Volby by v únoru drtivě vyhrálo ANO. Okamura i ČSSD ztrácí, TOP 09 ani STAN by do sněmovny neprošly

Ukázal to průzkum společnosti STEM.

Praha - Kdyby se volby do Poslanecké sněmovny konaly v únoru, s 32,5 procenty by v nich drtivě vyhrálo hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem. Na druhém místě by se 13 procenty skončili piráti. Ukázal to průzkum společnosti STEM.

Podle průzkumu by na třetím místě skončila ODS. Mírně oslabila SPD. Hnutí Tomia Okamury by s 9,5 procenty obsadilo čtvrté místo.

Od voleb také pomalu posilují komunisté v čele s Vojtěchem Filipem, kteří by v únoru skončili ve volbách na pátém místě s 8,7 procenty. Pátou příčku by podle průzkumu obsadila ČSSD se 7,1 procenty, což je méně, než kolik získala ve volbách v loňském roce.

Těsně by se dostali do sněmovny lidovci s 5,2 procenty. Naopak do dolní komory by v únoru neprošla TOP 09 ani STAN.

Volební účast by podle STEM byla 62 procent.

Výzkum byl proveden na reprezentativním souboru 1028 osob.

Vývoj podpory nejsilnějších stran - volební model STEM (v procentech):

Strana Volby 2013 02/16 05/16 12/16 03/17 06/17 10/17 Volby 2017 11/17 12/17 02/18 ANO 18,7 29,2 27,1 29,7 27,0 32,8 26,7 29,6 30,9 33,0 32,5 ODS 7,7 7,7 7,8 7,5 7,3 9,6 8,2 11,3 12,0 9,6 11,0 Piráti 2,7 1,9 2,6 3,3 5,5 3,8 8,1 10,8 10,4 12,2 13,3 SPD 3,6 3,4 4,7 4,0 4,4 12,9 10,6 10,0 8,7 9,5 KSČM 14,9 13,6 14,5 13,8 13,9 12,7 12,5 7,8 8,3 8,8 8,7 ČSSD 20,5 19,7 20,1 16,3 15,5 11,4 9,4 7,3 8,2 8,0 7,1 KDU-ČSL 6,8 6,4 7,1 6,9 7,6 7,4 5,8 5,8 6,1 5,4 5,2 TOP 09 12,0 6,5 7,6 5,2 6,7 5,5 5,7 5,3 4,6 4,4 4,6 STAN 4,1 2,2 0,9 3,7 5,2 3,9 5,2 4,0 SZ 3,2 2,5 2,0 1,9 2,6 2,3 2,5 1,5 1,5 0,9 1,1

Zdroj: STEM