Polní nemocnice se ruší. Kvůli nedostatku personálu je k ničemu, říká ministerstvo

Polní nemocnice v pražských Letňanech - vystavěná kvůli koronavirové epidemii - bude zrušena. Smlouva na pronájem prostoru by měla skončit k 6. únoru. Záložní nemocnice v Brně nadále zůstane. Náměstek ministra Vladimír Černý uvedl, že zrušení nemocnice v Letňanech navrhl proto, neboť její udržování považuje za neúčelné. Podle opozice je ale zrušení polní nemocnice dalším důkazem nekoncepčnosti.

Pokud by se zlepšila situace s personálem, jeví se podle Černého mnohem účelněji posílit kapacity normálních nemocnic než aktivovat zařízení v Letňanech. Navrhl tedy ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO) ukončit záběr plochy v Letňanech a vyklidit místo, což ministr vzápětí potvrdil.

Stát provozovateli letňanského výstaviště dosud za pronájem zaplatil 50,9 milionu korun bez DPH. Smlouva byla v listopadu prodloužena do konce února. Pokud by tedy pronájem skončil podle kontraktu, musel by stát zaplatit dalších 13,7 milionu korun bez DPH. Pakliže bude smlouva ukončena k 6. únoru, měl by stát doplatit necelé tři miliony.

Záložní nemocnici v Letňanech armáda postavila kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních. Sídlí v halách letňanského výstaviště. Postarat se může o 500 pacientů. Podle dřívějších informací mohla být využívána pro následnou péči, umístěni by v ní tak byli pacienti s covidem-19 na doléčení.

Sloužit také mohla pro pacienty, kteří se kvůli karanténě zatím nemohou vrátit domů nebo třeba do domovů důchodců. Na místě by podle původních plánů byli nasazeni především vojenští lékaři a zdravotníci, které by armáda v případě aktivace stáhla z jiných nemocnic. Oficiálně spadá pod Fakultní nemocnici Bulovka.

Pro očkovací centrum je místo nevhodné

Předseda ODS Petr Fiala se pozastavil nad tím, proč vláda pronajatý prostor nevyužije jako očkovací centrum tak jako v Brně. "Zrušená nemocnice je důkazem toho, že vláda dělá nekoncepční a nepochopitelné kroky. Před pár dny premiér řekl, že situace s covidem není dobrá. Proč tedy hned na to ruší nemocnici?" tázal se na Twitteru. Kabinet podle něj dal další signál občanům, že nemá tušení, co dělá a jak to celé dopadne.

Zrušená nemocnice je důkazem toho, že vláda dělá nekoncepční a nepochopitelné kroky. Před pár dny premiér řekl, že situace s covidem není dobrá. Proč tedy hned na to ruší nemocnici? Další signál občanům: Je nám líto, ale nemáme tušení, co děláme, ani to, jak to celé dopadne. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 29, 2021

"Jasně se ukázalo, že šlo jen o PR akci vlády, pěkně drahou pro daňové poplatníky," napsala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a stejně jako Fiala nechápe, proč prostor vláda nevyužije pro vakcinaci populace. "Zadlužení až po uši bychom měli rozmýšlet použití každé koruny z veřejných peněz a ne prošustrovat miliony. Polní nemocnice v Letňanech je tak další ukázka neschopnosti vlády nemehel," kritizovala šéfka TOP 09.

Premiér ani ministr zdravotnictví nikdy jasně neřekli, jak by pro nemocnici zajistili zdravotní personál, míní lidovecký šéf Marian Jurečka. "Toto rozhodnutí vlastně jasně potvrdilo, že vláda postupuje chaoticky a nepromyšleně, bohužel pro nás všechny," dodal na dotaz.

Podle Blatného ale místo pro zřízení očkovacího centra není vhodné. Vláda v polovině ledna schválila vybudování velkokapacitního centra v O2 universum v pražské Libni. Na starosti ho bude mít pražská Ústřední vojenská nemocnice, armáda povolá na pomoc vojáky. V plánu je podle tehdejšího vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) očkovat až 10 000 lidí denně.

Náklady na vybudování centra se odhadují na 11,8 milionu korun, uvedl tehdy Blatný. Stát bude platit pouze za energie, pronájem prostoru bude zdarma, uvedl Babiš. Halu vlastní a provozuje společnost Bestsport, která je členem skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Záložní nemocnice v Brně funguje dál

Záložní nemocnice na brněnském výstavišti bude nadále fungovat jako velkokapacitní očkovací centrum, řekla v pátek Veronika Plachá, mluvčí Fakultní nemocnice Brno, která má prostor na starosti. Podle Plaché by v případě potřeby bylo možné využít kapacitu pro pacienty s koronavirem, pokud by nastala další vlna a nemocnice pro ně neměly lůžka.

V kraji je bezmála 600 hospitalizovaných s covidem-19, v listopadu jich byl dvojnásobek a ani tehdy nemusela být záložní nemocnice s 300 lůžky pro hospitalizace využita. Nyní je na výstavišti očkovací centrum, kde v současnosti denně absolvuje očkování kolem 120 lidí z řad seniorů nad 80 let. Od příštího týdne budou podstupovat pouze druhé kolo očkování. Jakmile bude více vakcín, rozjede se podle Plaché zase očkování i nových zájemců.

Jak nové mutace ovlivní epidemii v Česku? Hrozí zahlcení nemocnic? A pomohou nová opatření? Sledujte brífink ministra zdravotnictví Jana Blatného