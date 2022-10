Volby by podle průzkumu vyhrálo ANO před ODS. Samotná TOP 09 by vypadla ze sněmovny

Volby by podle zářijového modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi vyhrálo hnutí ANO s 29,5 procenta hlasů. Proti minulému průzkumu agentury si ale mírně pohoršilo, stejně jako ODS na druhém místě. TOP 09 by se do sněmovny nedostala, naopak nad hranici pěti procent nutnou pro vstup by znovu byli lidovci.

Nad pět procent by se v září dostalo pět politických stran a hnutí. Na třetím místě za ANO a ODS s 18 procenty by byla SPD s 11,5 procenta, následovaná Piráty s devíti procenty a STAN se 7,5 procenta. Pod hranicí vstupu do sněmovny by zůstaly se čtyřmi procenty TOP 09 a Přísaha, s 2,5 procenta sociální demokracie a shodně se dvěma procenty KSČM a Zelení. Pokud by strany kandidovaly ve stejných koalicích jako v loňských sněmovních volbách, zvítězilo by hnutí ANO s 31,5 procenta hlasů. Koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by získala o tři procentní body méně než ANO. Shodně 12 procent hlasů by získala SPD a koalice Pirátů a STAN. "Mírný, ale setrvalý pokles stále vidíme u ODS, která ztratila dalšího 1,5 procentního bodu. (…) Odchody od ODS směřují z poloviny k jiným stranám vládní koalice, z poloviny pak k opozici, hlavně k hnutí ANO a případně k neparlamentním stranám," uvedla v ČT k průzkumu analytička Kantar CZ Nikola Kopáčová. Jako hlavní důvod odchodu k jiným než vládním stranám podle ní voliči uvádějí nečinnost vlády v energetické krizi a celkovou nekompetentnost. V posledním volebním modelu agentury Kantar CZ publikovaným zhruba před měsícem mělo hnutí ANO podporu 30,5 procenta a ODS 19,5 procenta. Naopak mírně vzrostla podpora SPD, Pirátů, STAN a lidovců. Podle posledního průzkumu agentury Media, který publikovala na konci září, by volby v srpnu vyhrálo ANO s 30,5 procenta před ODS (19,5 procenta) a třetí SPD (11 procent). Proti květnovému průzkumu si ANO a SPD polepšily, ODS si o tři procentní body pohoršila.