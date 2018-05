Polovina maturantů má z matematiky čtyřky a pětky, tvrdí senátor. Špatná úvaha, odmítá to Cermat

před 1 hodinou

"Jestli se nemýlím, tak polovina maturantů, kteří si zatím dobrovolně vybrali matematiku, bude mít čtyřku nebo pětku," říká senátor a ředitel Keplerova gymnázia Jiří Růžička. Není tam žádný extrém, maturity dopadly podobně jako loni, oponuje šéf Cermatu Jiří Zíka.

Praha - Až polovina maturantů má podle senátora Jiřího Růžičky (za TOP 09) z testu z matematiky čtyřku nebo pětku. Politik a ředitel pražského Gymnázia Jana Keplera tak soudí podle percentilu úspěšnosti. Výsledky testů ještě oficiálně nejsou známy a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) je plánuje zveřejnit v příštích dnech.

Ředitel Cermatu Jiří Zíka s Růžičkovým tvrzením nesouhlasí, maturanti podle něj letos dopadli podobně jako v předchozích letech. Také ředitelé dalších gymnázií, které Aktuálně.cz oslovilo, se shodují, že testy z matematiky byly sice letos těžší, nevybočovaly ale podle nich ze standardu.

"Nechci být posel špatných zpráv, ale z percentilu se dá usoudit, jaká je dosavadní úspěšnost letošních maturantů. Podle percentilu usuzuji, že 27 procent maturantů napsalo test z matematiky na nedostatečnou! A dalších 23 procent na dostatečnou. Jestli se nemýlím, tak polovina maturantů, kteří si zatím dobrovolně vybrali matematiku, bude mít čtyřku nebo pětku," napsal Růžička na Facebooku. Studenti s výsledkem didaktických testů dostávají i informaci o tom, v jakém se umístili percentilu, tedy kolik lidí je horších a lepších, než jsou oni.

"To je děs a nedivím se, že to zatím nikdo oficiálně neoznámil," dodal senátor.

"Je to špatná úvaha. Maturity dopadly srovnatelně s loňským rokem. Není tam žádný extrém," odpověděl Aktuálně.cz ředitel Cermatu Zíka. Ministerstvo školství a Cermat podle něj zveřejní podrobnější informace o tom, jak dopadly maturity, v příštích dnech. Podle mluvčí ministerstva Jarmily Balážové pravděpodobně v pondělí.

Loni napoprvé nezvládlo maturitu z matematiky 21,7 procenta studentů. Zíka připomněl, že se výsledky už několik let příliš nemění, s tím, že loni v matematice uspělo o 1,5 procentního bodu víc studentů než předloni.

Ředitelé gymnázií se dlouhodobě shodují, že špatné výsledky v matematice, na níž každoročně ztroskotá nejvíce studentů, ovlivňují osnovy i způsob výuky matematiky, školy se rovněž potýkají s nedostatkem kvalifikovaných matikářů. Vliv na výsledek má podle Růžičky ale i samotný maturitní test, který mu spíše připomíná "dostihovou dráhu".

"Letošní test byl na 105 minut, měl 15 stránek textu a asi 39 otázek, i když tam byly docela chytré příklady. Studenti ale jedou jako fretky," kritizuje testy senátor s tím, že na výpočty by měli dostat čas. "Musíte o tom přemýšlet, a když se vydáte nějakou cestou a zjistíte, že byla špatná, tak musíte mít čas na to, se zamyslet, kde jste udělali chybu," vysvětluje Aktuálně.cz. Na nedostatek času si stěžují i studenti v diskusích na Facebooku, přestože řada z nich dodává, že se jim testy až tak náročné nezdály.

Z více než 69 tisíc maturantů zvolilo zkoušku z matematiky 23,4 procenta, tedy o 2,3 procentního bodu méně než loni. Ještě před třemi lety z ní maturovalo zhruba 30 procent středoškoláků.

Na Gymnáziu Jana Keplera, kde Růžička působí jako ředitel, prošli všichni maturanti. Senátor výsledek ale vyvodil z výsledku studenta jiného gymnázia. "Jeden student měl pětku o jeden bod. Minimum je 33 (bodů) a on měl 32 a měl percentil 27, což znamená, že 27 procent lidí musí být ještě horších než on. U čtyřky je to to samé. Z percentilů odvozuji, že to nemůže být jinak," míní.

Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová ale Růžičkův názor nepotvrdila. Na pražském Gymnáziu Nad Štolou, kde působí, prošli všichni. Také na brněnském Gymnáziu Křenová byly výsledky mírně lepší než loni. "Jeden ze studentů ale nedosáhl v matematice ani minimálního množství bodů," uvedl ředitel Miroslav Marek. Ve všech ostatních zkouškách studenti uspěli. Myslí si, že k celostátní neúspěšnosti v testech z matematiky přispívají nejvíce nástavby.

Pokud student ve zkoušce z matematiky neuspěl, může za to podle Marka nejčastěji příprava. "Na zkoušku se přihlásili studenti, kteří měli běžně z matematiky čtyřku, a jen proto, že se skládá z jedné části, zatímco cizí jazyk ze tří částí. Vyhodnotili to jako menší zlo, které se jim vymstilo," myslí si Marek, s nímž souhlasí i zástupce ředitele pražského Gymnázia Jana Palacha Josef Končel. Oba se shodují, že těžší zkouška má větší význam než jednodušší.

Maturita z matematiky bude povinná na gymnáziích a lyceích od roku 2021. Na většině ostatních maturitních oborů by se měla povinnou součástí maturity stát o rok později.

Ministr školství v demisi Robert Plaga ale nedávno v rozhovoru pro Deník uvedl, že plošná zkouška z matematiky téměř pro všechny typy středních škol je neuvážená, variantnost při výběru by podle něj měla zůstat. Stát by měl podle Plagy spíše řešit, jak matematiku dětem lépe vysvětlit a učit ji tak, aby ji uměly dobře používat v běžném životě.

