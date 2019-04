Žádné ohrožení justice tady není, řekl Babiš při uvádění nové šéfky spravedlnosti

před 34 minutami

Premiér Andrej Babiš tvrdí, že výměnou ministra spravedlnosti nenastanou žádné změny, které by mohly ohrozit nezávislost státních zástupců. "Žádné personální změny na státních zastupitelství se nedějí a nebudou dít," prohlásil Babiš chvíli poté, co uvedl do funkce novou ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Zároveň tvrdil, že její příchod nijak nesouvisí s kauzou Čapí hnízdo, ve které je obviněný z porušení zákona.

Přestože premiér při uvádění Marie Benešové do úřadu začal před novináři nejdříve vyjmenovávat návrhy zákonů, které chce, aby ministerstvo přineslo do sněmovny, stejně se nakonec řeč stočila k tomu, proč vlastně vyměnil dosavadního ministra Jana Kněžínka za Benešovou. Premiér @AndrejBabis uvedl do úřadu novou ministryni spravedlnosti, stala se jí Marie Benešová. „Věřím, že ministerstvo bude fungovat a uděláme velký kus pro občany. Ministr Kněžínek mi podrobně poreferoval, co je a co bude v plánu. Seznámím se s tím,“ řekla nová ministryně. pic.twitter.com/ZUkmAYi4m4 — MSp ČR (@SpravedlnostCZ) April 30, 2019 "Byli jsme domluveni, že pan Kněžínek bude ministrem dočasně," opakoval Babiš už dříve řečené. Poté obhajoval nástup Benešové a ohradil se proti demonstracím, které proti jejímu jmenování proběhly v pondělí na několika místech České republiky. "Máme svobodu a demokracii, nechť lidi protestují. Ale já znovu opakuji, že kdybych měl tendence odvolat nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, tak jsme ho mohli odvolat za menšinové vlády hnutí ANO," řekl Babiš a opakovaně označil Benešovou za bojovnici proti korupci. 17 fotografií Obrazem: Rekordní Babišova výměna ministrů. Benešová se ujala spravedlnosti s úsměvem Kněžínek nahradil loni v červenci ve vládě poslankyni ANO Taťánu Malou, která skončila po 13 dnech ve funkci kvůli obvinění z plagiátorství. "Já tehdy nabídl tento post paní ministryni financí Schillerové, aby to převzala. Ona přišla o půl sedmé ráno, že navrhuje pana Kněžínka," řekl Babiš. Sama Benešová děkovala Babišovi za uvedení do úřadu. "Děkuji panu premiérovi za vlídné uvítání, už na to nejsem moc zvyklá po těch bouřlivých dnech," řekla a slíbila, že urychlí práce ministerstva na návrzích zákonů. "Věřím, že ministerstvo spravedlnosti fungovat bude a že uděláme dobrý kus práce pro občany. Zejména budu důrazná v tom, abychom začali urychlovat legislativní práce, které mají zpoždění, abychom předkládali kvalitní návrhy a pracovali rychle," prohlásila. Když měla ale říci, co konkrétně považuje za své největší priority, příliš konkrétní nebyla. Přehled Co má za sebou Marie Benešová: boj s justiční mafií, rozkol s ČSSD i dráhu advokátky