Zeman obhajuje zájmy cizích států, shodl se senátní výbor. Kauzu Nikulin budou řešit i poslanci

před 53 minutami

Senátní bezpečnostní výbor označil prezidentovy kroky za bezpečnostní a zahraničněpolitické riziko.

Praha - Senátní bezpečností výbor odsoudil prezidenta Miloše Zemana za to, že nechal Bezpečnostní informační službu (BIS) prověřit, zda v Česku nebyl vyvíjen nebo skladován jed novičok. Stejně tak odmítl i zasahování Hradu do případu údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. Výbor tyto kroky označil za bezpečnostní i zahraničněpolitické riziko a vyzval hlavu státu, aby se podobných zásahů do budoucna zdržela a respektovala ústavou vymezené pravomoci.

"Těmito případy vyvrcholil dlouhodobý trend, kdy prezident České republiky a jeho nejbližší spolupracovníci obhajují ekonomické a mocenské zájmy cizích států," stojí v usnesení, které na svém twittrovém účtu zveřejnil jeho iniciátor Václav Láska. O stanovisku výboru informovala rovněž senátní tisková tajemnice Eva Davidová, k dispozici je i na senátním webu.

O Nikulina, který byl minulý týden vydán do USA, mělo zájem také Rusko. Zemanův kancléř kvůli tomu kontaktoval ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), oprávněnost vydání do USA zpochybňoval i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

"Výbor nepovažuje za přípustné, aby z důvodu obhajoby zájmů Ruské federace prezident České republiky a jeho okolí veřejně zpochybňovalo kroky a motivy vlády a zákonnost soudní soustavou potvrzeného procesu vydání do Spojených států amerických," uvádí se v usnesení.

"Toto jednání a ovlivňování celého procesu vážně ohrožuje postavení České republiky v rámci jejích bezpečnostních struktur, důvěru v její právní stát a její politickou stabilitu a důvěryhodnost," shodl se výbor.

Zemanovo veřejné prohlášení ohledně BIS a novičoku označil výbor jako "gesto zpochybňující zahraničněpolitickou orientaci státu, důvěryhodnost jeho spojenců a napomáhající v šíření lživého obvinění České republiky za strany Ruské federace". Zeman prohlášení vydal v návaznosti na ruské tvrzení, že jed, kterým byli v Británii otráveni bývalý dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera, mohl pocházet z Česka. Podle Británie za útokem stojí naopak Rusko.

Senátní výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost dnes schválil můj návrh usnesení, kterým odsoudil prezidenta a Hrad za dlouhodobé hájení zájmů cizí mocnosti na úkor České republiky. A vyzval jej, aby takového jednání zanechal. pic.twitter.com/QFJtx3wNVS — Václav Láska (@VaclavLaska) April 3, 2018

Vydáním Nikulina se budou pravděpodobně zabývat i poslanci. "Určitě to budeme řešit na zahraničním výboru," potvrdil redakci Aktuálně.cz jeho předseda Lubomír Zaorálek (ČSSD). Ještě však není jisté, kdy přesně k tomu dojde. Ve středu nicméně mimořádně zasedá výbor, po kterém by již mohlo být jasno, kdy se dostane tento bod na program.

Hnutí STAN se vzhledem k Zemanově aktivitě v Nikulinově případu obrátilo na ústavní právníky kvůli možnosti zažalovat prezidenta. Zástupci dalších stran ale sdělili, že prezidentův krok za velezradu nepovažují.