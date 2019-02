Polovina problémového masa je z Česka zpátky v Polsku. Nejvíce ho bylo v Praze

před 10 minutami

Polovina z dodávky problémového masa z Polska, které se dostalo do Česka, se již vrátila zpátky do Polska, nebo byla zadržena ve skladu obchodníka. Do České republiky bylo podle ministerstva zemědělství exportováno celkem zhruba 300 kilogramů hovězího.

Asi 112 kilogramů masa z problematických polských jatek skončilo v Česku v Praze. "Z toho 55 kg je stále u obchodníka v Praze 8, který ho má ve skladu. Půjde to na likvidaci. Budou také odebrány vzorky," uvedl Petr Majer ze Státní veterinární správy. Další maso putovalo do Varnsdorfu, Nového Bydžova a Kostelce nad Labem. Zásilka z Nového Bydžova o hmotnosti přes 100 kilogramů byla vrácena po apelu polského obchodníka již zpět do Polska. Ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád v pátek uvedl, že maso nemusí být závadné, ale zpracovávalo se v závodech, kam šla i problematická zvířata.