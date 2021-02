Absurdní, nemá na to právo. Politologové kritizují Zemana, že sebral Rychetskému řád

Rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana neudělit v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu jeho předsedovi Pavlu Rychetskému už avizovaný řád TGM, kritizují politologové. Upozorňují, že soud rozhodoval kolektivně, kdežto neudělení řádu se týká jen předsedy. Hrad nečekané rozhodnutí zdůvodnil tím, že Rychetský podle Zemana poškodil Česko zrušením části volebního zákona během předvolební kampaně.

Zrušení části volebního zákona oznámil soud minulou středu, neboť nedávala voličským hlasům ve všech krajích stejnou váhu. Rychetský byl jedním z 11 soudců, kteří hlasovali pro její zrušení. Politologové tehdy upozorňovali, že rozhodnutí osm měsíců před sněmovními volbami není vhodné.

"Prezident se zachoval skandálně. Je v tom odezva nějaké představy, že člověk je bez hříchu a vyznamenání si zaslouží jen ten nejčistší, ale takhle to není. Je to, jako kdyby po Miloši Zemanovi přišel někdo jiný, který odebere ocenění všem, kteří jej od něj dříve dostali," uvedl politolog a děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Stanislav Balík. Podle něj se nic podobného v minulosti nestalo.

Související Zeman neudělí Rychetskému kvůli zrušení volebního zákona plánované vyznamenání

Balík byl jedním z politologů, kteří upozorňovali, že zrušení části volebního zákona osm měsíců před sněmovními volbami není vhodné. Právě Balík to tehdy komentoval tak, že ÚS vystoupil z role a neposuzoval ústavnost, ale imaginární spravedlnost.

O udělení řádu Rychetskému, někdejšímu vládnímu kolegovi a respektovanému právníkovi, Zeman informoval loni 28. října. Seznam vyznamenaných tehdy Hrad zveřejnil na webu. Kvůli pandemii koronaviru se ale nekonalo tradiční předávání vyznamenání. Zeman ho plánuje až na letošní oslavy státního svátku.

Politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity upozornil, že pokud Zeman vyznamenání již udělil a nyní ho odebírá, nemá na to podle ústavy právo.

"Pojal to jako trestání jedné osoby za kolektivní rozhodnutí, což je problematické, vystoupil z ústavního rámce. Projevilo se ale, že je to zkrátka Miloš Zeman, který má svévolný přístup k určitým symbolickým aktům, jako je například jmenování profesorů. Co se týče poškození České republiky zrušením volebního zákona v době kampaně, myslím, že je rovněž dost netypické vyhlášení voleb skoro deset měsíců před jejich konáním," konstatoval Kopeček.

Podle politologa Pavla Šaradína z Univerzity Palackého v Olomouci ÚS v rámci obsahové stránky jednal bez vad. "Vyčítám jen časového hledisko, což je ale chabý důvod pro to říct, že ÚS pochybil. Myslím, že dřív mezi Rychetským a Zemanem nějaké pnutí existovalo, ale bylo v rovině dvou institucí. Nyní mi přijde, že se to spíše přesouvá do osobní roviny, jelikož řád prezident neudělí Rychetskému jako člověku," řekl Šaradín.

Podobně to vnímá politolog Michal Pink z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. "V souvislosti s posledními okolnostmi a volebním zákonem je možné tento krok bohužel interpretovat jako vzájemné vyřizování si účtů mezi prezidentem a předsedou ÚS. I když se jedná o velmi výrazné rozhodnutí ÚS, tak je otázkou, zda takový krok z druhé strany je na místě," uvedl odborník.

Politolog Tomáš Lebeda z olomoucké Univerzity Palackého vnímá jako absurdní, že rozhodnutí pléna ÚS může změnit rozhodnutí prezidenta o udělení řádu.