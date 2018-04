Vedení ANO prezidenta nevyslyšelo. K jednacímu stolu chce znovu pozvat ČSSD

AKTUALIZOVÁNO před 38 minutami

Jednání obou stran přitom před týdnem zkrachovala, když se ANO nechtělo vzdát postu ministra vnitra.

Praha - Hnutí ANO chce obnovit vyjednávání o společné vládě se sociálními demokraty. Rozhodly o tom na jednání předsednictvo a výbor hnutí. "Měli jsme diskuzi, která byla poměrně dlouhá. Výbor přijal usnesení, ve kterém ukládá vyjednávacímu týmu, aby obnovil vyjednávání se sociální demokracií," řekla po schůzi místopředsedkyně strany Jaroslava Pokorná Jermanová.

Velký vliv na výsledek měly názory předsedů krajských organizací, kteří tvoří součást výboru. A názor tohoto výboru má přednost před názory užšího vedení. "Je to mezi sněmy nejvyšší orgán hnutí," řekl místopředseda ANO a vicepremier Richard Brabec.

Výsledku se musí podřídit celý vyjednávací tým, který při dřívějších debatách s ČSSD nedospěch k dohodě. "Primárně jsme od výboru dostali uloženo znovu jednat se sociálními demokraty a dál hledat podporu spojenou s programem, který je de fakto hotový. Pan předseda i já s kolegou Brabcem jsme respektovali usnesení výboru, a od této chvíle ho začneme plnit," uvedl první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek.

Podle Faltýnka by měla být vláda do prázdnin hotová. Pokud by se ANO se sociálními demokraty nedohodlo, opět by se podle Faltýnka sešel výbor. "Vyhodnotil by situaci, a dá nám další úkoly," podotkl Faltýnek. ​

Místopředseda ČSSD Jiří Zimola čeká, že Babiš představí straně nástin nových podmínek, a pak se ČSSD rozhodne, zda se vrátí k jednání. Prezident Miloš Zeman doporučoval Babišovi, aby o vládě nyní jednal s SPD a KSČM, část zástupců ANO k tomu měla výhrady.

ANO po jednání vedení hnutí neuspořádalo avizovanou tiskovou konferenci. Představitelé ANO výsledky schůzky pouze stručně komentovali na odchodu. "Je třeba oddělit mediální výkřiky obou stran od skutečného jednání. Byť jsme jako vyjednávací tým udělali maximum pro dohodu, tak výbor, který je nejvyšším orgánem mezi sněmy, dospěl k názoru, že vidí prostor pro další jednání. Velmi brzy osloví pan Babiš pana předsedu (ČSSD Jana) Hamáčka," řekl novinářům místopředseda ANO Richard Brabec.

Hlavní sdělení z jednání vedení ANO - chceme obnovit jednání s ČSSD! Andrej Babis nepřišel, mluvila mistopredsedkyne a hejtmanka Jermanova.. pic.twitter.com/tbpSTZ47tG — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 12, 2018

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že vyjednavači hnutí nyní budou hledat ve sněmovně další subjekty, které by tento projekt podpořily. Program je podle něj téměř hotový. "Platí, že vláda by měla do prázdnin být hotová," dodal Faltýnek. Podle člena vedení ANO, který si nepřál být jmenován, bylo jednání klidné. "Vzali jsme to pragmaticky," řekl.

"Předpokládám, že pan Babiš představí ČSSD nástin nových podmínek a teprve poté se rozhodneme, zda se vrátíme k jednacímu stolu," napsal Zimola.

Těžká volba pro vedení ANO

Babiš a vedení ANO stáli před čtvrteční schůzí před obtížným rozhodnutím mezi dvěma variantami. Hnutí mohlo znovu oslovit ČSSD a předat straně novou nabídku, která sociální demokraty přesvědčí k návratu k debatám o společné koalici podporované komunisty. Na schůzce s prezidentem tento týden v úterý na zámku v Lánech si premiér v demisi vyslechl ze Zemanových úst ještě druhou alternativu v podobě menšinového kabinetu tolerovaného právě SPD a KSČM.

Jenže na rozhodnutí, jaká varianta je pro hnutí ANO lepší, se "štípe" klub Babišových poslanců. Toho si je Babiš vědom a nechce to připustit. Část zákonodárců striktně odmítá spolupracovat s SPD, které je pro ně příliš "xenofobní či fašistické". Jiní zákonodárci naopak nechtějí pokračovat v debatách se sociálními demokraty, kteří minulý týden vládní nabídku Andreje Babiše odmítli. "Andrej Babiš se musí nyní hodně snažit, aby se mu klub nerozpadl," komentoval situaci politolog Kamil Švec.

K tomuto problému je třeba přičíst ještě jeden. Nároky případných Babišových vládních partnerů rostou. Například SPD i komunisté už během čtvrtečního odpoledne ostře zkritizovali několik ministrů ANO a v podstatě tak poslali premiérovi vzkaz o své nespokojenosti se současným kabinetem. Okamurovi vadí práce ministra dopravy Dana Ťoka, ministra zahraničí Martina Stropnického, ministryně obrany Karly Šlechtové a ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Předseda komunistů má zase výhrady k práci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

První pokus nevyšel

Ukončení předchozího vyjednávání ČSSD zdůvodnila tím, že ANO nepřistoupilo na žádnou z variant společné vlády, která by vyloučila trestně stíhaného předsedu ANO Babiše v roli premiéra. Zástupci ANO uváděli, že ČSSD odmítla velkorysé návrhy hnutí, protože chtěla získat post ministra vnitra.

Představitelé sněmovní opozice se k obnovení jednání ANO a ČSSD vyjadřovali kriticky. "Pokud dnešní rozhodnutí hnutí ANO znamená obnovení možnosti, že Česko bude mít vládu s účastí/podporou komunistů, je to pouze krok z deště pod okap," prohlásil na Twitteru například předseda ODS Petr Fiala.