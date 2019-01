Vláda se k zákazu kamionů v levém pruhu staví neutrálně, chybí v něm důležité výjimky

Návrh skupiny poslanců, aby měly kamiony zakázáno jezdit v levém pruhu na dálnicích, vláda nepodpořila, ale ani neodmítla. Na pátečním zasedání k němu kabinet schválil neutrální stanovisko, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) poukáže kabinet v parlamentu na některé problémy, které by měli vzít poslanci do úvahy. Předpis by totiž mohl postihnout i automobily s přívěsem či vozidla integrovaného záchranného systému.

Zákaz by podle novely skupiny poslanců ANO, KSČM a ČSSD platil v pracovní dny od 06:00 do 22:00. Vztahoval by se na řidiče nákladních automobilů nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Předkladatelé tvrdí, že by se na dálnicích zvýšila plynulost a bezpečnost provozu.

O možném zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích mluvil už ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), ale také poslanci KSČM v souvislosti s prosincovým kolapsem na modernizovaném úseku D1 na Vysočině. Předkladatelé navrhli, aby sněmovna novelu schválila zrychleně už v prvním čtení a byla účinná hned po případném přijetí, tedy vyhlášením ve sbírce zákonů.

V předběžném stanovisku vládních legislativců stálo, že zákonodárci by měli zvážit, zda by byl plošný zákaz přiměřený s ohledem na možné nezamýšlené a nežádoucí důsledky v běžném provozu. V pravém pruhu by se mohly podle dokumentu tvořit souvislé kolony, které ztíží přejezdy automobilů z levého pruhu do odbočovacího pruhu z dálnice i najíždění na dálnici z připojovacího pruhu.

V návrhu chybí výjimka pro hasiče či sanitky

Zákaz by se podle podkladů pro vládu vztahoval "zřejmě zcela nezamýšleně" i na vozidla do 3,5 tuny s přívěsem, pokud by taková souprava přesáhla sedmimetrovou délku. Nejvyšší povolená rychlost takové soupravy na dálnici přitom může činit až 130 kilometrů za hodinu. "Kromě toho navrhovaná úprava neobsahuje výjimku pro vozidla s právem přednostní jízdy a zejména vozidla složek integrovaného záchranného systému," stálo předběžném stanovisku.

Na to upozornil také Ťok. O předloze je podle něj třeba dál diskutovat ve sněmovně. "Problém je hranice 3,5 tuny. Jsou sanitky nad 3,5 tuny, které když nejedou pod modrými světly, musejí jet rychlostí 80 kilometrů v hodině, to je problém. Bylo by také dobré, aby se ve sněmovně debatovalo o tom, jestli zákaz má být plošný, nebo selektivní pro některé úseky," uvedl před jednáním kabinetu.

Podle Kněžínka je třeba vzít v úvahu, že řadu problémů lze místo plošného opatření řešit případ od případu například dopravními značkami.

Předlohu podpořilo v připomínkovém řízení ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra doporučilo neutrální postoj. Proti se vyslovily Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy.

Řidiči kamionů blokovali dálnici D1: