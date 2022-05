K volbám jen v pátek. Ministerstvo se chystá i kvůli bezpečnosti měnit podobu voleb

Až půjdou Češi na podzim ke komunálním volbám a v lednu k prezidentským, klasicky si vyberou, jestli odvolí v pátek, nebo v sobotu. To by se ale do několika let mělo změnit. Ministerstvo vnitra oprášilo návrh zákona, podle kterého by Češi k volbám chodili jen v pátek od 7 do 21 hodin. Zároveň by mohli volit i předčasně a vyřizovat si volební průkazy na kterémkoliv obecním úřadu.

Česko je posledním státem v Evropské unii, kde si lidé mohou vybrat, který den odvolí - jestli v pátek, nebo v sobotu. "Jde o systém neefektivní a zpochybňovaný často i z pohledu bezpečnosti," vysvětluje v důvodové zprávě ministerstvo vnitra, proč chce zákon změnit. K návrhu zákona se nyní mohou vyjádřit i další ministerstva a jiné instituce, pak se jím bude zabývat vláda. Pokud by změny nakonec schválila Poslanecká sněmovna i Senát, novinky by začaly platit od roku 2026. Poprvé by se tak měly týkat až přespříštích komunálních voleb. Související Kandidáti na prezidenta: Odborář, bývalý rektor i komik. Kdo chce vystřídat Zemana? Přehled "O modernějším pojetí voleb se tu mluví už dlouho, ale nemělo to žádný výsledek. Chceme tento dluh napravit a věc dotáhnout do konce," řekl Aktuálně.cz ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Nyní Češi chodí volit vždy v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Celkově tak mají na odevzdání svého hlasu 14 hodin. Tato doba se nezkrátí, jen se celá vtěsná do jednoho dne. Hlavní bezpečnostní riziko ministerstvo spatřuje v tom, že volební lístky zůstávají v noci mezi oběma volebními dny ve volebních místnostech, čímž se zvyšuje nebezpečí, že s hlasy může někdo manipulovat. "Z komunálních voleb máme indicie, že skutečně k manipulaci v noci z pátku na sobotu došlo," upozornil politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci, který se pochybeními a podvody u voleb zabývá. "Není to masový jev. Neděje se to v každé desáté obci, ale víme o jednotkách případů. Pořád je to ale dobrý důvod se snažit, aby takové situace vůbec nenastávaly," doplnil Lebeda. Zvláště u malých obcích s jednou volební místností může manipulace s výsledky výrazně ovlivnit následné složení zastupitelstva. Místo soboty hlasování s předstihem U návrhu ministerstva vnitra ale Lebeda jedno úskalí přece jen spatřuje. Členové komise po celém dnu můžou být unavení a při sčítání po 21. hodině snáze chybovat. Kvůli únavě jim to navíc může déle trvat. "Rizika můžeme ale minimalizovat například tím, že skupina bude sčítat hlasy dohromady a kontrolovat se navzájem," doporučil Lebeda. Zrušení volební soboty pak ministerstvo vnitra navrhuje kompenzovat možností volit až týden předem do zvláštní schránky na obecním úřadě. "Hlasování v předstihu je trend, který se objevuje postupně ve vyspělých zemích světa. Je to změna správná a může přispět ke zvýšení volební účasti," řekl politolog Petr Sokol. Související Starostové navrhují, aby mohli v obecních volbách volit lidé už od šestnácti let Zákon dále počítá se zjednodušením vyřizování voličských průkazů. Nyní to jde jen na obecním úřadě v místě trvalého pobytu. "Nově bude možné požádat o voličský průkaz na portálu občana, písemně nebo osobně u kteréhokoli obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu," píše ministerstvo v návrhu zákona. Zájemci si také budou smět vybrat, kde si jej vyzvednou. S výjimkou komunálních voleb by navíc lidé už ani nedostávali do poštovních schránek hlasovací lístky. Vnitro navrhuje, aby si je lidé brali až ve volebních místnostech. "Voličům by se doručovaly pouze základní informace o pravidlech hlasování a přehled kandidujících volebních stran. Náhledy hlasovacích lístků budou dostupné online," přiblížil Rakušan. O změnu se neúspěšně snažila už minulá vláda Zákon by také umožnil snížit počet volebních okrsků a tím i volebních místností. Těch je v Česku 14 800, přičemž na každou připadá zhruba tisícovka voličů, a stávající pravidla umožňují starostům měnit jejich počet jen za striktně stanovených podmínek. Ministerstvo chce nyní tato pravidla rozvolnit tak, aby obcím ulehčilo práci se zřizováním volebních místností a shánění členů do komisí. Související Volby v jeden den. Resort spravedlnosti nesouhlasí, svaz obcí chce volit v sobotu Velmi podobnou volební reformu se pokoušel prosadit v minulém volebním období tehdejší ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Kvůli covidu ale vláda novelu projednat nestihla. Ne všichni s ní navíc souhlasili. Ministerstvo spravedlnosti namítalo, že jednodenní volby by omezovaly lidi s dlouhou pracovní dobou. Svaz měst a obcí zase požadoval, aby volby připadly místo pátku na sobotu. Podporu většiny Čechů zkrácení voleb nicméně má. Z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas v lednu 2020 vyplynulo, že by to uvítaly téměř dvě třetiny dotazovaných. Za nejvhodnější den tehdy nejvíce respondentů označilo sobotu. Ministerstvo vnitra zároveň dokončilo návrh na úpravu ústavy, podle které by se senátní i komunální volby konaly vždy celý první týden v říjnu. Důvodem je především to, že se termíny voleb v posledních letech kvůli nastavení lhůt přibližují létu. Letos budou už 23. a 24. září, před čtyřmi lety byly 5. a 6. října.