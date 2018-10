Zimola dostal vynadáno. O důvěře v něj ČSSD nehlasovala. Zjřejmě by ji nezískal

Prvního místopředsedu sociální demokrace Jiřího Zimolu kolegové přirovnali ke slepici, která zanáší. Poslanec Lubomír Zaorálek označil stranické hádky vyvolávané spojenci Zimoly kolem platformy Zachraňme ČSSD za "autistické". Přes ostrou kritiku si místopředseda křeslo udržel.

Hradec Králové - Místopředseda ČSSD Roman Onderka během jednání bezmála dvou stovek sociálních demokratů v sobotu v Hradci Králové poměrně trefně popsal to, co s jeho kolegou prvním místopředsedou Jiřím Zimolou chtěla část stranických kolegů udělat. "Když slepice zanáší, tak skončí v polévce," uvedl Onderka na adresu Zimoly během dopolední schůze. ČSSD nakonec se svým druhým nejvyšším představitelem nenaložila podle zmíněného citátu. Zimola si ale musel vyslechnout poměrně ostrou kritiku z úst téměř všech, kteří na plénu hovořili. Zastalo se ho jen pár jednotlivců.

Širší vedení sociální demokracie (ústřední výkonný výbor) se sešlo v Hradci v Kulturním domě Střelnice proto, aby vyřešilo poslední volební debakl. V komunální volbách strana ztratila zhruba polovinu zastupitelských křesel a v některých velkých městech jako třeba v Praze nezískala ani pět procent hlasů. Jak Zimola, tak i předseda Jan Hamáček proto v sobotu požádali výbor o vyslovení důvěry. Šéf strany ji dostal. Podle europoslance Miroslava Pocheho z debaty jasně vyplynulo, že pozice předsedy strany je silná.

O Zimolovi se naopak vůbec nehlasovalo, protože by se ukázalo, že nemá v tomto stranickém orgánu podporu a ČSSD nechtěla navenek budit dojem ještě větší rozštěpenosti.

"Chci poděkovat členům ústředního výkonného výboru za masivní podporu, které si velmi vážím. Budu požadovat po našich ministrech, aby mi v nejbližší době předali seznam priorit, které budeme ve vládě prosazovat," uvedl Hamáček krátce po skončení hlasování. Současně slíbil, že se v kabinetu bude výrazně stavět proti hnutí ANO, s nímž je ČSSD v koalici navzdory tomu, že tato politická formace premiéra Andreje Babiše odebírá sociální demokracii voliče. "Sociální demokracie v současné vládě může hrát roli levicového rebela. Máme své priority a máme své hodnoty, které budeme prosazovat. Máme své priority, máme své hodnoty a budeme se pravděpodobně střetávat is hnutím ANO," prohlásil Hamáček.

A krátce po skončení zřejmě nejostřejší kritiky, jaké Zimola v politice dosud čelil, požadoval Hamáček také ukončení vnitrostranických hádek. "Není možné, abychom pokračovali ve vnitrostranických sporech," zdůraznil několikrát po sobě předseda ČSSD.

Tyto spory přitom - alespoň podle většiny členů, kteří v sobotu v Hradci před kolegy hovořili - vyvolává platforma Zachraňme ČSSD, za kterou stojí Zimola a jeho nejbližší spojenci jako je exhejtman Michal Hašek nebo bývalý ministr Zdeněk Škromach. Platforma se veřejně opřela do některých představitelů vlády, vedení strany a vytýkala jim prohru ve volbách. Na setkáních platformy konkrétně padají třeba jména europoslance Miroslava Pocheho, kterému prezident Miloš Zeman neumožnil stát se ministrem zahraničí, a exministra Milana Chovance.

"Tento zbytečný autistický spor vede k tomu, že nejsme schopni mluvit o tom, co bychom chtěli dělat a co by bylo pro lidi zajímavější. Dokud nevyřešíme tento pitomý vnitřní problém, tak se nedostaneme k tomu, co je naše práce," opřel se do představitelů platformy bývalý volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Narážel tím na to, že častěji musí reagovat na výroky zástupců platformy než hovořit o své práci v sociální demokracii. Zaorálkův projev na jednání členů strany byl tak důrazný, že byl slyšet skrz dveře. A nebyl sám, kdo vyjádřil svůj názor podobně hlasitou formou.

Místopředseda a pardubický hejtman Martin Netolický sice zvolil mírnější formu, ale i tak se do kolegů ostře opřel. "Platforma určitě není hlas sociální demokracie. Myslím, že nás zbytečně neustále znervózňuje a vytváří pocit rozštěpenosti," uvedl Netolický s tím, že "kolegové v platformě dělají práci, o kterou nikdo nestojí".

Navzdory tomu, že drtivé většině vedení strany a i jejímu šéfovi Hamáčkovi aktivity politiků kolem Haška vadí, nechystá se Zimola činnost této platformy změnit. "Jsem rád za to, že právě tato neformální platforma existuje. Lidé tam mají možnost přihlásit se ke svým názorům a v tom bych rozhodně jako statutární místopředseda chtěl pokračovat," řekl po jednání ústředního výboru Zimola. Diskuse, říká Zimola, do politiky patří a nikdo by ji neměl nijak omezovat.

Zimola původně chtěl, aby o jeho setrvání členové ústředního výkonného výboru hlasovali. Drtivá většina ale byla proti. Poslanec a starosta Náchoda Jan Birke na plénu zdůraznil, že o důvěře pro Zimolu hlasovat nemohou, protože by ji místopředseda nezískal. Sociální demokraté přitom nechtěli vyslat na veřejnost signál, že se zbavují někdejšího populárního jihočeského hejtmana Zimoly.

Podle místopředsedy Jaroslava Foldyny nestáli o to, aby média dalších několik měsíců popisovala spor o jejich místopředsedu. "Když se to takto rozkymácí, může někdo tento krok vykládat úplně jinak. A my nepotřebujeme, aby se tu další čtyři měsíce diskutovalo o tom, co se tu odehrálo," uvedl Foldyna. Zaorálek přidal ještě další vysvětlení, že sociální demokracie nechce ze Zimoly vytvořit mučedníka. "Někdo by si mohl hrát na obětního beránka nebo ukřivděného a podobně. Je pár měsíců do sjezdu a tam ať se ukáže, kdo povede stranu," poznamenal Zaorálek.

Sjezd ČSSD, kde bude strana volit nové vedení, je naplánovaný na 1. a 2. března příštího roku.