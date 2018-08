Práce v "mimořádně drastickém tempu". Do vedení měst a obcí kandiduje i 127 poslanců

Někteří poslanci dokonce usilují i o post starosty. Jedním z nich je i Jan Birke, který vede již osm let Náchod. Připouští ale, že skloubit obě funkce ho stojí mnoho sil.

Praha - Poslance láká práce pro města a obce. V říjnových komunálních volbách jich bude kandidovat 127, tedy více než 63 procent. Několik z nich dokonce kandidátky svých stran vede.

Jedním z nich je i sociální demokrat Jan Birke, který je už osm let starostou Náchoda a rád by svůj post obhájil. A to i přestože přiznává, že skloubit obě funkce je velmi náročné. "Škrtněte si rodinu, škrtněte si přátele a škrtněte si všechen svůj volný čas a koníčky. Musí vás to bavit. Když vás to baví, tak to stojí za to," říká Birke. Uznává však, že pracovat v "mimořádně drastickém tempu" nelze donekonečna.

Stejně dlouhou dobu vede v Kolíně radnici Vít Rakušan. "Ve chvíli, kdy jsem získal poslanecký mandát, jsem ze sebe nechal udělat neuvolněného starostu. Tam je řádově rozdíl v odměně, ale i v samotné definici funkce," vysvětluje místopředseda STAN s tím, že nepostradatelnou roli pro něj hraje jeho místostarosta. Pokud by po volbách zůstalo jejich kandidátce Změna pro Kolín v užším vedení města jen jedno místo, Rakušan by post přenechal jemu.

Lidovecký poslanec Jan Čižinský vede komunální kandidátky dokonce dvě. Jednu v Praze 7, kde obhajuje post starosty, druhou pak v magistrátních volbách s hnutím Praha sobě. Vést radnici a vedle toho vykonávat poslanecký mandát podle něj lze bez problémů. Kdyby však uspěl v celopražských volbách a dostal se do rady města, na post zákonodárce by rezignoval.

Od loňského října ve sněmovně usedá také primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl (ODS). I on tvrdí, že obě funkce skloubit dokáže. Mluví však podobně jako Birke.

Počet poslanců, kteří kandidují v komunálních volbách ANO - 49 (63 % poslanců klubu)

ODS - 16 (64 %)

Piráti - 14 (64 %)

SPD - 12 (55 %)

KSČM - 11 (73 %)

ČSSD - 11 (73 %)

KDU-ČSL - 8 (80 %)

STAN - 4 (66 %)

TOP 09 - 2 (29 %)

"Dá se to stihnout, ale svým způsobem to ohrožuje výkon obou funkcí, ohrožuje to moje zdraví a rodinný život," říká. Z toho důvodu se chce v severočeském městě stáhnout do ústraní. Sice kandiduje, ale až na posledním místě.

Poslanců, kteří stojí o místo starosty, příliš není. Většina z nich kandiduje na nižších pozicích, jako předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek v Prostějově. V zastupitelstvu města je už nyní, na jeho jednání však takřka nechodí. V dubnu se za to omlouval a vysvětloval to pracovními povinnostmi v Praze. "Kandidovat již patrně nebudu. Pokud ano, tak na nevolitelném místě," říkal tehdy. Nakonec je na 12. místě. Na otázky redakce Aktuálně.cz, zda by si případně post ponechal, neodpověděl.

Snaha získat pozornost

Podle politologa Tomáše Lebedy má umístění poslanců na kandidátní listiny svůj smysl. "V některých případech je to jenom snaha místní organizace mít tam někoho atraktivního, kdo přitáhne pozornost voličů. Může to být ale i tak, že poslanec je aktivní v komunální politice dlouhodobě a má pocit, že tam je jeho působnost i nadále potřeba," říká Lebeda.

Pozornost tak jistě přitáhne v Mladé Boleslavi kandidatura šéfa ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka, který se o hlasy voličů uchází z posledního místa. "Chci svou kandidaturou podpořit kandidátku ČSSD ve svém rodném městě. Rozhodnutí voličů budu respektovat," odpověděl Hamáček na otázku, zda by si v případě zvolení ponechal post zastupitele.

Podobným způsobem chce podpořit místní kandidátku v Praze 8 pirát Ondřej Profant. "Je to jakási symbolika, abych podpořil naše kandidáty. Není to tak, že bych měl supervelkou ambici být politikem v komunále," říká Profant. Kdyby ho však voliči přece jenom zvolili, funkci by si nechal. O post ve vedení města by ale nestál. Stejně vysvětluje své poslední místo na kandidátce v Hrotovicích předseda klubu komunistů Pavel Kováčik.

Mít starostu ve sněmovně může být pro města výhoda

Politolog Lebeda připouští, že mít ve vedení poslance může být pro město přínosem. "Mají řadu kontaktů a informací, které třeba jiní starostové nemají, takže své výhody to pro obce nepochybně mít může. Je otázka, jestli to voliči v obci chtějí, nebo chtějí raději starostu na plný úvazek," říká.

Jako svou výhodu to vidí i starosta Náchoda Birke. Na rozdíl od více než šesti tisíc dalších starostů má daleko větší možnost, jak například pohovořit s některým z ministrů. "Nemusím čekat na termín, vstanu a čtyři metry ode mě ve sněmovně stojí ministr. Jdu za ním a řeknu mu, že mám tenhle a tenhle problém a jestli mi poradí," říká.