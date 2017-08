Zaorálek se snaží stáhnout Babišův náskok, ale nedaří se mu to ani bez kravaty. Učím se, přiznává

před 13 hodinami

Lídr ČSSD do podzimních parlamentních voleb Lubomír Zaorálek po vzoru svého největšího soupeře Andreje Babiše z hnutí ANO brázdí zemi a snaží se získat voliče "obyčejnějším" vystupováním i videoukázkami. Na rozdíl od dřívějšího šéfa strany Bohuslava Sobotky působí Zaorálek v kontaktu s lidmi přirozeněji, častěji se s nimi pouští do diskuse a neuhýbá před žádnými dotazy. Zároveň ale Zaorálek nemá na kampaň tolik času, protože musí řídit ministerstvo zahraničí.

Uherské Hradiště - Tak ještě jednou. Ještě jednou. A znovu. Lídr sociální demokracie v letošních parlamentních volbách Lubomír Zaorálek stojí před kamerou na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti a snaží se co nejstručněji shrnout svůj den. Příliš se mu to nedaří, patří totiž k politikům, kteří jsou zvyklí mluvit obsáhle, navíc je pro něj facebookové video jako formát nové.

"Učím se, není to tak, že bych si dopředu věděl rady. Vždycky jsem ale říkal, že musíme být v ČSSD v něčem odvážnější, víc jít za lidmi, takže to zkouším dělat jinak," vysvětluje poté, co se mu stručný klip přece jen podařilo natočit. Zatímco Babiš i někteří další politici s sebou vozí malé štáby delší dobu, Zaorálek zkouší něco takového až nyní.

Nic jiného mu ani nezbývá, čas do říjnových voleb utíká rychle a ztráta sociální demokracie na první místo je podle průzkumů stále hodně velká. Když se dřívější lídr Bohuslav Sobotka rozhodl po tlaku uvolnit pozici právě Zaorálkovi, očekávali mnozí spolustraníci zcela jiné vystupování - podstatně živější, emotivnější, přímočařejší.

V Uherském Hradišti, které bylo jednou ze zastávek na předvolební šňůře, působil Zaorálek skutečně jinak, než bylo Sobotkovým zvykem. Při debatě v místní kavárně se hned po představení zvedne od stolku, jde blíž k lidem a přes hodinu s nimi otevřeně diskutuje. Nešetří přitom gesty, a když někdo z oponentů zvýší hlas, Zaorálek se k němu ještě víc přiblíží a pouští se do ostřejší debaty.

"Jak vaši ekonomičtí diplomaté na ministerstvu zahraničí pomohli malým podnikům? Má zkušenost je taková, že jejich pomoc je velmi špatná," stěžuje si jeden z místních podnikatelů.

"Má zkušenost je taková, že nemáte pravdu," reaguje ministr, jenže podnikatel mu skočí do řeči. "Můžu vám dokázat, že vaši pracovníci jsou neefektivní, pomalí a ničemu nepomáhají," tvrdí, a než stihne Zaorálek odpovědět, znovu ho přeruší.

"Nechte mě domluvit," prosí politik a nakonec se dostane k delší odpovědi, ve které popisuje, co všechno jeho diplomaté pro podnikatele dělají. Tázající svůj názor nemění, ale po skončení debaty za ním Zaorálek sám zajde a znovu se s ním dává do řeči.

Telefon stále zvoní

Času ale příliš nezbývá, což je patrné i při návštěvě bývalého vězení, které patří mezi výjimečná místa v České republice. Nikde jinde se nezachovala v tak původní podobě rozsáhlá věznice, ve které komunisté v padesátých letech minulého století drželi, mučili a v několika případech i popravovali své oběti. Zaorálek přichází na prohlídku s téměř půlhodinovým zpožděním a stejně se jí nemůže věnovat, protože musí po telefonu vyřizovat služební záležitosti.

"Musím zároveň úřadovat," připomíná svůj post ministra zahraničních věcí, kde ho teď zaměstnává například kauza dvou odsouzených Čechů v Turecku. "Nevadí mi, že nejsem ve své kanceláři, spíš jde o to, že člověk musí neustále mluvit s lidmi v zahraničí. Problém je, že mě tyto věci někdy zdrží a nestihnu mítink tak, jak bych si přál," přiznává.

Přece jen je ale něco, na co se snaží plně soustředit. V Uherském Hradišti v době jeho návštěvy běžela Letní filmová škola, na kterou jezdil ještě před svou politickou kariérou. Jeho ministerstvo nyní patří mezi podporovatele "filmovky". Zaorálek tak usedá do hlediště na jeden z filmů Františka Čápa, který v roce 1949 emigroval z Československa a natáčel v Německu a Slovinsku. "Pokud se chceme dozvědět více o jiných zemích, Letní filmová škola nám v tom velice pomáhá," podotýká.

Když následující den lídr sociální demokracie umístí na svůj Facebook pracně natočené minutové video, věnuje se v něm výhradně tomuto festivalu. Stejně jako jiní politici vybírá Zaorálek se svými spolupracovníky z celého dne jen jednu "scénu". Na debatu s občany, věznici ani zpoždění kvůli telefonům se nedostalo.