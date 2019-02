Telička zakládá po rozchodu s ANO hnutí HLAS, s kterým jde do evropských voleb

Zatímco v roce 2014 kandidoval Pavel Telička do Evropského parlamentu za hnutí ANO, a to dokonce jako lídr, letos v květnu se pokusí uspět s jiným sdružením. V úterý po poledni oznámil, že zakládá zcela nové hnutí HLAS.

Když před volbami do Evropského parlamentu v roce 2014 získal předseda ANO Andrej Babiš na kandidátku Pavla Teličku, považoval to tehdy za jeden ze svých největších úspěchů. Telička měl v Evropě pověst a kontakty, které má jako jeden z místopředsedů Evropského parlamentu dodnes. Co se ale naprosto zásadně změnilo, je vztah mezi těmito dvěma muži. Telička předloni přerušil s ANO kontakty a už dlouho dával najevo, že do letošních voleb půjde pod jinou "značkou".

"Rozhodl jsem se založit politické hnutí HLAS, které není cíleno jen na evropské volby, ale i pro další budoucnost," prohlásil Telička v úterý po poledni. Společně s ním jde do projektu také další europoslanec Petr Ježek. "Prožíváme nyní klíčové období, které rozhodne, jakým směrem Evropa půjde," řekl Ježek.

Telička tvrdí, že se dlouho rozhodoval, jestli se pokusí nadále působit v evropské politice. "Bylo to pro mě složité rozhodování, protože čím je člověk starší, tím více času chce trávit se svou rodinou," podotkl.

To, že se k něčemu takovému chystá, dával najevo už delší dobu, ale on ani nikdo z jeho okolí nechtěli říci nic bližšího. Mlčení tedy prolomil až nyní. Telička se zabýval evropskou politikou hned po roce 1990, do roku 1995 pracoval ve Stálé misi České republiky při EU a v době jednání o vstupu Česka do EU vedl vyjednávací tým. Po vstupu se stal velvyslancem a následně vedoucím stále mise při EU. Krátce byl také eurokomisařem.

Rozchod s Babišem po čtyřech letech

Babiš v počátcích hnutí ANO avizoval, že shání známé tváře, a v roce 2013 se dohodl na úzké spolupráci právě s Teličkou. "Oceňuji, že Andrej Babiš, který zjevně nemá potřebu vstoupit do politiky kvůli vlastnímu prospěchu, snahy o změny iniciuje a vytvořil hnutí, které představuje naději," vysvětloval v srpnu 2013 Telička, který následující rok vedl eurokandidátku ANO jako nestraník.

Hnutí tyto volby vyhrálo a Telička získal třetí největší počet preferenčních hlasů ze všech kandidátů. Později hnutí ANO zvažovalo, že by se mohl stát českým zástupcem v Evropské komisi, ale Babiš se nakonec rozhodl nominovat Věru Jourovou.

Postupem času Telička Babiše i politiku hnutí ANO kritizoval a v říjnu 2017 oznámil, že spolupráci s ANO ukončil. Jako hlavní důvod uvedl, že se ANO odklání od původního programu.

"Byl tam určitý étos, určitý profil proevropského subjektu napravo od středu, liberálně orientovaného, protikorupčního, reformního," tvrdil s tím, že už toto neplatí. Zároveň kritizoval ANO za podporu prezidenta Miloše Zemana. Po Babišovi také požadoval vysvětlení kauzy Čapí hnízdo, kvůli které byl tehdy Babiš obviněný z porušení zákona.