S Čechy na nákupech v Polsku. Odvážejí maso za polovic, místní neskrývají zášť

Obchod Biedronka sice leží v polském městě Kudowa-Zdrój, mezi regály i na parkovišti ale vládne čeština. Lidé z pohraničních obcí zde za nákupy jezdí už léta, v posledním roce ale českých "nákupních turistů" vlivem zdražování závratně přibylo. Přináší s sebou vybrané regály i fronty, často k vzteku místních. "Čechům ale se nedivíme. Když bylo něco levnější u vás, také jsme tam jezdili," říkají.

Nad polským městečkem Kudowa-Zdroj se smráká. Počasí je sychravé, i tak je tady pořádně živo. Před místní pobočkou sítě supermarketů Biedronka nervózně postávají skupinky lidí. Místo, kde bývá běžně zapřaženo několik desítek velkých nákupních vozíků, je zcela vybílené. "Klasika, musíme počkat," ozývá se česky z úst jednoho z otců, který sem vyrazil z celou rodinou.

Vnitřek Biedronky i sousedního Lidlu praská ve švech. Před pokladnami se tvoří až mnohametrové fronty rodin s nákupními vozíky naloženými až po okraj. Plno je i na parkovišti, některá auta zmateně jezdí dokola a čekají, až se objeví volné místo. Ze zhruba čtyřicítky aut, která jsou před prodejnou zaparkovaná, mají pouze tři polskou poznávací značku. Jinak jde do jednoho o Čechy.

"Jezdíme sem každý týden," říká čtyřicátník Petr, který na nákup přijel z blízkého Náchoda s celou čtyřčlennou rodinou. "Jezdíme sem hlavně za masem. Ceny uzenin nebo kuřete se s Českem nedají vůbec srovnat. A jsou i kvalitnější, i když se u nás často tvrdí opak," dodává mezi regály v kudowském Lidlu.

"Nevyplatí se sem jet pro čtyři věci. Ale když se udělá jednou za tři týdny nákup za čtyři pět tisíc, tak se na tom třeba osm stovek ušetří. A to počítám i výdaje na palivo," říká Filip Lewy, kterého reportéři zastihli u auta. Kufr má skoro plný potravin, přesto jde podle jeho slov jen o menší nákup v porovnání s tím, co si odváží běžně.

Přijel sem až z 50 kilometrů vzdáleného Hradce Králové. Cesta přitom může při špičce trvat i hodinu a půl. "Tyhle vody, šampóny i tyhlety dobroty jsou za skoro poloviční ceny," říká a ukazuje na jídlo vyskládané v kufru auta.

Čeština jde slyšet odevšad. "Na to jsme tady zvyklí, Češi jsou tady pořád. Nakupuje jich tady víc než Poláků. Jezdili sem vždycky, tolik jako letos ale nepamatujeme," říká polsky muž ostříhaný na ježka, který vylezl z jednoho z mála aut s místní poznávací značkou. "A nedivím se jim," dodává.

Levnější maso i Nutella

Že je jen pár kilometrů za hranicemi levněji, se ví už léta. Pokračující inflace ale rozdíly mezi českými a polskými potravinami vyhnala na dosud nepoznané hodnoty. Nákupní horečka zde začala loni na podzim, pokračovala pak i na jaře, kdy lidi k cestám za potravinami do Polska nabádal i ekonomický poradce premiéra Petra Fialy Štěpán Křeček.

Vrchol pak nastal, když polská vláda před říjnovými volbami do konce roku zrušila DPH u potravin. Podle ekonomů výhodnost nákupů v Polsku v posledních měsících ještě zvýšil měnící se kurz zlotého.

Stačí se podívat na známý příklad s Nutellou. Ta se po široce diskutovaném videu premiéra Petra Fialy, ve kterém se podivoval nad tím, jak jsou u nás ceny potravin oproti Německu vysoké, stala jedním ze symbolů "drahoty" v Česku.

Zatímco Fiala pro své video v chebském supermarketu nakoupil 600gramové balení za necelých 170 korun, Poláci za stejný produkt zaplatí v řetězci Lidl v Kudowě v přepočtu 106 korun.

O srovnání cen v prodejnách Lidl v polském městě Toruň a českém Náchodě se před pár dny pokusil polský deník Fakt. "Přestože si stěžujeme na ceny, není to nic ve srovnání s tím, kolik musí naši sousedé utratit za nákup základních produktů. Není divu, že útočí na naše obchody," uvedli jeho reportéři.

Ze srovnání vyšlo, že například kuřecí a vepřové maso je dvakrát dražší v Česku než v Polsku. Z dvacítky srovnávaných potravin byla v tuzemsku mírně levnější jen mrkev, cukr a pivo. "Ty ceny jsou opravdu nebe a dudy. Neuvěřitelné, kam to naše vláda nechala zajít," říká Filip Lewy před naloženým autem na adresu premiéra Fialy.

Jeho kabinet viní ze zdražování i jeho političtí oponenti. Premiér se ale hájí tím, že vláda nemá právo ani během vysoké inflace určovat obchodníkům ceny. Slíbil, že bude po výrobcích i prodejcích žádat vysvětlení. A zemědělci, zpracovatelé i řetězce mezitím hází vinu jedni na druhé.

Podle průzkumu serveru AkčníCeny.cz pro Mladou frontu Dnes jezdí do Polska nakupovat pětina Čechů. Devět procent vyráží za nákupy každý týden.

"Češi se roztahují všude kolem"

Lewy také popisuje, že občas je dobré ujet několik kilometrů navíc, pokud člověk zrovna nemá náladu stát v dlouhé frontě. "Tam v obchodech už na Čechy moc nenarazíte," říká. S tím ale někteří Poláci nesouhlasí. "Kvůli všem těm frontám jezdíme nakupovat dál od hranic. Ale i tam už jsou Češi," shodují se dvě ženy, které si nepřály sdělit své jméno.

Stížnosti na vykupování potravin Čechy se množí od loňského podzimu. Tehdy na sebe upozornil komunální politik Artur Sinkiewicz z města Bogatynia u hranic Libereckého kraje, který na parkovištích u supermarketů rozdával Čechům letáky s upozorněním, aby se chovali ohleduplně. Někteří Poláci pak začali své nakupující sousedy na sociálních sítích nazývat "dobytkem" a "sarančaty". V polských Křenovicích u Ostravy zase policisté řeší případ člověka, který Čechům propíchával pneumatiky, jak upozornily minulý týden Novinky.cz.

I někteří lidé z Kudowy neskrývají zášť vůči Čechům, ač do takového extrému nejdou. "Pořád je tady kvůli nim něco vyprodané a šíří se dál a dál za hranice," říkají již zmíněné dvě ženy. Stěžují si také na "kolejky", tedy fronty.

"Jasně že se lidé nervují. Jedou hodinu z práce, protože to tady odpoledne ucpávají auta, a pak ještě musí stát půl hodiny ve frontě v obchodě. A regály bývají občas vybrakované. Kamarád má malé dítě, potřeboval plenky a byl velký problém je sehnat," potvrzuje polsky muž, který se představuje jako Robert. "Já osobně s Čechy žádný problém nemám, většinou se chovají slušně," dodává.

Ne vždy pohodovou atmosféru naznačují i někteří Češi. "Přijde mi, že některé pokladní už jsou vzteklé, že sem pořád jezdí tolik Čechů a mají plno. Dnes byla jedna zvlášť protivná. Třeba Kinder Pinguí mi při markování zmáčkla tak, že mělo tvar do L. Tak jsem jí řekl, že to už teda nechci," vypráví Filip Lewy.

Zatím to ale nevypadá, že by měly nájezdy Čechů do Kudowy utichnout. I přes snížení daně z přidané hodnoty od začátku příštího roku nelze počítat s poklesem cen potravin kvůli drahým energiím, řekla prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová před dvěma týdny v Otázkách Václava Moravce. A třeba největší česká mlékárna Madeta už oznámila, že od ledna zřejmě zdraží výrobky o tři až pět procent.

Na druhou stranu ekonomové upozorňují, že kurzy zlotého a koruny se pomalu vyrovnávají. Také se blíží konec nulové DPH v Polsku na potraviny.

Muž s vlasy na ježka je smířený s tím, že Češi se z Polska jen tak neodklidí. "Tady to takhle bude vždycky. Pamatuju si, jak jednu dobu byly zase některé věci levnější u vás. A taky jsme tam za vámi jezdili. Teď je to sice naopak, ale třeba se to za pár let zase otočí," říká a jde se zařadit k hloučku lidí čekajících na nákupní vozíky.

