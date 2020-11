Starostové to zkouší s třetím partnerem. Piráti jsou nejpracovitější, tvrdí Rakušan

Po pondělním souhlasu Pirátů s jednáním o koalici se STAN je opět reálnější toto spojenectví, které má šanci bojovat o vítězství ve sněmovních volbách v roce 2021. Předseda STAN Vít Rakušan a šéf Pirátů Ivan Bartoš v úterním rozhovoru s Aktuálně.cz dávali najevo, že si na volby opravdu hodně věří. "Ale koalice ještě nevznikla, čeká nás mnoho vyjednávání," upozornil Bartoš.

Těžko říci, jaká přísloví má rád předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Určitě by k nim ale rád přiřadil pořekadlo "do třetice všeho dobrého", protože právě to bude v souvislosti s jeho hnutím často zaznívat. Pro Starosty jsou totiž Piráti, kteří hlasovali pro předvolební spolupráci, už jejich třetím partnerem. A to za situace, kdy se Starostové s prvním partnerem (TOP 09) nakonec rozešli ve zlém a druhý partner (KDU-ČSL) vycouval z už domluvené koalice těsně před volbami.

"Klíč k úspěchu může být tentokrát v tom, že s Piráty na to jdeme jinak," řekl Aktuálně.cz předseda Starostů Rakušan pár hodin poté, co Piráti v referendu souhlasili s vyjednáváním o koalici. "Za všeho nejdříve jsme se začali bavit o programu a také jsme vše probírali nejdříve s členskou základnou. A až když jsme si toto všechno prošli, tak teď sedáme k jednacímu stolu, abychom se začali bavit o detailech. Navíc na to všechno máme dost času a nejsme tlačeni tak jako například s lidovci," připomíná Rakušan neslavnou zkušenost z roku 2017.

Tehdy už existoval společný klip tehdejších předsedů stran, lidovce Pavla Bělobrádka a šéfa STAN Petra Gazdíka, v květnu delegáti sjezdu KDU-ČSL velkou většinou budoucí koalici obou stran schválili, jenže v červenci vedení lidovců rozhodlo, že půjdou do voleb sami. Starostové byli hodně rozladěni, do voleb museli jít na podzim 2017 samostatně a do poslední chvíle se strachovali, jestli vůbec získají nějaká křesla. Nakonec jich mají šest za 5,18 procent hlasů, což bylo nejméně ze všech devíti stran, které se dostaly do sněmovny.

Byl to hodně velký rozdíl oproti volbám v roce 2010 a 2013, kdy byli někteří členové Starostů a nezávislých na kandidátce v té době značně populární TOP 09. V roce 2010 dostala TOP 09 s podporou Starostů 16,70 procenta hlasů a o tři roky později 11,99 procenta. Ovšem s tím jak slábla podpora TOP 09, rozhodli se Starostové tuto stranu opustit a před krajskými volbami v letošním roce odmítli nabídku TOP 09 na řadu společných kandidátek.

"Za projektem s TOP 09 si i nyní stojím, evidentně měl smysl. To, že jedna strana nepřijala to, že druhá strana je v podstatě stejně silná a důležitá, tak to prostě vedlo k rozchodu. Já ani STAN jsme to nepovažovali za nepřátelských rozchod, na rozdíl od představitelů TOP 09, což mě mrzí," komentuje Rakušan ze svého pohledu nynější vztahy. Starostové odůvodňovali rozchod s TOP 09 mimo jiné tím, že postupem času získali větší množství příznivců a tvrdili, že by v regionech mohli spojením s TOP 09 spíše ztrácet.

Rakušan: Členům jsou bližší Piráti než ODS

Starostům se navíc letošní krajské a senátní volby vydařily, ve volbách do Senátu byli dokonce vůbec nejúspěšnější ze všech stran. Bylo tak jasné, že nebudou mít nouzi o "nápadníky". Zejména občanští demokraté dávali najevo, že by rádi vytvořili širší koalici právě se STAN, ovšem Rakušan měl už dlouho pomyšlení na Ivana Bartoše a jeho Piráty. Nepochybně i proto, že v průzkumech si vedou Piráti o dost lépe než ODS.

"Od ODS jsme dostali exkluzivní nabídku na vyjednávání o koalici. Kdybychom hledali cestu jednoduchosti a silného partnera, který nás dostane do sněmovny, tak jsme na přelomu července a srpna přijali velkorysou nabídku od ODS," řekl v úterý pro Aktuálně.cz Vít Rakušan, když přišla řeč na to, jakou roli u něj hraje snaha najít si partnera, který zvýší Starostům šance na co nejlepší volební výsledek.

Rakušan několikrát opakoval, že pro něj byl nejdůležitější hlas členské základny - a ta byla raději pro Piráty než ODS. "Když to srovnám s debatami o spolupráci s ODS a v minulosti s TOP 09 a KDU-ČSL, tak podpora pro spolupráci s Piráty je určitě vůbec největší, jaká kdy byla," upozorňuje.

Zároveň ale přiznává, že motivem je samozřejmě i naděje na dobrý volební výsledek. "Ano, je to konjunkturální rozhodnutí, protože chceme porazit Andreje Babiše," prohlašuje Rakušan a nezakrývá, že v tomto bude soupeřem i ODS, která se domluvila na koalici s KDU-ČSL a TOP 09. "Určitě, vždyť chceme volby vyhrát. Mentalita každého starosty je, že když jde do voleb, tak chce vyhrát. A stejný cíl má naše strana. I kdybychom šli samostatně, tak bychom chtěli vyhrát, i když by to asi bylo nepravděpodobné," uvedl.

Ke kandidatuře paní M. Němcové do Senátu v Praze 1 se váže náš vlastní příběh. V barvách @STANcz měl kandidovat skvělý chlap, historik a spisovatel @padevetjiri. Ten se ale rozhodl ustoupit. Ne ze strachu. Ale z úcty k M. Němcové, z úcty k hodnotám, které tato dáma reprezentuje.. pic.twitter.com/HZ0A6KIjOL — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 17, 2020

"Piráti jsou nejpracovitější a nejorganizovanější"

Když měl Aktuálně.cz vysvětlit, co se mu na Pirátech líbí kromě vysoké podpory v průzkumech veřejného mínění, nejčastěji použil slovo pracovitost. "Kromě svého programu šli do sněmovny také s obrovskou pracovitostí, díky které svůj program skutečně naplňují. Přes nejrůznější prognózy a vysmívání, že je to jenom krátkodobá záležitost, se stali zcela jednoznačně nejpracovitějším a nejorganizovanějším poslaneckém klubem, který ve sněmovně je," nešetří chválou Rakušan. Podle něho jsou Piráti jako nová síla v politice symbolem změny, v čem on vidí také svůj vlastní životní příběh.

Když šel v roce 2010 do komunálních voleb v domovském Kolíně, sliboval ještě jako učitel dějepisu, že přinese na radnici nové pořádky. Vyhrál poprvé, podruhé a potřetí, a to výrazně. Poté, co v roce 2019 dobrovolně opouštěl post starosty a začal se naplno věnovat vedení Starostů a nezávislých, dal si za cíl, že se pokusí podobně vyhrávat i na celostátní úrovni.

Jenže od začátku věděl, že kdo chce vyhrávat a nemá velkou stranu, musí hledat partnery do koalice. Český volební systém totiž dává v přepočtu méně úspěšným stranám za získané voličské hlasy méně křesel než těm více úspěšným - jiným slovy, voličský hlas má jinou hodnotu pro stranu či koalici, která má více procent, než pro uskupení s menšími procenty hlasů.

Velmi dobře to ví také předseda Pirátů Ivan Bartoš. Byť v posledním průzkumu veřejného mínění se Piráti přiblížili hnutí ANO, zůstává Babišovo hnutí stále favoritem. Podle volebního modelu Kantar CZ by ANO získalo 27,5 procenta, Piráti 21 procent. STAN má podporu 11 procent a ODS 10,5 procent. Piráti doufají, že by se Starosty mohli ANO přeskočit.

Kromě toho si Bartoš a Rakušan rozumí z lidského hlediska, mají k sobě blízko také věkově - Bartošovi bylo letos čtyřicet let, Rakušanovi o dva roky méně - a shodují se v řadě názorů. Přijdou-li proto na pořad například citlivá témata týkající se víry, pohlaví či postavení rodiny, tak mezi oběma předsedy nejsou rozdíly.

Být nejsilnější opoziční stranou nestačí, tvrdí Bartoš

Jestliže Rakušan adresoval v minulých měsících na adresu Bartoše a jeho Pirátů mnoho vstřícných slov, Bartoš mu odpovídá v podobně laskavém duchu a prohlašuje, že si s Rakušanem velmi rozumějí. Také proto se před začátkem nynějšího referenda snažil členům pirátské strany vysvětlit, proč by bylo dobré souhlasit s koalicí se Starosty.

"Je řada bodů, které jsou pro Piráty klíčové, a STAN v jejich realizaci byl po celou dobu sněmovní spolupráce spolehlivým partnerem. Témata jako transparentnost, skutečný boj proti korupci, digitalizace nebo důraz na liberální demokracii jsou praktickým potvrzením toho, co nás s hnutím STAN spojuje," napsal Bartoš členům těsně předtím, než začali hlasovali o vyjednávání se STAN.

Už po hlasování v úterý zdůrazňoval to, že STAN je podle něj etablovanou středovou liberální stranou. "Starostové mají nezpochybnitelnou komunální praxi a zastávají principy, které jsou stěžejní i pro nás Piráty. To znamená transparentnost, boj proti korupci, sociální politiku zaměřenou opravdu na potřebné, podporu podnikání v zemi a také snahu vytvořit vzdělávací systém pro 21. století," sdělil Aktuálně.cz Bartoš.

Šéf Pirátů si je ale zároveň vědom, že ve straně je nemálo lidí, kteří by upřednostnili samostatný postup. Třeba už proto, že Piráti mají o 16 poslanců víc než STAN. Hodně bodovali také v krajských volbách, takže budou mít i chuť dostat se v co největším počtu do sněmovny po volbách v roce 2021. Jestliže ale dojde k dohodě se Starosty, je jasné, že Piráti budou muset některé pozice na prvních místech v jednotlivých krajích přepustit svým partnerům.

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů i s výjimkou, za kterou se má schovat střet zájmů premiéra Babiše, doputoval do Sněmovny.

Spolu s @PiratIvanBartos a kolegy ze @STANcz a @kducsl jsme připravili pozměňovací návrhy, které mají tento pokřivený návrh zákona narovnat. pic.twitter.com/J5GBzEJ0yj — František Navrkal (@NavrkalF) June 17, 2020

Bartoš se snaží apelovat na to, že ani větší množství nových poslanců nemusí znamenat úspěch, protože k tomu bude nejblíž vítěz voleb. A šancí pro Piráty na ještě více procent a vítězství je tedy v jeho očích koalice se STAN. "Ač jsme sami o sobě aktuálně nejsilnější opoziční stranou, širší platforma by nám dala vyšší šanci formulovat politiku této země a nastartovat potřebné změny. Je to příležitost, kterou bych si přál využít," naléhal na členy Bartoš.

Jak moc mu záleží na této spolupráci, ukazuje také zcela aktuální situace v Karlovarském kraji. Dosud tam vládne koalice, ve které jsou s hnutím ANO mimo jiné Piráti. Ovšem teď po krajských volbách se Piráti rozhodli, že se otočí k ANO zády a budou podporovat dosud opoziční blok, v jehož čele stojí kandidát na hejtmana za STAN Petr Kulhánek. Šest zvolených pirátských zastupitelů má přitom klíčové postavení - můžou rozhodnout o tom, jestli STAN bude ve vedení kraje, nebo v opozici.

Mimochodem, v krajských volbách šli Piráti téměř všude samostatně, na rozdíl od Starostů, kteří uzavírali různorodé koalice. Jen v jediném regionu kandidovali Piráti v koalici - v Olomouckém kraji, kde se rozhodli jít právě se STAN. A to, že tato koalice slavila u voličů úspěch, opět napomohlo tomu, že se schyluje ke spolupráci na celostátní úrovni. Piráti a Starostové skončili druzí za ANO a díky povolebním vyjednáváním mají hejtmana, je jím lídr STAN Josef Suchánek.

Koalice Pirátů se Starosty jistá není

Ivan Bartoš ovšem hlasitě upozorňuje, že výsledek referenda ani pokračující jednání ještě nemusí znamenat, že koalice nakonec skutečně vznikne. Ostatně, zkušenost ze spolupráce STAN a KDU-ČSL je varující, byť tím, kdo ustoupil, nebyli Starostové. "Referendum je hlasováním k mandátu jednat. Nikoli k realizaci volební koalice," upozorňoval dopředu Bartoš, když prosil členy, aby dali v první fázi šanci na vyjednávání a usednutí ke společnému stolu.

Když dostal Bartoš v úterý dotaz Aktuálně.cz na to, zda ještě vidí nějaká rizika v tom, že by nakonec s plánované spolupráce mohlo sejít, nezakrýval, že toho zůstává mnoho k jednání.

"Před námi je ještě obrovský kus práce. Je zapotřebí, abychom podrobně vyjednali programový průnik, strukturu kandidátek v krajích nebo například priority pro možné budoucí vládní angažmá," řekl Bartoš s tím, že sjednané dohody budou opět vydány na milost či nemilost jednotlivým členům Pirátů. Rozhodnutí bude opět na Celostátním fóru Pirátů.