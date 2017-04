Usnadníme držení zbraní, obnovíme vojnu a zrušíme EET, hlásají Realisté ve volebním programu

před 8 minutami

Nová strana politologa Petra Robejška věří, že se v podzimních volbách dostane do Sněmovny. Realisté ve čtvrtek představili svůj program, ve kterém počítají se zavedením tříměsíčního vojenského výcviku, budou usilovat o ústavní právo vlastnit zbraň a použít ji k obraně svého domova. Babišovo EET by strana zrušila. Robejšek si dokáže představit vytvoření koalice s jakoukoliv parlamentní stranou, s výjimkou komunistů.

Praha - Nově vzniklá strana politologa Petra Robejška Realisté sází ve svém programu na nacionalismus a nese se na protiuprchlické vlně. "To, co nás v této zemi spojuje, není razítko, ale sdílené hodnoty," uvedl Robejšek s tím, že je pro povinný tříměsíční vojenský výcvik pro muže i ústavní právo vlastnit zbraň a použít ji k obraně ve svém obydlí. Strana ve svém programu hovoří také o nulové toleranci k nelegální migraci.

A do ústavy chtějí Realisté zakotvit "národní prvek", jak ve čtvrtek oznámili na tiskové konferenci. "Prosazovali bychom referendum jako ústavní institut, jako možnost. Nejsme dobrodruzi. Nejsme jako nejmenovaná strana pana Okamury, která plánovala přímou demokracii ve všech oblastech, národ se ji nejprve musí naučit," uvedl Robejšek s tím, že na začátek chce strana prosadit iniciativu lidového veta, kde by mohli lidé zabránit například prosazení některých zákonů.

"Zamítá to určitá témata, například daňová. To jsou věci, které se vypilují během diskusí, ale jde nám o institut jako takový. A pak by třeba přišlo na řadu rozhodování o zahraničněpolitických otázkách," řekl Robejšek v narážce na dotazy na snahy o referendum o vystoupení z Evropské unie.

Podle Robejška se ukázalo, že Evropská unie není pro společnost funkční. "Funkční jednotka je pro nás národ. Národ je akceschopná jednotka, na rozdíl od nadnárodních struktur, proto je třeba dát národním rozhodnutím přednost a zavést prvek národa do ústavy," hřímal šéf Realistů.

Do koalice s každou stranou, s výjimkou komunistů

Ve sněmovně si dokáže představit vytvoření koalice s jakoukoliv parlamentní stranou s výjimkou komunistů. "A to z důvodů historicko-etických," doplnil. Zároveň vysvětlil, proč jeho partaj vyrukovala s označením parlamentních stran jako muzeálních. "Jejich metodika je charakteristická tím, že se stát snaží vypouštěním neuvěřitelného množství legislativního smogu dostat společnost pod kontrolu, a když se mu to nedaří, reaguje na to tím, že své snažení ještě zintenzivní," říká politolog.

Na dotaz, jaký zákon by strana zrušila, Robejšek bez přemýšlení odvětil: "Zrušili bychom EET."

Jeho partaj Realisté věří, že se do sněmovny dostane. Podle Robejška ji nyní podle průzkumů zná 5 % české populace a jsou jí přisuzovány preference 2,6 procenta.

Petr Robejšek je respektovaný člověk, mentor a ideovou osobností naší strany, říká spoluzakladatel Realistů Jiří Hynek. | Video: Filip Horký | 15:45

