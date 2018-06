Zemanovi jsem poslal seznam i dopis, přiznal Babiš. Ukažte komunikaci s Hradem, vyzval ho Hamáček

Zeman ve čtvrtek večer na TV Barrandov řekl, že Babiš mu předložil seznam se dvěma kandidáty na ministra zahraničí - s Pochem i Hamáčkem.

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) vysvětlil, jak došlo k návrhu Jana Hamáčka do čela ministerstva zahraničí namísto Miroslava Pocheho. Babiš přiznal, že prezidentu Miloši Zemanovi poslal pouze jeden seznam kandidátů, kde figuroval Poche.

Zároveň ale prezidentovi poslal dopis, ve kterém se píše, že pokud by se rozhodl Pocheho nejmenovat, tak má vedením diplomacie dočasně pověřit Jana Hamáčka.

"Byl samozřejmě jeden seznam, navrhl jsem panu prezidentovi jeden seznam, kde byl i pan Poche. No a zároveň jsem mu napsal dopis, který byl konzultován s předsedou legislativní rady vlády, kde mu říkám, že v reakci na váš dopis vám v souladu s článkem 68, odstavce 2 Ústavy České republiky, pro případ, že byste se rozhodl nevyhovět mému návrhu ze dne 25. 6. 2018 a nejmenoval byste členem vlády pana Miroslava Pocheho, navrhuji, abyste řízením ministerstva zahraničních věcí dočasně pověřil místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka. To je všechno," řekl premiér v pátek dopoledne.

Předseda ČSSD Hamáček vyzval Babiše ke zveřejnění komunikace Úřadu vlády s Hradem k navržení Pocheho, informovala Česká televize.

Dříve ale Babiš existenci dopisu, kde navrhuje jmenovat do čela resortu zahraničí Hamáčka, tajil. "Hradu jsem předal jediný seznam, a to v pondělí. Potvrzení příjmu Hradu mám v devět hodin deset minut ráno," tvrdil Babiš ve čtvrtek, když uváděl do Černínského paláce právě Hamáčka.

Zeman ve čtvrtek večer na TV Barrandov řekl, že Babiš mu předložil seznam s dvěma kandidáty na ministra zahraničí - s Pochem i Hamáčkem.

"Já jsem vyzval pana premiéra, aby zveřejnil komunikaci mezi úřadem vlády a Pražským hradem. Očekávám, že tak učiní. Pak bude jasno," řekl ČT Hamáček. "Nejsou žádné dva seznamy, odešel tam jeden seznam. Na tom seznamu bylo jméno Miroslava Pocheho," zopakoval.

"Byl předběžný seznam, kde nebyl uveden žádný ministr zahraničí, a druhý, v podstatě dopis pana premiéra Babiše, kde mně navrhoval dva ministry zahraničí, nejprve Miroslava Pocheho a v případě, že ho nepřijmu, tak navrhoval pana Jana Hamáčka," řekl prezident. Vyhověl jsem druhému návrhu, dodal.

Babiš dal Zemanovi vybrat ze dvou jmen. Jenže jmenování vlády není oběd v restauraci, premiér není číšník s jídelním lístkem a prezident není host, co přemítá, jestli si dá svíčkovou nebo řízek. Kdo to platí? Zveřejnil(a) Jan Lipold - Aktuálně.cz dne 29. June 2018

Prezident kritizoval navržení europoslance Pocheho na ministra a snažil se ho přesvědčit, aby o post kvůli svým postojům k migraci neusiloval. Babiš pak v pondělí oznámil, že Hradu předložil seznam adeptů na ministry včetně Pocheho. Když ale Zeman Pocheho ve středu ministrem nejmenoval, média spekulovala, že dal Babiš Zemanovi následně další seznam ministrů bez Pocheho, což premiér i Hamáček popřeli. Prezident ve čtvrtek uvedl, že dostal od Babiše nejdřív předběžný seznam bez jakéhokoli kandidáta na ministra zahraničí a pak dopis se dvěma kandidáty - Pochem i Hamáčkem.