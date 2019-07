Straničtí funkcionáři nemají být ministry. Ničemu nerozumí, prohlásil Zeman

Aktualizováno před 36 minutami

Prezident Miloš Zeman se před odpolední schůzkou s premiérem Andrejem Babišem nepřímo opřel do Michala Šmardy, kterého by ČSSD ráda dosadila na post ministra kultury místo Antonína Staňka. Na francouzské ambasádě prohlásil, že by se ministry neměli stávat straničtí funkcionáři. Šmarda je od března místopředsedou sociálních demokratů. Prezident ho však přímo nejmenoval.

Krátce před očekávanou čtvrteční schůzkou prezidenta s premiérem, na níž budou řešit spor o odvolání ministra kultury Antonína Staňka, se Miloš Zeman a Andrej Babiš potkali na francouzské ambasádě při příležitosti francouzského státního svátku. I na ní se - byť nepřímo - prezident k aktuální politické situaci vyjádřil. A to když chválil českou vládu, že mu navrhla jmenovat velvyslancem ve Francii Michela Fleischmanna. Ocenil, že na rozdíl od jiných není politickým trafikantem bez potřebných znalostí. "Přesně takhle, pane premiére, má vypadat spolupráce mezi vládou a prezidentem. Michel Fleischmann je opakem kariérních nebo politických velvyslanců. To je také důvodem, proč nejsem příliš nakloněn, aby se straničtí funkcionáři stávali tu ministry, tu velvyslanci, tu něčím jiným, což spojuje jenom to, že ničemu z toho nerozumí," řekl Zeman během svého projevu. Nepřímo tak pravděpodobně narážel na Michala Šmardu, ze kterého by ČSSD ráda udělala ministra kultury. Od března zastává post místopředsedy strany. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na otázku Aktuálně.cz, zdali měl prezident skutečně na mysli Šmardu, rovněž jednoznačně neodpověděl. "Kdo má uši k slyšení, slyš," vzkázal. Šmarda na Zemanova slova reagovat nechtěl. "Vyjádření jsem neslyšel. Nebylo by proto fér, kdybych se k tomu vyjadřoval. S panem prezidentem jsme si vše podstatné řekli při osobní schůzce a dohodli jsme si, že si nebudeme posílat vzkazy přes média," řekl Aktuálně.cz Šmarda. Návrh na odvolání Staňka podal Babiš Zemanovi již na konci května, prezident ho však stále neodvolal. Odborníci na ústavní právo přitom tvrdí, že tak musí učinit bezodkladně. Podle nich tak porušuje ústavu. Z ČSSD zaznívají hlasy, že premiér by měl kvůli tomu podat na prezidenta kompetenční žalobu. To však Babiš, který je jako jediný oprávněn ji podat, odmítá. Spor chce řešit vyjednáváním. Ve čtvrtek odpoledne se proto s prezidentem znovu sejde. V pátek pak za Zemanem přijde i předseda ČSSD Jan Hamáček spolu s ministrem Staňkem. Nominaci na ministra kultury řešíme přes šest týdnů, premiér slíbil, že udělá maximum, jde o jeho reputaci, říká Michal Šmarda. | Video: Emma Smetana | 15:58