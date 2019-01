Něco za něco. Soudce Baxa popsal před poslanci své rozhovory s prezidentem

Někdejší předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a ústavní soudce Vojtěch Šimíček ve středu večer přímo před poslanci sněmovního podvýboru pro justici zevrubně popisovali sporné rozhovory s prezidentem Milošem Zemanem a jeho kancléřem Vratislavem Mynářem. Soudci na několika případech ukazovali jednání představitelů Hradu, které považovali za nestandardní. Zvláště Baxa byl důrazný, když hovořil o jednání prezidenta Miloše Zemana. "Nikdy se mi nestalo, že by se některý z ministrů choval způsobem, jaký jsem tu popisoval," řekl Baxa na adresu prezidenta.

Baxa poslancům před televizními kamerami zopakoval, jak mu Zeman naznačoval, že by mohl získat funkci předsedy Ústavního soudu, pokud by jemu podřízení soudci rozhodli ve prospěch Hradu v kauze nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory. "Spíš připomínaly výměnný obchod: 'Já vám dám funkci, vy mně rozhodnutí'," řekl k prezidentovým vyjádřením Baxa.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář, který se jednání podvýboru také osobně účastnil, namítl, že Zeman pouze seznamoval Baxu se stanovisky a že Baxova tvrzení nejsou zcela pravdivá. Namítl, že prezident nemohl Baxovi nabízet vedení Ústavního soudu, který je pro nejbližší roky naplněn. "Ústavní soud je plně obsazen, nechápu, jak by to pan prezident mohl nabízet," řekl kancléř hlavy státu. Podle něj by prezident neměl být perzekvován za to, že seznamuje soudce se stanovisky, která "nasává od občanů a odborníků".

Seznam hříchů a nabídka

Baxa se už zmíněnému rozhovoru s prezidentem, k němuž došlo vloni v květnu, věnoval ve sněmovně velmi detailně. Původně chtěl podle svých slov se Zemanem mluvit jen o Nejvyšším soudu a o tom, kdo by ho podle něj mohl vést. V té době se totiž blížil konec Baxova mandátu v čele této instituce.

"Byl jsem zaskočený tím, že prezident téma opustil a nečekaně jsem slyšel o tom, že si mě dokáže představit jako předsedu Ústavního soudu," líčil soudce rozhovor se Zemanem s tím, že ovšem při té samé příležitosti prezident vytýkal případy, v nichž jako soudce rozhodl špatně - tedy v rozporu s přáním Zemana. Sám Baxa to nazval "seznamem hříchů". "Nejsem úplně natvrdlý," řekl soudce na otázku piráta Jakuba Michálka, který se ptal, zda chápal slova prezidenta tak, že by ovlivnění zvýšilo jeho šance jmenování do čela Ústavního soudu.

Soudce podrobně líčil i několik setkání s hlavou státu, na nichž Zeman podle Baxy opakovaně hovořil o živých případech a říkal, jak by v nich měl Nejvyšší soud, který tehdy Baxa vedl, rozhodnout. "Řekl mi, že mám pochopit synergii toho, když prezident republiky o něco žádá," citoval soudce hlavu státu. Při jiné příležitosti mu prý Zeman zase řekl: "Že jsem šéf a že to mám zařídit."

Kromě Baxy si poslanci poslechli i ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka. Podle jeho slov mu kancléř otevřeně řekl, že by si prezident přál, aby Ústavní soud zrušil služební zákon.

Na stole byla i samoobsluha v Osvětimanech

Nebylo ale podle Šimíčka jediné sporné téma rozhovoru se Zemanovým pobočníkem. "Kdybych zcela teoreticky v Osvětimanech vykradl samoobsluhu, který soud je místně příslušný," chtěl údajně po Šimíčkovi vědět kancléř Mynář. Podle soudce se jeho otázka nápadně podobala podstatě ústavní stížnosti v kauze Lány.

Soudce Baxa ke konci jednání ještě poznamenal, že neví, jak se o zveřejněných případech média dozvěděla. Jen se rozhodl odpovídat na otázky novinářů. Je totiž přesvědčený, že nezávislost justice je pro zemi klíčová a je nutné ji chránit.

"Situace v Česku působí proti Turecku, Polsku či Maďarsku velmi klidně, ale to neznamená, že je justice je imunní k zásahům, a proto musí být všichni bdělí," dodal soudce Šimíček.