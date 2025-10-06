Politika

Turkova noc: Ťuk s Klausem U Blekotů, pak krev či pěsti. Jak se odehrála šarvátka?

před 1 hodinou
Končící europoslanec a novopečený sněmovní zákonodárce Filip Turek zažil divokou povolební noc. Vše začalo slavnostním pivem v restauraci U Blekotů za přítomnosti exprezidenta Václava Klause, pak následoval přesun do baru na Malé Straně. Co se odehrálo tam, už není tak jasné. Mluví se o šarvátce na záchodech, konfliktu kvůli ženě a o pořezané ruce. A Turek? Ten zmínil i krev na obleku.
Turek měl co slavit. Na rozdíl od antisystémového hnutí Stačilo! se Motoristé sobě dostali do Poslanecké sněmovny, a to hned se 13 mandáty. "Hranatá legenda" navíc dostala nejvíce preferenčních hlasů ze všech motoristických kandidátů.

Turkovy první kroky po vyhlášení výsledků voleb proto pochopitelně mířily do Průhonic, kde společně s předsedou strany Petrem Macinkou navštívil šéfa ANO Andreje Babiše. Po zdvořilostní povolební schůzi už byl program značně uvolněnější.

Oba politici poté odešli na pivo a přípitek do restaurace U Blekotů. Tam se sešli také s pražským lídrem jejich kandidátky Borisem Šťastným a bývalým prezidentem Václavem Klausem, se kterým Macinka roky spolupracoval na Pražském hradě i v jeho konzervativním institutu.

"Levičáci všech zemí, dobrou noc…," zveřejnil Turek po 23. hodině fotografii, jak si ťuká s někdejší hlavou státu. A nevynechal ani emoji srdíčka a vysmátý smajlík. Pivní seancí ale oslavy volebního úspěchu neskončily.

Turek za doprovodu bodyguardů odešel po půlnoci do malostranského baru Blue Light v Josefské ulici, kde ráda tráví čas řada politiků. Podnik se ostatně nachází jen pár minut pěšky od Poslanecké sněmovny. Zákonodárci tam častokrát zakotví po dlouhém jednacím dni (nebo po obstrukcích) a zdrží se až do zavíračky ve tři ráno.

Krev na obleku a zpřetrhané vazy

Co se ovšem odehrálo uvnitř baru, není příliš jasné. Existuje několik verzí příběhu. První zprávy mluvily o tom, že byl Filip Turek napaden. "Je to bar, kam chodím celý život, protože jsem bydlel pár set metrů od něj. Setkal jsem se tam s kamarádem, máme to tam rádi," svěřil se Blesku europoslanec.

V baru se měl stát terčem slovních urážek od jednoho ze silně podnapilých hostů. Turek na provokace nereagoval, krátce nato ale měl být na toaletě napaden jiným mužem. Na místě zasáhla Turkova ochranka, která útoku zabránila.

Europoslanec vyvázl bez zranění, jeden ze členů ochranky však nikoliv. Podle informací Blesku má dotyčný zpřetrhané křížové vazy, což si vyžádalo okamžité ošetření v nemocnici. Nejspíše tak stráví pár měsíců mimo službu.

Deník iDnes.cz s odkazem na Turkova slova doplnil, jak se měl konflikt odehrát. "Prapůvodně to začalo, že jsem se zastal jedné ženy, které vyhrožovali dva muži, pak se to vyostřilo. Říkám, bar byl hodně plný a situace nepřehledná. Já mám jenom zničený oblek od krve a špinavé hodinky od krve. Jinak jsem bez jediného škrábnutí," dodal europoslanec.

Scénář potvrdila také Turkova mluvčí Lenka Tichá. "Ochranka zabránila tomu, aby byl napaden," podotkla s tím, že europoslanec po vyhroceném incidentu odešel z baru.

Od Turka vylétla pěst, tvrdí návštěvník

Incident se ale podle nových tvrzení mohl odehrát ještě jinak. Někteří návštěvníci baru totiž uvádí, že první krok udělal samotný Turek. "Přišli jsme tam kolem jedné, on už tam seděl na baru s nějakým kamarádem. Hodně lidí se s ním fotilo," popsal jeden z hostů pro Blesk.

V určitý moment ale měl Turka blíže nespecifikovanými slovy vyprovokovat muž, který se vzápětí dočkal ostré reakce.

"On (Turek) mu na základě jedné otázky prostě jednou napálil. Ochranka nás odtáhla pryč. Chvíli byl klid a pak, když Turek šel na záchod, tak do někoho strčil. Ten člověk říká: 'Co do mě strkáš?!' a začali se strkat," přiblížil svědek sled událostí.

Věci pak měly nabrat rychlý spád. Ochranka odtáhla Turka do auta a odvezla ho pryč. Zraněný muž, kterého ošetřili záchranáři, měl být pak jeden z účastníků barové šarvátky.

Jelikož policie neprověřuje, který z nabízených scénářů se opravdu odehrál, zůstane Turkova divoká povolební noc nejspíše záhadou.

"My tam nic neřešíme," říká policie

Policejní mluvčí Jan Daněk potvrdil, že k baru nedaleko Malostranského náměstí v noci vyjeli strážci zákona. Zda ale šlo o pokus o napadení Turka, nebo úplně jiný případ, není ani po vyjádření příliš zřejmé.

"My tam nic neřešíme. Pán ročníku narození 1983 měl uklouznout, upadnout a pořezat se o sklo," sdělil Daněk za pražskou policii s tím, že na místě nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání.

V Josefské ulici se později objevili rovněž záchranáři, aby ošetřili muže pořezaného o sklo. Přímo v baru Blue Light ale podle svědků nebyli.

 
