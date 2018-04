Ukazuje se, jak je vnitro pro stíhaného Babiše důležité. Králem situace je Zeman, říká politolog

před 23 minutami

Několik týdnů vyjednávalo hnutí ANO s ČSSD o možné vládě. K dohodě ale nedošlo, neboť premiér v demisi Andrej Babiš nechtěl sociální demokracii dát ministerstvo vnitra. "Vnitro je pro něj klíčová věc kvůli jeho trestnímu stíhání a věcem s tím spojeným," míní politolog Josef Mlejnek.

Co říkáte na krach jednání ČSSD a hnutí ANO?

Je to poměrně překvapivé. Dlouho to vypadalo, že jednání dospějí k nějakému závěru. Zajímavé je i to, že se ukázalo, jak je pro Andreje Babiše důležité ministerstvo vnitra. Toho se prostě vzdát nechtěl. Pro ČSSD byla připravena velmi lukrativní nabídka. Strana má sedm procent a Babiš nabízel třeba spravedlnost i zahraničí, a to jen proto, aby neměla sociální demokracie ministerstvo vnitra. Oni to přesto odmítli.

Proč podle vás Babiš na vnitru tolik bazíruje?

Vnitro je pro něj klíčová věc kvůli jeho trestnímu stíhání a věcem s tím spojeným.

Nemůže v tom být Babišova obava, že ČSSD vnitro v minulém období využívalo proti němu? Několikrát se kvůli tomu dostal do sporu s tehdejším ministrem Milanem Chovancem.

Ta motivace může být dvojí. Chce mít kontrolu nad vyšetřováním a bojí se, že ČSSD vnitro zneužije. Obě tyto věci jsou důležité.

Hrad zatím ANO netlačí, aby vyjednávání o vládě zrychlilo. Nemůže být pro Babiše současná situace komfortní? Teď má pod kontrolou všechna ministerstva.

Není to podle mě situace, ve které by chtěli v ANO dlouhodobě fungovat. Už jen nálepka premiér v demisi je pro Babiše dehonestující. Králem situace je navíc stále prezident Miloš Zeman. Z ústavního hlediska má pořád ještě druhý pokus v rukou. Babiš byl sice neformálně pověřen vyjednáváním, nebyl ale jmenován znovu premiérem. A tak Zeman může jmenovat i někoho jiného.

Je tu mimo ČSSD vůbec někdo jiný ochotný jednat?

ANO se může vrátit k jednání s SPD a komunisty, to ale není pro Babiše ideální varianta. Sám dával najevo, že ty strany nemusí. Do vlády by s nimi úplně nechtěl.

Co předčasné volby?

Ty by měl Babiš asi rád, ale ostatní strany by mu s tím asi pomoci nechtěly. Ostatní uskupení ho na to mohou grilovat. Budou tvrdit, že není schopen dojednat vládu.

Jak ale lze situaci odblokovat?

Leda tím, že Babiš nebude premiérem. Nakonec si mohou spočítat, že je to pro ANO nejmenší zlo. Možná tomu dají přednost i před vládou s KSČM a SPD.

Pan prezident je během sestavování vlády mocnou figurou, ale pár rozhodnutí mohlo v poslední době vztahy mezi Hradem a ANO poškodit. Vydání hackera do USA i vyhoštění ruských diplomatů za možný podíl Ruska na útoku v Británii. Nemůže to Babišovu cestu k vládě ztížit?

Bez ANO se vláda sestavit nedá. Možná leda udržovat úřednická vláda prezidenta Zemana. S takovou vládou by prezident ale přišel o druhý pokus a další má šéf sněmovny Radek Vondráček.