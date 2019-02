Nečekaný sok Tomia Okamury. Provokatér Volný chce kandidovat na post předsedy SPD

Aktualizováno před 24 minutami

Když loni v červenci obhajoval Tomio Okamura post lídra hnutí Svoboda a přímá demokracie, povedlo se mu získat drtivou většinu 150 ze 152 hlasů. Při příští volbě, která by se měla konat zhruba za dva a půl roku, by to už ale nemusel mít tak lehké. Záměr kandidovat na funkci předsedy SPD v úterý odtajnil kontroverzní poslanec Lubomír Volný. Vyzvat ho k tomu měl sám Okamura. A věří, že uspěje.

Kandidaturu Volný oznámil na svém facebookovém profilu. "Přijímám osobní výzvu Tomia Okamury, abych proti němu kandidoval na post předsedy SPD. Výzvy od lídrů se neodmítají," napsal Volný. Svůj záměr Volný později potvrdil deníku Aktuálně.cz. Na otázku, zda má šanci uspět, odpověděl jednoduše. "Samozřejmě. Ale to je součástí mých vizí, kam by mělo vlastenecké hnutí přímé demokracie směřovat," napsal. S jakým programem chce proti Okamurovi jít, ale neprozradil. "Své vize přednesu na celorepublikové konferenci po volbách do europarlamentu," uvedl. Ta by se měla podle jeho Facebooku konat v červenci. Mezi příznivci hnutí vyvolalo oznámení rozporuplné reakce. Část voličů se obává o jednotnost strany. Někteří jsou naopak připraveni poslance podpořit, zejména kvůli jeho nesmlouvavé nátuře. "Já fandím vám oběma, jen vy jste o něco razantnější, a to je v téhle politické džungli potřeba," objevilo se například v komentářích na sítích. Zveřejnil(a) Mgr. Lubomír Volný dne 19. February 2019 Lubomír Volný působí jako poslanec SPD od parlamentních voleb v říjnu 2017. Za tu dobu se do povědomí veřejnosti dostal hned několika kontroverzními výroky na půdě sněmovny. Pohoršení v řadách svých kolegů vyvolal například během únorové debaty o činech příznivce SPD Jaromíra Baldy, odsouzeného za terorismus. Nejdříve z jeho "stvoření" obvinil proevropské politiky a poté vyzval k přímé konfrontaci Jana Birkeho z ČSSD. Provokatér ze sněmovny. Volný podle TOP 09 vyhrožoval poslanci. Byl to vtip, oponuje číst článek "Jestli máte problém se mnou něco řešit, tak pojďte ven! A tam si to můžeme vyřešit. A vyřešíme si to způsobem, který začne tím, jak se budete chovat vy," řekl Volný na schůzi poslanců. V dubnu 2018 zase označil studenty vyjíždějící do ciziny v rámci programu Erasmus za "kampusové povaleče", kteří "žijí ve zlaté kleci". Pověst provokatéra Volný potvrzuje také na sociálních sítích, na kterých je aktivní prakticky každý den. Jeho prohlášení vyvolávají často odmítavé reakce, a to i mezi voliči SPD. Pobouření vyvolal například příspěvek, který umístil na Twitter v den výročí úmrtí exprezidenta Václava Havla. "Před sedmi lety zemřel jeden z největších vlastizrádců této země. Václav Havel," napsal v polovině prosince Volný. Později se kvůli tomuto příspěvku v pořadu Události, komentáře na ČT pohádal s moderátorem Jakubem Železným. Kauzu o několik dní později na Twitteru uzavřel dalším prohlášením: "Havloidní zrůdy hejtují můj Twitter." Video: Hádka poslance Volného (SPD) s moderátorem ČT Železným o Havlovi Hádka poslance Lubomíra Volného s moderátorem ČT Jakubem Železným o Václavu Havlovi. | Video: Česká televize | 00:47