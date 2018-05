AKTUALIZOVÁNO před 11 minutami Jan Hamáček a Andrej Babiš. | Foto: Jakub Plíhal reklama

Širší vedení hnutí ANO a ČSSD se seznámí s návrhem koaliční smlouvy a programového prohlášení případné společné vlády. Sociální demokraté by zároveň na jednání svého předsednictva měli vyhlásit vnitrostranické referendum, které o případném vstupu do vlády definitivně rozhodne. Koaliční vláda by se ve sněmovně musela opírat o hlasy komunistů, protože ANO a ČSSD mají dohromady 93 z 200 poslanců. ČSSD má ve vládě získat pět křesel. Jsou to ministerstva vnitra, zahraničí, kultury, práce a sociálních věcí a zemědělství. Kvůli výstupům na akcích s Nočními vlky jde také na kobereček k předsedovi Janu Hamáčkovi místopředseda Jaroslav Foldyna. Politické dění sledujte v on-line reportáži.

Živě: Okamura ve vedení sněmovny s vládou nesouvisí, tvrdí Babiš. Foldyna jde na kobereček

