Ťok otočil. Stejně jako Babiš už nepodporuje omezování řepky pěstované do biopaliv

Ministerstvo dopravy Dana Ťoka (za ANO) otočilo. Původně podpořilo novelu zákona o ochraně ovzduší, která by v konečném důsledku mohla vést ke snížení množství žlutých polí s řepkou. Teď ale změnilo postoj. Podle ministra Ťoka to způsobil jeden z jeho náměstků.

"Cílem poslaneckého návrhu není zlepšit ovzduší, to je naprosté pokrytectví. Ve skutečnosti jde o to, vést válku s Andrejem Babišem, bez ohledu na to, koho všeho to poškodí," reagoval na dotaz Aktuálně.cz Ťok. Premiér a šéf hnutí ANO Babiš je bývalým vlastníkem holdingu Agrofert - pod něj spadají i firmy, které na pěstování řepky vydělávají. Předseda kabinetu se svých firem úplně nezbavil, ale na dobu, co je ve vrcholné politice, je převedl do svěřenských fondů. Podniky tak dále fungují a profitují.

Zmíněnou změnu připravili piráti, kteří navrhují, aby ze zákona vypadla povinnost přimíchávat do pohonných hmot biosložky první generace. Mezi ty patří vedle produktů z řepky třeba také palmový olej. Závazek, aby výrobci nafty nebo benzinu do roku 2020 snížili emise, by však zůstala zachovaná. "Novela by jim tedy umožnila využívat i jiné alternativy. My jim nezakážeme použít současné biosložky, jen jim bereme tu povinnost a dodavatelé postupně začnou využívat jiné možnosti. Tak jako tak totiž v budoucnu musí snižování emisí řešit," vysvětlil smysl novely její autor, poslanec pirátů Radek Holomčík. Postupně by je mohla nahradit biopaliva druhé generace, ta se nemusí pěstovat na polích a nezabírají ornou půdu. Jde třeba o dřevní odpad, použité oleje z restaurací nebo bioplyn a řasy.

Plán podpořily - i když někdo s výhradami - všechny opoziční poslanecké kluby. A původně to schvalovalo i ministerstvo dopravy. "Existuje již velké množství důkazů o tom, že biopaliva první generace se nepodílí na snižování emisí skleníkových plynů, ba naopak," stálo v dnes již neplatném stanovisku ministerstva. "Ministerstvo dopravy dalo k poslanecké novele zákona o ochraně ovzduší původně skutečně kladné stanovisko, které jsem změnil. O žádný veletoč se nejedná, byl jsem několik dní v zahraničí a původní stanovisko podepsal náměstek, který mě zastupoval," vysvětluje Ťok.

Ministr i nadále prohlašuje, že přimíchávání biopaliv první generace je problematické. "Jejich používání je třeba postupně omezovat a nahrazovat je biopalivy druhé generace. Problém je, že to nelze udělat hned, a už vůbec ne přijetím tohoto návrhu zákona," napsal Aktuálně.cz ministr dopravy. Má obavy, že kdyby Česko přistoupilo na nápad pirátů, tak by nesplnilo závazek daný EU - a to využívat v dopravě od roku 2020 deset procent energie z obnovitelných zdrojů. "To bez biopaliv první generace není možné. Kapacity pro výrobu biopaliv druhé generace u nás chybí. Jedinou možností by bylo je dovážet," řekl Ťok.

S plánem pirátů nesouhlasí ani premiér Andrej Babiš, komunisté a ani ČSSD. Babiš během interpelací ve sněmovně prohlásil, že za biopaliva první generace neexistuje dostupná náhrada.

"Novelu nepodpoříme, mimo jiné s ohledem na české zemědělce, se kterými je nutné tuto změnu řádně projednat," uvedl předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Jan Chvojka. Trvá ale na tom, že se musí urychlit zavádění pro životní prostředí lepších biopaliv druhé generace. "Na úrovni EU chceme urychlit i debatu o rozvoji technologií pro výrobu biopaliv druhé generace. Proto ČSSD požádala ministra zemědělství o urychlenou přípravu plánu přechodu na tato biopaliva," dodal Chvojka.