Kandidáti na šéfa KDU-ČSL se střetnou ve stylu boje o křeslo Merkelové. Tváří v tvář

před 1 hodinou

Žádná politická strana v České republice se zatím nepokusila o to, že by před volbou svého předsedy uspořádala veřejnou debatu zájemců o tento post. Jako první to vyzkouší KDU-ČSL. Inspirovala se u německé Křesťanskodemokratické unie a připravila debatu tří zájemců o post předsedy Pavla Bělobrádka, který po osmi letech v čele strany nebude funkci na březnovém sjezdu obhajovat.

Hned několik stran a hnutí bude letos volit svého předsedu, ovšem jen v jednom případě se očekává napínavý souboj. Jde o KDU-ČSL, ve které kandidují do čela hned tři zájemci - Marian Jurečka, Jan Bartošek a Marek Výborný. Už tak napjatě očekávaný souboj o nástupce Pavla Bělobrádka teď dostane ještě zcela nový náboj. Vedení strany se totiž rozhodlo, že se uchazeči o post předsedy během února dvakrát setkají a budou spolu debatovat před zraky diváků. Samotný sjezd s volbou předsedy je naplánovaný na konec března do Brna. "První debata bude v Brně 18. února v hotelu Voroněž a účastnit se jí můžou všichni zájemci, kteří jsou členy naší strany. Druhá debata bude 25. února v pražském divadle Minor, která bude zcela otevřená pro veřejnost," potvrdila mluvčí strany Denisa Morgensteinová. Ke sledovanosti druhého souboje navíc přispěje i to, že ho lidovci budou vysílat živě na internetu. Nápad přišel od mladých S nápadem na takové debaty přišli především dva lidé. Ředitel Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku Jan Šmídek a také lidovecký náměstek brněnské primátorky Petr Hladík. "Když bych to řekl poeticky, na začátku byl sen mladých politiků z Brna o nové KDU-ČSL a také snaha dělat některé věci nově a neotřele," vysvětluje Šmídek. Velkou roli podle něj hrálo i to, že řada lidoveckých členů strany měla zájem si všechny tři zájemce o vedení pozvat a diskutovat s nimi. Při velikosti KDU-ČSL přitom bylo jasné, že objet celou zemi by bylo pro kandidáty nemožné. "Chceme, aby debaty měly otevřenou, moderní formu," přibližuje šéf křesťanského institutu. Lidovci spustili na sítích anketu o sňatcích homosexuálů, výsledky jim ale odporují číst článek Nakonec vznikla dohoda na dvou debatách, z nichž jedna bude určena výhradně straníkům. Lidovci se hodně inspirovali podobnými diskusemi u CDU/CSU v Německu, která loni v listopadu v tříhodinové debatě hledala nástupkyni Angely Merkelové, a ÖVP v Rakousku, stejně jako debatami před prezidentskými volbami v USA. Debaty začnou tím, že se kandidáti představí v úvodním videu, poté budou bloky otázek od moderátorky, ze sociálních sítí formou videodotazů a od lidí v publiku. V pražské debatě se zapojí také někteří novináři, kteří budou moci "zpovídat" kandidáty přibližně dvacet pět minut. "Tento čas bude čistě v jejich režii, proto očekávám poměrně tvrdou diskuzi, kde se půjde takzvaně na dřeň," soudí mluvčí KDU-ČSL. Debaty napoví, rozhodnou projevy Redakce Aktuálně.cz oslovila všechny tři kandidáty a zajímala se o to, jestli se takových debat nebojí a zda očekávají, že by mohly zásadně ovlivnit konečné zvolení předsedy. Marian Jurečka Foto: Radek Bartoníček "Mně takové debaty přijdou dobré. Ať mají lidé možnost nás slyšet, ať si poslechnou naše představy a vize. A hlavně ať mají možnost vidět reakci na dotazy," sdělil první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Podle jeho názoru můžou debaty sehrát roli při výběru předsedy, byť za hlavní považuje sjezd. "Hodně delegátů už půjde na sjezd rozhodnutých, ale odhaduji, že dvacet třicet procent si bude nechávat rozhodnutí na finále," míní Jurečka. A kdo je favoritem souboje? "Těžko říci. Potkávám se s členy, kteří říkají, že by nejraději z nás tří kandidátů vzali od každého něco a udělali společný klon, který by byl předsedou," usmívá se Jurečka. Jan Bartošek Foto: Lukáš Bíba Další kandidát, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, podle svých slov debaty také velmi vítá. "Konkurence je dobrá a já ji vítám. Voliči tak mají alespoň na výběr ze tří kandidátů, navíc za situace, kdy není předem jasné, kdo vyhraje, a každý z nás je trochu jiný. Po dlouhém období, kdy stojí v čele Pavel Bělobrádek, půjde o volbu, která rozhodne o dalším směřování naší strany," řekl Bartošek. Marek Výborný Foto: Economia Podobně se vyjádřil také poslední známý kandidát, poslanec Marek Výborný, podle kterého můžou debaty napovědět, kdo z kandidátů je nejvhodnější. "Členům KDU-ČSL můžou debaty napovědět, protože každý z nás tří je jiný, nejsme jako jeden člověk přes kopírák. Každý máme nějakou jinou zkušenost a možná i jiné důrazy na to, co je pro KDU-ČSL nejpodstatnější. Takže debaty můžou napovědět, ale klíčový bude samotný sjezd," tvrdí Výborný.