Z TOP 09 by se neměli stát druzí lidovci, reaguje Pospíšil na Czerninovu kandidaturu

Poprvé nás čeká skutečný souboj o post předsedy TOP 09, zaznívá ze strany poté, co kandidaturu oznámil senátor a místopředseda strany Tomáš Czernin. Mnozí členové, které oslovil deník Aktuálně.cz, se shodují, že to může být velmi silný soupeř Jiřího Pospíšila. Ten ale zatím obhajobu křesla nepotvrdil. Už nyní však mezi sebou a prvním vyzyvatelem vidí jasný rozdíl. Obává se toho, aby se v čele s Czerninem nestala z TOP 09 druhá lidová strana.

Na rozdíl od všech předchozích voleb šéfa TOP 09 není letos dopředu jasné, kdo zvítězí. Tomáš Czernin může být třetím politikem, který se letos jako nováček postaví do čela politické strany. Už se to podařilo Marku Výbornému v KDU-ČSL a Vítu Rakušanovi ve STAN.

I sami topkaři vnímají, že je čeká největší volební souboj od vzniku strany v roce 2009. A to navíc v situaci, kdy Česko čekají příští rok krajské volby a napřesrok volby parlamentní, které mohou rozhodnout o bytí a nebytí jejich strany. Dlouhodobě se totiž TOP 09 v průzkumech pohybuje na hranici volitelnosti.

Současný předseda Jiří Pospíšil hovoří o Czerninovi jako o "milém člověku", který dokáže lidi spojovat. Je však i kritický. "Považuji za negativum, že v posledních dvou letech nebyl moc vidět jako místopředseda naší strany, na rozdíl například od místopředsedkyně Markéty Pekarové Adamové. Navíc do médií moc nechodil a není spojen s nějakými konkrétními tématy," uvedl Pospíšil pro Aktuálně.cz.

Zároveň dokáže jasně pojmenovat, v čem se s Czerninem liší, pokud by se střetli v boji o post šéfa strany. "Myslím, že nás trošku rozděluje to, že já si nemyslím, že má topka být jen konzervativní strana. Například v Praze, kde jsme v posledních dvou volbách hodně uspěli, máme řadu liberálních městských voličů. O ty bychom neměli přijít. Měli bychom být konzervativně-liberální strana, a ne z TOP 09 dělat KDU-ČSL číslo dva, protože potom bychom mohli ztratit bašty, jako je Praha," míní Pospíšil.

Svůj příklon ke konzervativním hodnotám dal Czernin najevo, například když nedávno reagoval na dotaz ohledně manželství osob stejného pohlaví. "Když se na to podívám čistě z hlediska státu, úkolem manželství je produkovat daňové poplatníky. A to zatím nikdo jiný než muž a žena, co já vím, nedokázal. Nechme tu rodinu klasickou - máma, táta, děti," prohlásil pro Deník N.

Poslanec Dominik Feri potvrzuje, že tento výrok vzbudil v TOP 09 pozornost. "Toto jeho vyjádření vyvolalo velmi neblahé reakce. Což může být pro určitou část našich městských voličů velmi citlivé," upozorňuje Feri, který chce, aby Czernin představil nějakou konkrétní vizi, s kterou bude na předsedu kandidovat.

"Tomáš Czernin je čestný muž a dobrý kandidát, může oslovit velmi dobře lidi z venkova," oceňuje na Czerninovi Feri, který je ovšem považovaný za spojence stávajícího šéfa strany.

Pospíšil: Kam budu kandidovat, řeknu až koncem léta

Jiří Pospíšil však dosud oficiálně svou kandidaturu nepotvrdil. "Myslím, že velmi solidní letošní výsledek v evropských volbách a také loni v komunálních volbách v Praze mě morálně opravňuje kandidovat do vedení TOP 09. Na jakou pozici to ale bude, to řeknu v druhé polovině srpna," řekl Aktuálně.cz současný předseda Pospíšil.

Jeho slova tak ponechávají ve hře i variantu, že by se spokojil s nějakým nižším postem ve straně. "Dovedu si představit, že můžu pracovat pro TOP 09 i v jiné pozici než v pozici předsedy. Mým hlavním zájmem je úspěch strany," uvádí Pospíšil, který se kromě vedení strany věnuje svému mandátu europoslance a také předsedá třináctičlennému klubu TOP 09 a STAN na pražském magistrátu.

Detaily ale upřesní až koncem léta. "Představím svou vizi a také tým lidí, kteří by se mnou spolupracovali a případně kandidovali na nějaké pozice. Myslím, že je férové, aby lidé věděli, s kým chci být ve vedení strany. Například u pana Czernina nevíme, jestli chce do vedení pana Kalouska nebo některé další," vysvětluje Pospíšil, který je podle svých slov pro obměnu některých členů ve vedení.

Czernin ale už ve svém příspěvku z 21. června na Facebooku ujišťoval, že ani v nejmenším není a nebude "figurkou" bývalého předsedy Miroslava Kalouska. "Chci zvýšit voličskou přitažlivost a politickou váhu TOP 09 jejím unikátním programem proevropské konzervativní strany," sdělil s tím, že se chce soustředit na zásadní priority České republiky.

"V době 'postbabišovské' budeme muset dohnat stagnaci ve všech oblastech modernizace a konkurenceschopnosti země, které vláda zanedbala," napsal.

S oznámením kandidatury ale přišel jen krátce poté, co zakladatelé strany, Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg, sdělili, že by si moc přáli, aby se proti Pospíšilovi postavili protikandidáti. "Někdo ale musí mít kuráž a musí jít do toho," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz dne 17. června Schwarzenberg. "Vím, že minimálně dva zájemce, kteří o tom přemýšlejí, bych nesmírně rád podpořil a nabídl bych jim veškeré své síly, kompetence a zkušenosti, aby byli úspěšnými předsedy," dodal Kalousek. Když se ozval Czernin, okamžitě mu vyjádřili velkou podporu.

Výborný kandidát, ale vyčkejme, kdo se ještě přihlásí

Jak velké šance vyhrát má Czernin, nelze zatím z reakcí straníků odhadovat. Zdráhají se jasně říci, zda ho podpoří. Především s odkazem na to, že zatím není jasné, kdo kromě Czernina bude kandidovat.

"Neumím teď říci, koho budu volit. Až bude jasné, kdo všechno se rozhodne kandidovat, tak uvidím, koho podpořím," říká místopředseda strany Michal Kučera. Zároveň ale upozorňuje, že z regionů zaznívá pro Czernina podpora. "Některé kraje ho velmi pravděpodobně na předsedu podpoří. Ale opravdu je ještě dost brzy na to, říkat, kolik jich bude," dodává.

Zdrženlivě reagují i další, které deník Aktuálně.cz oslovil. "Je třeba vyčkat, kdo budou další kandidáti. Bavit se o tom, jestli je Tomáš nejlepší, se můžeme až potom. Myslím ale, že ho dlouhodobá tradice a historie rodu zavazuje k velké životní zodpovědnosti, což je moc dobře," odpovídá poslanec a předseda TOP 09 na jižní Moravě Vlastimil Válek.

Podobně reaguje také poslankyně Helena Langšáglová, která byla místopředsedkyní TOP 09 v letech 2011 až 2017. "Je dobře, že Tomáš Czernin kandiduje, bezpochyby to je dobrý kandidát. Ale hodnotit jednotlivé kandidáty je teď předčasné. Do podzimního sněmu může být kandidátů více a já věřím, že vybereme to, co bude pro naši stranu nejlepší," míní.

Naopak minimálně u dvou lidí z vedení TOP 09 není pochyb, že budou Czernina volit. Mezi jeho největší a nejvlivnější podporovatele patří Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek, kteří takřka okamžitě po jeho oznámení kandidaturu přivítali. Oba zakladatelé TOP 09 se nijak netají tím, že v Czerninovi vidí nejlepšího možného předsedu, a to zejména ve srovnání s dosavadním předsedou strany Jiřím Pospíšilem.

Naopak první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová byla a je jasnou příznivkyní Pospíšila. "Já si myslím, že když někdo uspěl, měl by pokračovat. Jiří Pospíšil podle mě uspěl," říká Adamová s tím, že mu ráda bude nadále pomáhat jako první místopředsedkyně.

I sama Pekarová však přiznává, že pokud nastane souboj Pospíšil-Czernin, bude vyrovnaný. "Tomáš Czernin je silný kandidát a boj to bude vyrovnaný. Myslím ale, že je známkou zdravého fungování strany, když se objeví takoví kandidáti. Letos to bude poprvé sněm, který bude v pravém slova smyslu volební. Dá se čekat, že to bude skutečný souboj," avizuje.

Rozhodující může být i to, kdo bude mít větší koaliční potenciál

Czernin má velmi dobrou pověst a čistý štít, jak politici, které Aktuálně.cz oslovilo, často zdůrazňovali. "Znám ho osobně, jsme kamarádi, vždycky jsme si rozuměli, vážím si ho, je to slušný člověk, který se dokázal se svou rodinou postarat o majetek, který jim komunisti vzali. Navíc je to i dobrý senátor," popisuje ho Tomáš Koubek, který šéfuje TOP 09 v jižních Čechách a je i náměstkem primátora Českých Budějovic.

Ovšem také on přes všechna vřelá slova reaguje opatrně na dotaz, zda ho tedy podpoří na předsedu. "Na takovou otázku je brzy. Uvidíme, jací budou další kandidáti a jaká bude vnitrostranická debata," odpovídá Koubek. A na dotaz, co by mohlo volbu rozhodnout, uvádí: "Může to být to, kdo z kandidátů zajistí větší koaliční potenciál."

Někteří straníci se domnívají, že spolupráce TOP 09 a dalších stran, například Starostů a nezávislých, by nebyla za vedení Czernina tak možná jako za Pospíšila. "Tomáš je přece jen vnímaný jako Kalouskův člověk a to pro něj není dobré," říká jeden z vysoce postavených členů TOP 09, který si nepřeje být jmenovaný. V zákulisí TOP 09 ale zní podobné obavy poměrně často z více úst. Pospíšil je vnímaný jako vhodnější typ pro takovou spolupráci, zejména když vytvořil koalici několika stran v Praze, která teď tvoří vedení metropole.

Předseda STAN Vít Rakušan se dotazu na to, jestli by pro jeho stranu byl problém, pokud by TOP 09 vedl někdo jiný než Pospíšil, vyhnul. "Volba předsedy je zcela jejich vnitrostranická záležitost, do které nechceme nijak zasahovat," odpověděl diplomaticky.

Naopak Pospíšilovi může vzít hodně hlasů to, že se jako europoslanec nemůže věnovat domácí politice na sto procent. Nejotevřeněji o tom mluví Kalousek se Schwarzenbergem, kteří nechtěli, aby byl Pospíšil letos lídrem kandidátky do evropských voleb.

Adamová Pekarová či Langšádlová v tom ale problém nevidí. "Samozřejmě je lepší, když je předseda v Praze, ale na druhou stranu si myslím, že Jiří Pospíšil například pro spolupráci se STAN udělal strašně moc. Takže bych to nestavěla tak, jestli předseda může, nebo nemůže být europoslancem, který je občas mimo republiku," říká Langšádlová.

Czernin: Jsem venkovský člověk, v kavárnách nevysedávám

Samotný Czernin se označuje za člověka, který se snaží lidi a strany spojovat, a slibuje, že se bude věnovat případnému vedení strany na sto procent. Nejvíce sil chce upnout k venkovu, protože právě tam TOP 09 citelně postrádá voliče.

"Říká se, že jsme stranou pražské kavárny, ale mě tak často nikdo v nějaké kavárně neviděl. Jsem venkovský člověk a myslím, že venkovu bychom se mohli více věnovat. Jsem také pro úzkou spolupráci pravicových stran. Spojené nás nezlomí, stejně jako Svatoplukovy pruty," prohlašuje.