Zimola chtěl ve čtvrt roku staré vládě vyměnit ministry zahraničí a kultury

Podle prvního místopředsedy strany by měli odstoupit Antonín Staněk a Tomáš Petříček, byť ten druhý je ve vládě jen pár dní. Když obměníme ministry, mohl bych v kabinetu sedět já, navrhl Zimola Hamáčkovi

Hradec Králové - Když první místopředseda ČSSD Jiří Zimola v sobotu v Hradci Králové kolegům navrhl rekonstrukci současné vlády, měl na mysli dva konkrétní ministry. Šéf strany Jan Hamáček by podle něj měl vyměnit šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka a ministra kultury Antonína Staňka. A to přesto, že Staněk je v členem kabinetu přes tři měsíce a Petříček jen několik málo dní.

"Hovořil jsem o dvou jménech, a to o Tomáši Petříčkovi a Antonínovi Staňkovi," řekl Zimola v rozhovoru pro Aktuálně.cz a Deník N s tím, že u ostatních ministrů je přesvědčený, že svou agendu zvládají.

"Tomáš Petříček byl jmenovaný vcelku nedávno, takže to může způsobit pozdvižení obočí. Ale s předsedou Hamáčkem jsem o tom hovořil v týdnu po komunálních volbách, kdy ještě byl čas změnit nominaci. Byl by to významný signál pro veřejnost," reagoval na otázku Aktuálně.cz Zimola.

Proč si vybral právě Petříčka a Staňka, Zimola neřekl. "Nemám potřebu to rozpitvávat," uvedl pouze.

Nabídl jsem, že usednu ve vládě

První místopředseda ČSSD Hamáčkovi nabídl, že by v kabinetu ČSSD a hnutí ANO usedl sám v případě, že by se předseda rozhodl měnit ministry za sociální demokracii. "S Janem Hamáčkem jsme o tom mluvili a já jsem mu nabídl svou pomoc, protože vím, že ČSSD je půl roku poté v ještě horší situaci," uvedl druhý nejvýše postavený muž strany s dovětkem, že si neřekl o žádné konkrétní křeslo.

Vláda premiéra ANO Andreje Babiše získala důvěru Sněmovny letos v červenci. Tak krátce po nástupu Hamáček ministry měnit nechtěl. Podpořil ho v tom poslanecký klub. "Klub nevidí žádné důvody k personálním změnám ministrů za ČSSD," uvedli poslanci ve společném prohlášení.

Předseda @jhamacek získal důvěru strany. O @jirizimola se ani nehlasovalo, protože by ji nezískal. Jeho platforma běží dál, jen se vedení @cssd bude častěji tvářit, že neexistuje.

Tolik k pokusu o záchranu ČSSD. pic.twitter.com/A5Zisf5Liu — Kateřina Frouzová (@KaterinaFrouz) October 20, 2018

Sociální demokracie má ještě větší problémy než předtím po prohře v nedávných komunálních volbách. V nich její politici ztratili významné pozice na mnoha radnicích v Česku. Právě o těchto potížích se necelé dvě stovky delegátů bavili na jednání širšího vedení v sobotu v Kulturním domě Střelnice v Hradci Králové.

Chce stranu rozštěpit?

Ostrá kritika padala především na hlavu Jiřího Zimoly. Jeho kolegové mu vytýkají, že se snaží stranu rozštěpit. Zimola tedy chtěl, aby delegáti v Hradci rozhodovali o tom, zda mu důvěřují. Nakonec z takového hlasování sešlo, protože přítomní členové strany byli na Zimolu tak rozzlobení, že by mu svou důvěru nedali. A nechtěli, aby jejich obraz na veřejnosti ještě víc poškodil takový spor o místopředsedu.

Skutečnost, že se o tom ani nehlasovalo nepovažuje Zimola za prohru svou, ale za prohru delegátů z širšího vedení strany.

Svému místopředsedovi sociální demokraté vytýkali především aktivity v platformě Zachraňme ČSSD, která je ke straně, jejím představitelům i výkonům ve vládě kritická.

“Nechci být tím, kdo vyjde přitlučený na kříž,” řekl místopředseda @CSSD Jaroslav Foldyna. Rozhodl se nesložit funkci ve vedení strany. pic.twitter.com/CE36Ma6K8V — Kateřina Frouzová (@KaterinaFrouz) October 20, 2018

Jen se bavíme o ČSSD

V rozhovoru Zimola uvedl, že aktivity platformy neomezí. "Platforma není institucionalizovaná, není nijak organizovaná. Je to skupina lidí, kteří se sejdou a baví se o tom, co se v sociální demokracii děje. Bylo by špatně ji rozpouštět," řekl na otázku Zimola s tím, že kritická vystoupení kolegů z platformy nemůže omezovat.

"Nemohu zajistit to, že když se v hospodě sejde padesát lidí, tak nikdo z nich nenapíše něco na Facebook nebo neřekne novináři. My si to zkrátka nezakazujeme," prohlásil místopředseda. Podle něj je platforma místem, kde mohou debatovat členové, kteří k tomu jinak nedostávají prostor na běžných stranických schůzích. "Demokracie je diskuse, jak říkal Masaryk," dodal druhý muž ČSSD.

Za projektem Zimola stojí pevně - přestože mu řada delegátů v Hradci vytýkala, že kvůli platformě vypadá sociální demokracie rozštěpená a že působí dojmem strany, která se neumí shodnout na společných plánech a postojích. Podle části členů jsou přitom názorové neshody jedním z důvodů slabého výsledku ve volbách.

"Mohou mi vytýkat cokoli, mohou mi vytýkat, že jsem měl zamazanou košili, a kvůli tomu jsme měli nižší volební výsledek. Oni si vždy najdou nějakého viníka. Tuto hru s nimi nehodlám hrát," odpověděl na otázky. "Pokud si budeme bránit v tom, abychom se shromažďovali a diskutovali, tak to skutečně bude cesta do pekel," dodal Zimola.