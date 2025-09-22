"Polož kraťasy a ukaž ruce!" Policie vtrhla do varny pervitinu "pana nepoučitelného"

Zkušený drogový gang se dostal do hledáčku pražských detektivů už na začátku ledna díky několika tipům. Organizovaná skupina ale opakovaně využívala jeden trik, který policistům značně ztížil pátrání.
"Vzhledem k tomu, že si skupina počínala velmi opatrně a v krátkém časovém rozmezí měnila místa varu prostřednictvím krátkodobých pronájmů, nebylo vůbec jednoduché ji nepřetržitě sledovat," popsal mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Postupem času se ukázalo, že všechny členy koordinuje detektivům známý recidivista, který byl hlavním a jediným vařičem. Ostatní prý zajišťovali nákup prekursorů (látky, z nichž následně vznikají drogy), pronájmy bytů a pomáhali se zajištěním distribuce.
"Hlavního podezřelého kriminalisté velmi dobře znali, jelikož již byl několikrát soudně trestaný. Například v roce 2015 mu vybuchla varna pervitinu ve Střešovicích. Dva z podezřelých se mimo výroby pervitinu věnovali i opiátům, které vyráběli z léků a sušených makovic," doplnil mluvčí Hrdina.
Razii gang nečekal
Pak už šli kriminalisté na jistotu. Během série domovních prohlídek policie zajistila varnu pervitinu, dvě varny opiátů, větší množství usušené makoviny, různé druhy drog a finanční hotovost ve výši bezmála 400 tisíc korun.
Do akce se zapojila i zásahová jednotka. Někteří členové gangu se nestihli ani obléct. "Polož ty kraťasy a ukaž ruce! Ruce nahoru, pořádně!" zaznělo ve videu z razie. Výsledkem bylo osm zadržených osob, včetně hlavy organizované skupiny, jejíž rodinný dům u Prahy policie též zajistila.
Celkem měl gang vyrobit a prodat minimálně šest kilogramů pervitinu v hodnotě šesti milionů korun.
"Všichni zadržení jsou již obviněni ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim hrozí v případě odsouzení až dvanáctiletý pobyt za mřížemi. Sedm z nich je stíháno vazebně," uvedl Hrdina.
Česko, drogový ráj
Domácí varny pervitinu jsou rozesety prakticky po celé republice. Kromě tří největších měst dominuje hlavně severočeské pohraničí. Pěstitelé marihuany zase začínají díky teplejšímu klimatu přesouvat rostliny ven.
Kde policisté odhalili nejvíce varen a pěstíren, ukazuje podrobná mapa Aktuálně.cz. Údaje zahrnují varny do 50 gramů v jednotlivých obcích mezi lety 2017 až 2024.