Zatím jsme s Babišem nenarazili na problém, naplňuje mě to optimismem, říká Hamáček

Pro předsedu ČSSD Jana Hamáčka budou blížící se volby na začátku října prvním testem toho, jak voliči vnímají jeho samotného i stranu po volebním debaklu v loňských podzimních parlamentních volbách. Ve velkém rozhovoru pro Aktuálně.cz hájí vládnutí s hnutím ANO za podpory KSČM a zároveň odmítá, že by se v něčem podřizoval šéfovi ANO i vlády Andreji Babišovi. "Určitě neděláme žádný fíkový list koalici hnutí ANO Andreje Babiše a SPD Tomio Okamury, protože nic takového díky nám nevzniklo," míní místopředseda vlády a zároveň ministr vnitra i zahraničí Hamáček.

Aktuálně.cz: Česko žije debatou o pomoci syrským sirotkům. Nebylo by přece jen dobré pro pověst naší země, abychom alespoň někomu pomohli na svém území? Třeba těmto sirotkům?

Ale já jsem přece v minulých dnech na otázku, jestli je Česká republika schopná se postarat o 50 malých dětí, které ztratily v důsledku válečného konfliktu rodiče, odpověděl, že samozřejmě ano. Na tom trvám.

Ale nejsou tato slova málo?

Problém této konkrétní kauzy je v tom, že neexistuje žádný konkrétní projekt, který by takovou relokaci nebo pomoc umožnil. Paní europoslankyně Michaela Šojdrová to nemá evidentně promyšleno. Pokud se objeví konkrétní projekt, tak jsme připraveni o něm jednat a určitě bychom našli způsob, jak pomoci.

Nemohl byste ale v tomto či jiném projektu udělat více? Vždyť byste mohl říci: Já, Jan Hamáček, místopředseda vlády, ministr vnitra a zahraničí, se pokusím udělat co nejvíce pro to, abychom pomohli na našem území lidem, kteří utekli před válkou. Navíc předpokládáme, že vaše sociální demokracie stojí na principech solidarity.

Samozřejmě. Ale není úkolem ministerstva vnitra, abychom začali teď organizovat nějaký projekt v Bejrútu nebo v Jordánsku. Jsou tady organizace, které určitě mají přehled a jsou nám schopné říct, za jakých podmínek je možné ten projekt zrealizovat. Takže bych očekával, že někdo přijde s nějakým projektem, třeba i po dohodě s nějakou vládou či jinými aktéry, a můžeme ho s vládou začít administrovat. Ale není role ministerstva vnitra, aby aktivně v zahraničí vyhledávalo sirotky pro přesun do České republiky.

Neodpustíme si ještě jeden dotaz na toto téma. Tolik zemí přijalo uprchlíky, my ne. Proč?

Ale znovu říkám, pokud někdo přijde s projektem, který bude realizovatelný, jsem připravený mu maximálně vyjít vstříc a pomoci ho zrealizovat. Ale nemůžu sám o své vůli vyrazit do Jordánska nebo Libanonu a začít tam hledat vhodné adepty pro program, o kterém mluví paní Šojdrová. To opravdu musí dělat někdo, kdo zná situaci přímo tam, ať už je to ambasáda, nebo nějaká nevládní organizace, nikoliv české ministerstvo vnitra.

Jak moc ovlivňují vaše postoje názory na sociálních sítích?

Sociální sítě jsou fenomén poslední doby. Snažím se sledovat situaci na sítích, jakkoliv to není vždy jednoduché čtení. Často se divím, že pod některé názory jsou lidé ochotni se podepsat, přes sociální sítě dostávám i spoustu výhrůžek. Mimochodem, na posledním jednání poslaneckého klubu jsme měli zajímavou debatu o tom, že jako sociální demokracie zastáváme určité hodnoty, které nebudeme opouštět nebo měnit na základě názorů na sociálních sítích.

Konkrétně?

Souvisí to například právě s debatou o sirotcích a o naší pomoci, kdy nálada na sociálních sítích není jednoznačná, aspoň tak to vnímám. Většina přispěvatelů je proti pomoci, ale sociální demokracie je strana, která stojí na nějakých principech solidarity a nemůže ty principy opustit.

Začneme debatu, kde vzít peníze na obrovské investice

Nepodvolujete se například v názoru na pomoc uprchlíkům v Česku Andreji Babišovi? Politolog Lukáš Jelínek, který má blízko k ČSSD, nedávno napsal článek s titulkem: Babiš si dělá z ČSSD dobrý den. Nemá pravdu?

Lukáš Jelínek je politolog, který dlouhodobě nebyl příznivcem spolupráce ANO a ČSSD, tak teď nemůže otočit a říkat něco jiného.

Ale neustupuje ČSSD až příliš ANO? Nebojujete málo? Ať jde o proplacení prvních tří dnů nemocenské, sociální bydlení, zvyšování platů i další věci, vždycky ANO vystoupí s námitkami a prosazuje jiné varianty než vy…

Ale my bojujeme docela intenzivně. Při vstupu do vlády jsme si jasně řekli, jaké jsou naše priority, a jim se skutečně věnujeme. Samozřejmě, dennodenně o všech těchto věcech jednáme a svádíme drobné politické boje. Ale v řadě věcí jsme uspěli, byť vždycky jde o kompromis. Ať už se podíváme na první tři dny nemoci, zálohované výživné nebo růst platů ve veřejné sféře, což pokládám za velký úspěch ČSSD. Já si vzpomínám před vznikem vlády na titulky a komentáře, že ČSSD nic neprosadí a vše bude podle ANO. Pokud by tady sociální demokracie nebyla, tak by se lidé řady zlepšení nedočkali.

Ale nakonec vždy ustoupíte Andreji Babišovi o nějaká procenta…

To, že jsme například u růstu platů našli nějaký kompromis, je cena za dohodu, ale takovou dohodu ve finále ocenily i odbory, za což jsem rád. Tyto i další věci jsou nepochybně úspěch sociální demokracie a doklad toho, že mělo smysl jít do vlády.

Dodejme, že do vlády, která vznikla navzdory usnesení sjezdu ČSSD, že strana považuje účast trestně stíhaných osob za zásadní problém. Nezmínili jsme ještě zvyšování daní, které jste měli v programu, ale navrch má hnutí ANO, které je proti.

Je pravda, že se nám zatím nepodařilo prosadit tyto naše priority, ale o progresivnějším zdanění či sektorové dani vedeme s ANO diskuse. Vládní spolupráci ale vnímám jako běh na dlouhou trať. Podle mě hnutí ANO časem dojde, že pokud chce splnit vše, co slíbilo občanům, tak se bez nějaké diskuze o zvyšování příjmů státního rozpočtu neobejdeme.

Takže budete tlačit na premiéra Babiše, aby začal zvyšování daní zvažovat?

V této oblasti zatím jenom oddalujeme řadu problémů, které budeme muset v budoucnosti řešit. Vidím to na ministerstvu vnitra, kde se nám podařilo získat slušné prostředky na investice do techniky hasičů a policie, jenže pořád je tady velký dluh z minulosti. Valíme před sebou velký balvan, u hasičů dáváme na investice do techniky stále méně peněz než v roce 2010. Armáda má vnitřní dluh sto miliard na technice. Teď si představte, o jakém vnitřním dluhu by mluvili další ministři.

Kdy tedy začnete tlačit na premiéra, aby začal o zvyšování daní jednat?

Teď máme dohodu na státním rozpočtu na tento rok, ale během příštího roku začneme diskutovat o státním investičním plánu, což přinese i debatu, kde na tyto obrovské investice sehnat peníze.

Nejsme fíkový list spolupráce Andreje Babiše a Tomia Okamury

Nepochybujete občas o programu sociální demokracie? Nemá tato země ve skutečnosti k řešení závažnější témata? Naši kolegové teď například na Aktuálně.cz zmapovali obrovský problém chudoby, který se stále týká mnoha lidí. Mimochodem, problém se prohluboval i za vlády sociální demokracie, kdy se lidé stali kořistí lichvářů a skončili ve velkých exekucích. Stejně tak vidíme, jak zaměstnavatelům chybí desítky až stovky tisíc zaměstnanců, český vzdělávací systém zaostává za vyspělými zeměmi a tak bychom mohli pokračovat…

Souhlasím s vámi, že je tady celá řada problémů, a máte pravdu, když poukazujete na chudobu, na exekuce. Vy ale po mně chcete, abych vyhodnocoval působení ve vládě po dvou a půl měsících. Navíc jsem předsedou ČSSD od února.

Ale musíme podotknout, že jste řadu let poslancem, byl jste místopředsedou ČSSD i předsedou Poslanecké sněmovny.

Ale my se snažíme řešit všechny důležité problémy země. Jsou problémy,

které se dají řešit krátkodobě, a potom takové, které vyžadují dlouhodobé řešení. V principu jde o to, abychom začali bojovat proti byznysu s chudobou, naše ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová připravila plán postupu v těchto věcech. Vím, že i její předchůdci slibovali bojovat s byznysem s chudobou, ale já ji považuji za velmi akční ministryni a jsem přesvědčen o tom, že celou věc posune o hodně dál.

Vaše kroky ve vládě nesledují jen vaši voliči, ale také vnitrostraničtí oponenti, kteří byli proti vstupu ČSSD do vlády s ANO za podpory KSČM. Myslíte, že jste některé z nich přesvědčil, že vstup do vlády byl dobrý krok?

Nejde hodnotit působení ve vládě po dvou a půl měsících, z čehož dva měsíce byly prázdniny. Diskutovat po tak krátké době o tom, jestli bylo či nebylo správné jít do vlády, by byla politická sebevražda. Je třeba dát delší prostor jak našim ministrům, tak poslancům a celému vládnímu projektu. Musíme počkat minimálně do začátku příštího roku. Sjezd sociální demokracie, který bude příští rok v březnu, je tím prvním momentem, kdy bychom měli vládní spolupráci hodnotit. Věřím, že takhle to vnímají všichni členové sociální demokracie.

Obrazně řečeno, táhnete společně s některými dalšími spolustraníky vládní povoz do kopce, ale máme pocit, že pořád je dost významných členů ČSSD, kteří vás spíš sledují z dálky.

V poslaneckém klubu cítím snahu tento povoz táhnout co nejlépe. Menší vůle je logicky v senátorském klubu, protože mnozí senátoři byli proti vládnutí s Andrejem Babišem.

"Zastřelit se v půlce není smysluplný nápad"

Nemůže se stát, že by při případném velkém neúspěchu v komunálních a senátních volbách řada sociálních demokratů volala po odchodu z vlády?

Nevím, jestli je řešení zastřelit koně, kteří se snaží s největším možným úsilím táhnout zmiňovaný povoz do kopce. Když už jsme se vydali na cestu, tak musíme udělat všechno pro to, abychom ten kopec zdolali. Zastřelit se v půlce mi nepřijde jako smysluplný nápad.

Takže věříte, že vláda ČSSD a ANO vydrží do konce volebního období?

Chcete po mně věštění z křišťálové koule. Za dobu vládnutí jsme ale nenarazili na zásadnější problém, všechno jsme vyřešili. Zatím mě to naplňuje optimismem.

Určitě ale vnímáte, že mnoho lidí nese tuto vládu velmi nelibě, řada lidí vám těžko odpustí, že jste pomohli premiéru Babišovi získat nezbytnou důvěru sněmovny.

Je zajímavé se podívat, jak někteří komentátoři, kteří nás dnes proklínají, v minulosti hovořili o tom, že jít do vlády je od ČSSD státotvorné řešení. Na všechny tyto své názory zapomněli a teď do nás buší bubnovou palbou - zřejmě kvůli tomu, jaký mají názor na Andreje Babiše. Ale my jsme v ČSSD opravdu zvažovali všechna pro a proti a přišlo nám, že má smysl se do toho vládního projektu pustit. Už jenom proto, abychom zabránili vládě Tomia Okamury, což se nám povedlo. A určitě neděláme žádný fíkový list koalici s Andrejem Babišem a SPD, protože nic takového díky nám nevzniklo.

Jaký je Andrej Babiš partner? Sám víte, že má pověst muže, který vedle sebe nikoho moc nesnese a s nikým se nechce o vládu dělit.

Můžu opakovat jen to, co jsem už řekl. Na čem jsme se s ANO dohodli, to platilo. Poprvé jsme v roli juniorního partnera, což může být pro některé kolegy, kteří zažili dobu, kdy sociální demokracie byla největší vládní stranou, složité.

Do jaké míry vládní dohody ovlivňuje názor komunistů?

My primárně jednáme v rámci vládní exekutivy, do toho KSČM nijak nevstupuje. Pokud se dostaneme do sněmovny, hledáme podporu pro naše zákony i u komunistů, ale neplatí to vždy.

Do jaké míry tedy vláda, pokud potřebuje něco prosadit ve sněmovně, naslouchá komunistům? A jak moc jim ustupujete?

To už není na vládě, spíš na vyjednávání v rámci sněmovny. Pokud projednáváme nějaký zákon a hledáme pro něj podporu, tak musíme najít vždycky většinu, která ho odhlasuje.

Trošku se vyhýbáte odpovědi na otázku, do jaké míry opravdu musíte v některých návrzích ustupovat komunistům.

Přineste mi jeden příklad, kdy jsme ustoupili komunistům. Je možné, že jsme někde něco podpořili na návrh KSČM, ale asi to bylo v souladu s naším programem. Není to tak, že by to byl obchod kus za kus. Je to o vyjednávání, které musí, ve snaze prosadit zákony, absolvovat menšinová vláda.

Pokud jde o váš osobní styl, neměl byste vystupovat podstatně razantněji, odvážněji, neměl byste být na pohled silnějším lídrem? Některým sociálním demokratům se například nelíbí to, že nevystupujete před volbami více suverénně, a naopak dopředu počítáte spíše s horším volebním výsledkem.

Jsem spíš konsenzuální člověk a snažím se zaměřit na výsledek, i když cesta k němu může být složitá. Nevím, jestli by bylo pro sociální demokracii přínosem vykřikovat bombastická hesla o tom, jak volby vyhrajeme. Docílil bych jedině toho, že byste mě po volbách konfrontovali s tím, co jsem říkal před nimi. Dělám všechno pro to, aby ČSSD uspěla. Jezdím po republice, bavím se s lidmi, snažím se na konkrétních věcech, které prosazujeme ve vládě, přesvědčovat voliče, že má smysl volit sociální demokracii. Ale zároveň je potřeba vnímat politickou realitu.

Jaký tedy očekáváte volební výsledek? A nestane se skutečně to, že v případě velké prohry zasáhnou vaši stranu opět bouřlivé debaty o jejím dalším směřování?

Jsem přesvědčený, že výsledky budou v jednotlivých obcích a městech velmi odlišné. Budou místa, kde sociální demokracie zvítězí, protože máme dobré komunální politiky. A pokud jde o povolební situaci v ČSSD: Pokud chce někdo onoho koně, který táhne povoz, zastřelit, tak buď přijde s tím, že se do vozu zapřáhne sám, nebo přijde s nějakým jiným řešením, jak onu káru dostat na kopec. Ale pouze destruktivní řešení nikam nevedou.

Může se po volbách objevit někdo, kdo využije případného neúspěchu ve volbách?

Žádné takové signály nemám, že by se někdo objevil.

Co váš první místopředseda Jiří Zimola? Zejména když jeho chování vyvolává spoustu otázek. Vesměs se vyhýbá médiím, není ani moc vidět na stranických jednáních a přitom vystupuje vůči politice strany dost kriticky.

To se zeptejte Jiřího Zimoly. Ale on několikrát popřel, že by chtěl vést ČSSD.

Cesta ze sedmi procent bude dlouhá

Kdy by měli sociální demokraté hodnotit úspěšnost politiky, s kterou jste přišel jako předseda strany? A kdy očekáváte vzestup volebních preferencí?

Na příkladu ODS je vidět, že cesta ze sedmi procenty nahoru je opravdu dlouhá. Čeká nás hrozně moc práce. První moment, kdy půjde vyhodnotit politiku sociální demokracie, budou podle mě krajské volby.

Spojence vidím jinde než v Maďarsku

V této souvislosti je nesmírně důležitá zahraniční politika, naše postavení ve světě. Stále jste ministrem zahraničí, ale nedominuje v zahraniční politice premiér Babiš a také prezident Zeman? A nevedete vy všichni naši zemi špatným směrem - spíše k Maďarsku než Evropě?

S tím vašim názorem zásadně nesouhlasím. Je pravda, že v rámci EU je celá řada témat, které dřív řešilo ministerstvo zahraničí a teď je řeší premiéři. Například na posledním summitu o migraci byli premiéři, ale důležitá byla i role ministerstvo zahraničí a vnitra, které připravovalo podklady pro vystoupení pana premiéra.

A co premiérova i prezidentova velmi vstřícná slova k Maďarsku, které řada evropských zemí kritizuje za odklon od evropských hodnot?

Nehodnoťme optikou jednoho tématu, migrace, celou naši evropskou politiku. To, že se pan premiér shodne s Viktorem Orbánem v pohledu na migraci, neznamená, že by se Maďarsko stalo naším nejbližším spojencem. My máme s

Maďarskem samozřejmě velmi korektní vztahy, mluvil jsem s ministrem zahraničí Péterem Szijjártó, shodli jsme se na spoustě společných věcí, ale ve vztahu k Maďarsku máme i věci, na kterých se prostě neshodneme.

Například?

Připomenul bych kritické stanovisko maďarské vlády k Benešovým dekretům s tím, že Maďarsko bude usilovat o to, aby Benešovy dekrety byly zrušeny. Takže je evidentní, že v tomto máme zásadní rozpor.

Přesto se zdá, že Česko jako jedno z mála hájí maďarskou politiku a má pro ni velké pochopení.

Není možné říct, že naším nejbližším partnerem je Maďarsko. Ani bych nenazval Viktora Orbána největším spojencem naší země. Já jsem sociální demokrat, naše partnerská strana v Maďarsku je v opozici a vůči panu Orbánovi je velmi kritická. Já vidím spojence jinde. Pokládám za naprosto logické, že máme vynikající vztahy se Slovenskem, což se potvrdilo na

společném zasedání vlád. A samozřejmě velký potenciál vidím ve spolupráci s Německem. Na návštěvě byl pan premiér i pan prezident, já jsem dvakrát jednal s německým ministrem zahraničí.

Neslábne síla České republiky v zahraničí kvůli vystupování premiéra a prezidenta? Nedostáváme se do kategorie zemí, které ztrácí vliv na další směřování Evropské unie?

Můžu vám říct svůj dojem z jednání ministerstev jak vnitra, tak zahraničí. Osobně jsem nezaznamenal jakékoliv výhrady, nebo odtažitost nějakých zemí od České republiky. Se všemi zeměmi diskutujeme vždy velmi otevřeně a nikdo nám nic v tomto směru nenaznačoval. V tomto nevidím žádný problém. Nikdo nemůže zpochybňovat prozápadní orientaci naší země.