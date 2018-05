Žalobce rozhodl o stížnostech všech obviněných v kauze Čapí hnízdo, výsledky sdělí v pátek

před 2 hodinami

Praha - Státní zástupce Jaroslav Šaroch z pražského městského státního zastupitelství rozhodl o stížnostech všech 11 obviněných proti trestnímu stíhání v kauze kolem padesátimilionové dotace EU na stavbu farmy Čapí hnízdo. Ve čtvrtek to řekla mluvčí zastupitelství Štěpánka Zenklová. Neupřesnila však, jak žalobce rozhodl.

"Státní zástupce rozhodl o stížnostech proti usnesení o zahájení trestního stíhání," řekla bez dalších podrobností Zenklová. Rozhodnutí zastupitelství rozeslalo advokátům obviněných do datových schránek, těm, co datové schránky nemají, ho poslal běžnou cestou. Státní zastupitelství se k němu podle Zenklové vyjádří zřejmě v pátek.

V kauze je obviněn premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš spolu s místopředsedou hnutí Jaroslavem Faltýnkem. Oba vinu odmítají, stíhání je podle nich účelové. Za dotační podvod jim hrozí až deset let vězení, Babiše vyšetřovatelé navíc viní i z poškození finančních zájmů evropské unie.

Babiš zatím neví, jak státní zástupce o jeho stížnosti rozhodl. Na dotaz ČTK, zda má rozhodnutí k dispozici, případně ví, co obsahuje, odpověděl, že ho zatím nedostal.

Vedle obou poslanců obvinila policie dalších devět lidí, mimo jiné Babišovu manželku Moniku Babišovou a jeho dvě dospělé děti. V médiích se v posledních týdnech objevily zprávy o tom, že právě Babišovy děti předložily policii lékařské zprávy, podle kterých se z vážných zdravotních důvodů nemohou trestního řízení účastnit.

Stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání podalo všech 11 obviněných loni na podzim. Dozorující žalobce o nich ale nemohl rozhodnout, protože obvinění proti němu zároveň podali námitky podjatosti. Postupně je však všichni stáhli. Kauzu zbrzdily i sněmovní volby, po kterých Babiš s Faltýnkem nabyli imunitu a policie musela Sněmovnu opětovně žádat o jejich vydání.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod jiným názvem, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak v létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.