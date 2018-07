Živě: Babiš navrhl Zemanovi, aby vedením ministerstva spravedlnosti pověřil Kněžínka

Starostům vadí i podíl komunistů na vládě. Ve sněmovně to v úterý řekl Vít Rakušan a připomněl oběti komunistického režimu. "Nesmíme zapomenout na to, co je relativizováno. Po třiceti letech, od chvíle, co Česká republika nastoupila demokratický vývoj, přicházejí k moci komunisté. A přivádí je k moci Andrej Babiš a hnutí ANO. Není to tak, že by nešla sestavit jiná vláda. Je to ambice Andreje Babiše být premiérem a nedostatek jeho demokratického cítění," řekl Rakušan.