Zimola: Zeman a komunisti mají právo nám mluvit do ministrů. Po referendu může část strany odejít

První místopředseda ČSSD Jiří Zimola v rozhovoru pro Aktuálně.cz mimo jiné vysvětluje své neobvyklé postavení v politice. I když je druhým mužem strany, rozhodl se, že nepůjde do možné vlády s ANO a premiérem Andrejem Babišem. Nevrátí se ani do funkce hejtmana Jihočeského kraje. Zimola tak podle svých slov bere politiku jen jako koníčka a chce ČSSD pomáhat z Lidového domu. Odmítá přitom, že by se tak chystal na převzetí strany po Hamáčkovi. "Jsme spolu na jedné lodi," tvrdí a odkazuje na to, že společně podporují společné vládnutí ČSSD a ANO.

Jste sice první místopředseda ČSSD, ale pokud se nemýlím, politika vás neživí. Kde vlastně pracujete?

Moje jediná současná pracovní pozice je vedoucí oddělení vnějších vztahů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, kde pro pana rektora zabezpečuji nějaké činnosti. Jsem v této pozici spokojený a snad je se mnou spokojený i pan rektor.

Kolik hodin denně se této práci věnujete?

Moje práce není o tom, že si sednu do kanceláře a pustím si počítač. Pan rektor mě žádal, abych mu například pomáhal díky svým kontaktům zajišťovat některé věci. Teď třeba řešíme možnosti uvolnění určitého objektu kraje pro využití školy, spolupracujeme s jedním jihočeským městem v rámci projektu Smart city, připravujeme možnou novelu vysokoškolského zákona, organizuji různé věci ohledně prezentace školy. Práce mám dost a nestěžuji si.

Můžu se zeptat, jaký pobíráte plat?

Nezlobte se, to je osobní údaj, který nemám potřebu rozhlašovat. Na to, abych si mohl zaplatit základní životní servis, mi to stačí a veškeré aktivity pro ČSSD dělám v podstatě bezplatně.

Přece jen jste politik, první místopředseda stále ještě významné politické strany, proto si myslím, že váš plat je věc veřejná. Jde o částku do padesáti tisíc měsíčně?

Říkáte to správně, je to do této hranice.

Ptám se i proto, že při své politické prezentaci spolupracujete s prestižní agenturou Ewing PR, což vás určitě stojí ne zrovna malé peníze.

Když už o ní hovoříte, tak je to skutečně dobrá agentura, ale naše spolupráce není o platbě desítek tisíc měsíčně. Jsem rád za dobrý vztah, který s lidmi z agentury mám.

Co přesně pro vás dělají?

Zabezpečují mi úplně základní servis. Pomáhají mi v mediálních vyjádřeních, konzultujeme zajímavá politická témata a to, jak je správně uchopit.

A kolik tedy agentuře měsíčně platíte? Do deseti tisíc korun?

Rozhodně ano.

Od ČSSD nemáte žádné peníze?

Od strany nedostávám ani korunu a musím se přiznat, že ani žádnou korunu neočekávám. Strana je ve finančních potížích a mně by nepřišlo úplně správné, abych si nechal vyplácet nějakou odměnu, jak to svého času údajně dělal bývalý předseda Bohuslav Sobotka. Nabízeli mi to, ale nepřijal jsem to.

Takže jste politik ve volném čase?

Politika se stala mým koníčkem a je to fantastické. Tím, že za ni neberu vůbec žádnou odměnu, ani nejsem vázán na to, aby mi někdo říkal, co musím dělat a kde mám sedět. Což mi zároveň dává prostor věnovat se činnosti strany.

Přijde mi ale téměř neuvěřitelné, že vy, že druhý muž sociální demokracie, který téměř denně píše, co a jak by strana měla dělat, je do určité míry mimo politické dění. Přitom jste mohl být podle mých informací kandidátem ČSSD na člena možné vlády s hnutím ANO. Proč jste to odmítl?

Diskutovali jsme s Janem Hamáčkem, jestli mám jít do vlády, ale nikdy na mě netlačil. Já jsem mu řekl: ty se jasně rozhodni, zda chceš do vlády jít, a pokud ano, tak mé místo je v Lidovém domě, protože se někdo musí starat o naše stranické sídlo.

Ale nebylo by logické, abyste šel do vlády, když jste první místopředseda, který zároveň vlastně nemá jinou politickou funkci?

My ale opravdu potřebujeme nastartovat Lidový dům a je potřeba tam mít člověka, který to bude schopný dělat. Já jsem si navíc prošel funkcemi starosty a hejtmana, a proto vím, že na vás dolehne pracovní tíha nového úřadu tak, že nemáte čas se starat ještě o organizační aparát Lidového domu.

Ale přesto, uznejte sám. Měl byste možnost sedět přímo ve vládě, být v centru dění, ovlivňovat každý den maximálně politiku ČSSD, získávat pro ni voliče. Nerozumím tomu, proč chcete mít politiku jen jako "koníček".

Mě spolustraníci volili, abych se pokusil sociální demokracii zachránit.

Nechci být ve vládě, je to moje volba

Ale na plný úvazek přímo uprostřed politického dění ji přece můžete "zachraňovat" lépe, je to tak?

Kdybych měl ČSSD zachraňovat například z pozice ministra, tak zkrátka nemáte čas, protože propadnete exekutivnímu mikromanagementu. Chci si žít svůj osobní život a to, jak ho mám uspořádaný, je naprosto moje věc. A já už jsem moc starý na to, abych se nechal manipulovat do věcí, do kterých zkrátka nechci. Je to moje svobodná volba a tak to prosím berte.

Vy jste přece člověk, který má ambici ovlivňovat a možná i řídit jednu z největších stran v této zemi. K tomu potřebujete být v centru dění.

Ale já budu v kontaktu s našimi ministry, pokud budeme ve vládě, a budu na ně přenášet požadavky ze zdola. Navíc budu jezdit po krajích a budu se setkávat s našimi členy. Budu libero, což mi plně vyhovuje.

Nenecháváte si spíš zadní vrátka pro možnost, že byste stranu vedl, kdyby ČSSD odmítla v referendu vládu s ANO? Někteří členové ČSSD vás z tohoto podezírají.

Musím říci, že toto jsem už slyšel i od spolustraníků, byť ne z vedení. Na to jsem ale odpověděl s úsměvem starým známým: podle sebe soudím tebe. My jsme si s Janem Hamáčkem podali ruku na spolupráci, a dokonce se teď ukazuje, že jsme si podporou vládnutí s ANO vlastně zbyli.

To je svým způsobem zvláštní, protože na sjezd jste jeli jako soupeři o vedení strany.

I když nás dostali do funkcí různí lidé - Jana Hamáčka lidé kolem Prahy a třeba pana Pocheho, mě spíše lidé z regionů - tak jsme teď na jedné lodi a víme, že se do moře nemůžeme shazovat.

Takže po případném odmítnutí vstupu ČSSD do vlády ve vnitrostranickém referendu neřeknete, že byste některé věci dělal jinak než on?

Absolutně ne. Skutečně jsme s Janem Hamáčkem na jedné lodi, oba jsme byli od začátku u vyjednávání, oba předkládáme výsledky vyjednávání a oba se nestydíme říci, že je to maximum toho, co se vyjednat dalo. Bylo by velmi podivné, kdybychom se já nebo on začali vymezovat proti podmínkám, které jsme sami vyjednali.

Jména ministrů se mohou měnit

Nejsou mezi vámi přece jen nějaké neshody? Předseda Hamáček stojí pevně za pěti kandidáty, které ČSSD navrhuje do vlády, zatímco vy na sociálních sítích tvrdíte, že se jména ještě můžou měnit.

S tím přece musí naši kandidáti na ministry počítat, protože mám pocit, že jsme teprve na začátku nějaké delší cesty. Nejdřív musí naši členové v referendu schválit vstup do vlády, pak musíme jednat s komunisty…

S komunisty? Nemám pocit, že by předseda Hamáček i další chtěli jednat s KSČM.

Měli bychom jednat s komunisty o jejich toleranci celé vlády. Navíc komunisté avizovali, že se budou chtít ke kandidátům na ministry vyjadřovat, čili tam bude první možný střetový názor. A mně se nelíbí vyjadřování některých kolegů, kteří říkají, že nám do toho nemají komunisté co povídat.

Proč?

Komunistům v tomto rozumím, pokud budou vládu tolerovat, tak ji tolerují s nějakými podmínkami, a tedy i jmény ministrů. Není možné jim říkat, že nás budou tolerovat, ale k ničemu se nemůžou vyjadřovat. Teprve potom se jména vydiskutují na úrovni potencionálního předsedy vlády, kterým bude zřejmě Andrej Babiš, a on pak ponese jména prezidentovi.

A prezident má právo tato jména vetovat? Někteří odborníci na ústavní právo říkají, že ne. Vy jako jeho příznivec řeknete, že ano. Mýlím se?

Nechci vést právní filipiky, jestli má prezident podle ústavy povinnost jmenovat kandidáty na ministry. Faktem je, že je prezident jmenuje, a je otázka, jak se k navrhovaným jménům postaví.

A má podle vás právo někoho z ministrů nejmenovat?

Názor pana prezidenta, který ministry jmenuje, nemůže být nevýznamný. Pokud by se pan prezident vymezil ostře proti některému jménu, tak jsou v sociální demokracii další kvalitní kandidáti na ministry. Především ale budu rád, když se pan prezident a pan Poche sejdou, a utlumí tak současnou situaci, kdy média probírají především tuto věc místo programu, který jsme jako ČSSD s ANO vyjednali.

Zaslechl jsem, že jste měl výhrady k nominaci pana Pocheho, protože k němu má výhrady prezident, a olomouckého primátora Staňka, který je zároveň poslanec. Je to pravda?

Nechci komentovat detaily jednání, řeknu jen to, že jsem hlasoval pro návrh pěti kandidátů na ministry, jak jej předložil předseda Hamáček.

Poche vyvolává kontroverze

A říkal jste mu své výhrady ohledně těchto dvou kandidátů na ministry?

Tak já jsem oponoval panu předsedovi ohledně pana Pocheho, protože to je jméno, které nejen ve straně vyvolává kontroverze. Budu ale doufat, že si pan Poche s panem prezidentem vysvětlí věci, které mohou být problematické, a možná i autoritou pana prezidenta a jeho případným vyjádřením se podaří přesvědčit i naši členskou základnu, že jméno tohoto našeho kandidáta nemusí být tak špatné.

A pokud jde o jméno pana Staňka?

Měl jsem výhradu, protože jsem zastával názor, že by ve vládě neměli být poslanci, kteří by se měli soustředit na zákonodárnou práci. Pan Staněk poslancem je. Je ale bezesporu i schopným primátorem, a tedy manažerem. Nakonec jsme se s panem Hamáčkem shodli, že mnohem důležitější je pro nás to, co jsme dojednali s ANO ohledně programu. A pokud jde o jména kandidátů, jako političtí pragmatici jsme si vědomi, že ještě může dojít ke změnám.

Pokud jde ještě o vás, slyšel jsem, že jste byli blízko dohodě, podle které by jihočeská hejtmanka Ivana Stráská šla do vlády a vy byste se vrátil do čela kraje. Bylo to tak?

My jsme o tom s Ivanou Stráskou vedli debatu, ale nebylo to o tom, že by se chtěl Jiří Zimola vracet na místo hejtmana. Sice mě k tomu vyzývali někteří kolegové zastupitelé z našeho i z opozičních klubů, já jsem ale řekl, že pokud je současná hejtmanka ochotná dále pokračovat, pak Jiří Zimola nemá zájem se v tento moment do hejtmanské funkce vracet.

Žádné řešení není dobré

Není přece jen chyba usilovat o vládnutí s hnutím ANO v situaci, kdy tento plán jednoznačně štěpí sociální demokracii?

Vůbec ne. Řada mých spolustraníků přešlapuje, nemůžou se rozhodnout. Uvědomuji si, že ani jedno z těchto řešení není dobré, ale alespoň já, Jan Hamáček a místopředsedkyně Jana Fialová jsme řekli svůj názor.

Nezklidnila by se v ČSSD situace, kdybyste odešli do opozice?

Ne. To by nám zase mohli vyčítat lidé, kteří jsou pro vstup do vlády. Není jich málo, jenom nejsou pro vás novináře tak vidět a slyšet.

Vy jste přirovnal Andreje Babiše ke krokodýlovi, u kterého není jasné, jestli se při otevření "tlamy" směje, nebo vás chce sežrat. Co myslíte, že udělá tento krokodýl, pokud by sociální demokracie začala získávat voliče na úkor jeho ANO?

Nikdo z vedení ČSSD není věštec a nikdo s jistotou neví, co dokáže sociální demokracii zachránit. Osobně si ale myslím, že pozice ve vládě, kdy budeme plnit sociálně demokratický program, může být viditelná a smysluplná a my můžeme lidem dokázat, proč má smysl ČSSD volit.

Ale i mnozí členové ČSSD varují, že Babiš nedopustí, aby ČSSD byla úspěšná a získávala voliče. Smíří se s tím, že koaliční partner posiluje na úkor jeho hnutí?

Ale to je přece smysl politického boje a nelze si myslet, že by Andrej Babiš dělal všechno pro to, abychom my na jeho úkor posilovali. My víme, že si ztracené pozice musíme vybojovat a jsme na to připraveni. Ale nechceme si brát jako rukojmí občany této země, my chceme zabránit tomu, aby tady byla vláda s podporou extremistů SPD Tomio Okamury.

Neskončí toto všechno rozpadem sociální demokracie?

Sociální demokracie nepohybně přežije. Otázka je, jaká bude. Může se stát, že kvůli výsledku referenda se nebude chtít menšina smířit s výsledkem a směřováním ČSSD a ze strany odejde.

Tím myslíte sebe a další své příznivce, nebo někoho jiného?

Snad si většina našich členů uvědomuje, že ČSSD má historickou příležitost ukázat, jak je ryze demokratickou stranou, jak se u nás respektuje názor většiny a jak se umí menšina podřídit. Já si přeji, aby s výsledky referenda skončily i stranické rozmíšky a aby si ti, kteří neuspějí, zamkli ústa, nebo stranu opustili.

A co byste udělal vy, pokud by členská základna navzdory vašemu plánu rozhodla, že strana nepůjde do vlády?

Počítám, že můj mandát prvního místopředsedy končí za dva roky a já se cítím povinován dál sloužit sociální demokracii.

