Zeman: V prezidentských volbách bych podpořil Babiše. Vyznamenání letos dostane Klaus

Miloš Zeman by chtěl v kandidatuře na prezidentský úřad vidět premiéra Andreje Babiše. Řekl to v rozhovoru z Lán, který v neděli odvysílala Frekvence 1. Přál by si také posílit pravomoci hlavy státu, které by mu umožnily předkládat zákony parlamentu. Zároveň oznámil, komu letos hodlá udělit státní vyznamenání.

Pokud by se Andrej Babiš rozhodl kandidovat v příštích volbách na prezidenta republiky, Miloš Zeman by ho podpořil. "Ano, zcela určitě, ale on zatím odmítá kandidovat," řekl v rozhovoru z Lán.

Ve čtvrtek přitom Zeman označil za dobré potenciální kandidáty do voleb odborového předáka Josefa Středulu a šéfa Hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého.

Zeman by dále chtěl posílení prezidentských pravomocí, které by hlavě státu umožnily předkládat zákony. Pokud by pak nejvyšší státní úředník vetoval zákon, který podpořily obě komory parlamentu, měly by o přehlasování prezidenta rozhodnout alespoň tři pětiny poslanců (120 z 200), tvrdí Zeman.

Dodal, že mu nejde o posílení osobních pravomocí, z takové změny ústavy by podle něj těžil až jeho nástupce.

Vyznamenání letos dostane Klaus, příští rok Gott

U příležitosti státního svátku 28. října Zeman udělí státní vyznamenání svému předchůdci ve funkci, Václavu Klausovi.

Miloš Zeman to zmínil v odpovědi na dotaz posluchačky, zda se nechystá napravit situaci, že první český prezident Václav Havel je nositelem Řádu T. G. Masaryka a Řádu Bílého lva první třídy, ale Klaus dosud nebyl oceněn. "Posluchačka je přímo věštkyně. Neměl bych to uvádět, ale stane se tak 28. října," řekl Zeman.

Dále se Zeman zařekl, že Karlu Gottovi příští rok udělí Řád bílého lva. Jména dalších osobností odmítl Zeman prozradit, lidé se podle něj mají nechat překvapit.

"Karlu Gottovi chci udělit příští rok Řád bílého lva první třídy. Můžete se zeptat, proč mu ho neudělím už letos, odpověď je jednoduchá. Rodina stále ještě zažívá bolest. Kdyby byla vystavena krátce po pohřbu ceremonii ve Vladislavském sále, nebylo by to úplně dobře," řekl Zeman.

Zeman řekl, že se velmi rád zúčastní Gottova pohřbu. Pokud bude požádán, přednesl by i projev. "Ale byl bych velmi stručný. Myslím, že politici by se neměli při těchto příležitostech předvádět, nejlepší by bylo, kdyby jediný proslov pronesl pražský arcibiskup Dominik Duka," uvedl Zeman.

Prezident odmítl, že by chyboval v protokolárních záležitostech, když nechal na Pražském hradě a v Lánech po Gottově smrti stáhnout vlajky na půl žerdi. Opírá se o stanovisko autora protokolu Miroslava Sklenáře, dodal. "Nestažení vlajek by byla neúcta ke Karlu Gottovi," konstatoval.

Rychetský by se podle Zemana neměl plést do politiky

Na otázku, co si Miloš Zeman myslí o pohřbu se státními poctami zesnulé herečky Vlasty Chramostové, jak navrhl předseda Ústavního soudu a signatář Charty 77 Pavel Rychetský, prezident odpověděl, že by se Rychetský neměl plést do politiky.

"Nemám nic proti pohřbu Vlasty Chramostové se státními poctami, ale k tomu není kompetentní pan Rychetský, ale ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD)," uvedl Zeman. Podle informací deníku Právo bude mít i Chramostová obřad se státními poctami, novinám to potvrdil Zaorálek.

Rychetský se podle Zemana v poslední době plete do politiky a zanedbává práci v Ústavním soudu. "Což mohu doložit tím, že u soudu leží již tři roky ústavní stížnost prezidenta a dosud není vyřízena," řekl Zeman.

Mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková na žádost ČTK o vyjádření uvedla, že pan předseda (Rychetský) se k žádným komentářům pana prezidenta zásadně nevyjadřuje.