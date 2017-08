Všech osm mužů z kauzy úniku informací z policejních spisů je na svobodě

před 17 hodinami

Všech osm mužů, kteří v kauze úniku informací z policejních spisů skončili ve vazbě, je prošetřováno na svobodě. Státní zástupce propustil poslední dva, předchozí pouštěl postupně po vyslechnutí svědků. V kauze je obviněno 18 lidí a její vyšetřování pokračuje. "Uskutečnily se výslechy svědků, u kterých by hrozilo, že by mohla být ovlivněna jejich výpověď. Proto mohu potvrdit, že všech osm lidí bylo propuštěno z vazby," uvedl státní zástupce Petr Šereda. Vyšetřování vede Vrchní státní zastupitelství v Olomouci spolu s Národní protidrogovou centrálou a týká se elitních policistů a podnikatelů. Osm mužů obviněných v případu poslal soud do vazby koncem května.

