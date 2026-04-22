Polsko obvinilo pěstouny z brutální vraždy tříleté dívky, hrozí jim doživotí

Polská prokuratura obvinila pěstouny tříleté dívky, že holčičku zavraždili mimořádně krutým způsobem. Sedmadvacetiletému muži a šestadvacetileté ženě nyní hrozí doživotí. K vině se obžalovaní nepřiznali.
Dívka zemřela loni v květnu v nemocnici ve Slupsku na severu Polska, kam byla přivezena s rozsáhlými a hlubokými popáleninami na 80 procentech těla. Pitva a znalecké posudky ukázaly, že nešlo o nešťastnou náhodu.
Podle vyšetřovatelů se muž a žena označovaní v polských médiích jako Arkadiusz a Karolina dopouštěli psychického a fyzického týrání tříleté Róžy a holčičku společně zavraždili, a to mimořádně krutě. Vražda byla důsledkem týrání dítěte, které utrpělo těžkou újmu na zdraví, ale nedočkalo se včasné pomoci, uvedla stanice s odvoláním na okresní prokurátorku Natalii Gawrychovou.
Obžalovaní se budou podle prokurátorky zodpovídat také z týrání dalšího dítěte z celkem šesti dětí, které jim byly svěřeny do pěstounské péče - osmiletého chlapce.
Prokuratura nyní také zjišťuje, zda se zanedbání svých povinností nedopustili úředníci, kteří se rozhodli děti svěřit do péče těmto pěstounům. Okresní úřady podnikly audit svého střediska rodinné péče, který ukázal nedostatky při výběru pěstounů. Ti mají být napříště důkladněji prověřováni. Důsledkem byly i personální změny, včetně odchodu ředitelky střediska a jejího zástupce.
