Politolog řekl o Kupkovi slova, která ho nepotěší. Šéf ODS se hájí stínovou vládou

Předseda ODS Martin Kupka se ocitá pod tlakem, sotva převzal v lednu vedení strany. Preference ODS stagnují, někteří komentátoři ho kritizují, a do toho STAN Víta Rakušana už možná Kupku dokonce poráží. Ten proto hledá způsoby, jak propadu ODS zabránit. „Jsem rád, že komentátoři nastavují nějakou laťku, snažím se být co nejaktivnější,“ reaguje na výtky. A v pondělí představuje svou stínovou vládu.
Martin Kupka to měl těžké už ve chvíli, kdy ohlásil kandidaturu na předsedu občanských demokratů po Petru Fialovi, který stranu dostal až ke čtyřletému vládnutí. Když se letos v lednu po prohraných parlamentních volbách Fiala rozhodl, že svůj post nebude obhajovat, mnozí komentátoři tvrdili, že Kupka je „Fialovou kopií“ a nedokáže vytáhnout ODS k podstatně větší popularitě mezi voliči.
První průzkumy z posledních týdnů jako by dávaly kritikům za pravdu, protože ODS stagnuje na přibližně 14 procentech, a víkendové výsledky agentury Kantar dokonce posunuly STAN před ODS. Podle politologa Lukáše Jelínka se Kupkovi zatím nedaří nějak zvlášť veřejnost zaujmout.
„Když ho člověk poslouchá, tak už dopředu dokáže odhadnout, co od něj uslyší nebo si přečte. V době zrychlených sociálních sítí je potřeba přijít s někým, kdo dokáže lidem přibližovat politiku úplně jinak, než bylo dosud zvykem,“ míní Jelínek. S tím, že Kupka musí přijít s něčím překvapivým, neočekávatelným a osvěžujícím. „Bojím se, že toto Martin Kupka neumí, on je ideální komunikátor pro starší časy, které končí,“ dodal.
Něčím takovým by mohla být stínová vláda ODS, kterou se chystá Kupka představit během pondělního dopoledne. Ještě předtím se Aktuálně.cz svěřil, že věří, že právě touto „vládou“ veřejnost překvapí a dočká se i uznání. „Věřím, že veřejnost chce dobrá řešení například pro zdravotnictví, školství, daňový systém a další věci. A od naší vlády se jich dočká,“ tvrdí Kupka.
Pokud jde o jména, ODS je tajila do poslední chvíle. Podle zdrojů z této strany ale bylo jasné, že Kupka vezme do své „vlády“ například místopředsedu strany a poslance Karla Haase či poslance Jiřího Havránka. Oba patří k nejvýraznějším tvářím občanských demokratů, a navíc se věnují ekonomice, ve které chce ODS své pozice výrazně posílit. Jako o jisté člence stínového kabinetu se mluvilo také o poslankyni Renátě Zajíčkové, která se dlouhodobě věnuje školství.
Kupka chce ale ukázat i mladé tváře ODS, takže dá prostor například expertovi na zdravotnictví Štěpánu Slovákovi, který patří mezi největší stranické objevy. Kupka si od něj slibuje i to, že bude oslovovat velké množství voličů, protože Slovák díky velkému nasazení v kampani přeskočil na kandidátce i zasloužilé, dlouholeté straníky.
Proběhne generační obměna, avizuje politolog
Mimochodem, svou stínovou vládu mělo v minulých čtyřech letech i hnutí ANO. Nevedl ji přitom současný premiér a předseda ANO Andrej Babiš, ale místopředseda hnutí Karel Havlíček. V té skutečné, současné vládě ANO společně s SPD a Motoristy sobě ale nakonec většina členů stínové vlády nezasedla. Samotný nápad na stínovou vládu ovšem není z dílny ANO, takovou „vládu“ měl už v minulosti v opozici i bývalý předseda ODS Mirek Topolánek.
Pokud jde o současnou opozici, tak ODS už předběhl Vít Rakušan se STAN, který vytvořil Kabinet budoucnosti se sloganem „Opravdu lepší vláda“. Ten zasedá týden co týden, pravidelně pořádá tiskové konference a navrhuje svá řešení.
Média ovšem práce stínových ministrů příliš nezajímá, na to naráželo v minulosti i hnutí ANO. Proto politické strany stále více přináší informace na svých sociálních sítích, kde si kromě zpravodajství dělají například i podcasty.
Podle politologa Lukáše Jelínka ale i Rakušan naráží na stejné problémy jako Kupka. „Oni se snaží mluvit co nejpřesvědčivěji, ale oslovují jen své pevné voličské jádro. To je fajn pro to, aby si udrželi své voliče, ale jestli chtějí získat někoho z nevoličů, nebo dokonce z protějšího tábora, tak STAN, stejně jako ODS musí přijít s něčím novým,“ míní Jelínek.
Jemu samotnému přitom dnes přijdou zajímavější někteří mladí poslanci obou stran než jejich předsedové. „Je na nich vidět, že nejsou zatíženi agendou minulých let, člověk se od nich dozví nějaké zajímavé postřehy a nové věci, než když poslouchá staré lídry. Je to záležitost generačního střídání, které bude muset ve středopravicovém bloku proběhnout. A určitě nejenom tam,“ dodal Lukáš Jelínek.