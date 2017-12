Zeman musí Ovčáčkovu debatu na Barrandově zaúčtovat do nákladů, říká člen úřadu, který hlídá kampaň

před 6 hodinami

Prezidenta Miloše Zemana zastoupí v předvolební debatě na TV Barrandov jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Podle Jana Outlého z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí by měl Zeman úředníkovo vystoupení v pořadu zaúčtovat do nákladů na prezidentskou kampaň.

Praha - Místo prezidenta Miloše Zemana se debaty s dalšími prezidentskými kandidáty na TV Barrandov zúčastní mluvčí Jiří Ovčáček, tedy úředník placený z veřejných peněz. Podle názoru Jana Outlého, člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH), by měl Zeman Ovčáčkovo vystoupení v pořadu zanést do nákladů na kampaň.

Pokud má Ovčáček zastupovat Zemana v kampani, neměl by tak činit z pozice státního zaměstnance. "Debata kandidátů je bezesporu prvkem volební kampaně, nikoliv součást agendy Kanceláře prezidenta republiky jako orgánu veřejné moci. Proto by Jiří Ovčáček rozhodně neměl v debatě kandidátů figurovat jako zaměstnanec prezidentské kanceláře, ať už titulovaný neoficiálně jako mluvčí prezidenta, nebo správně jako ředitel tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky," objasnil Outlý.

Outlý pro deník Aktuálně.cz popsal tři možnosti, jak by mohl Ovčáček prezidenta v debatě nahradit, avšak vždy by měl Zeman mluvčího vystoupení zaúčtovat do kampaně.

V případě, že by Ovčáček v debatě vystoupil jako zaměstnanec Kanceláře prezidenta republiky, měla by se ve finálních účtech objevit položka "bezúplatné plnění od státu", respektive od prezidentské kanceláře. "Kdyby šlo o jeho pracovní úkol, měl by kandidát Zeman mzdové náklady tohoto pracovníka vykázat ve financování kampaně," tvrdí Outlý.

"Pokud by se Jiří Ovčáček debaty zúčastnil ve svém volném čase jako mluvčí kandidáta Zemana bez nároku na odměnu od kandidáta, byl by z hlediska regulí kampaně běžným dobrovolníkem podílejícím se na kampani. V tomto případě by měl kandidát Zeman vykázat v nákladech kampaně dobrovolnickou práci jako bezúplatné plnění přijaté od občana Ovčáčka," popsal druhou z možností Outlý s tím, že takové náklady by odpovídaly běžným výdajům za takovou práci.

V neposlední řadě by se Ovčáček při vystoupení v předvolební prezidentské debatě mohl stát placeným pracovníkem Zemanovy kampaně, pak by mu musela být odměna vyplacena ze Zemanova transparentního účtu. V takovém případě by se Ovčáčkovo úsilí také započítalo do kampaně.

Mluvčí Aktuálně.cz řekl, že v debatě bude vystupovat v roli hradního úředníka. "V debatě budu vystupovat jako Jiří Ovčáček, tiskový mluvčí prezidenta republiky," řekl.

"Bude to dávno po ukončení pracovní doby, tudíž bez nároku na mzdu. Budu tedy vystupovat zadarmo. Navíc nezastupuji pana prezidenta, ale vystupuji za sebe, takto jsem byl pozván," dodal Ovčáček.

Miloš Zeman od počátku tvrdí, že žádnou kampaň nevede. Billboardy se Zemanem, které se objevily po celé republice, platí spolek Přátelé Miloše Zemana, za kterým stojí nejbližší spolupracovníci prezidenta Vratislav Mynář a Martin Nejedlý.

TV Barrandov kromě Ovčáčka do debaty pozvala Jiřího Drahoše, Michala Horáčka a Mirka Topolánka. Drahoš účast odmítl s tím, že za sebe také pošle mluvčího, pozvání nepřijal ani Topolánek. Účast potvrdil pouze Horáček.