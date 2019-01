Pavel Pavel, který rozhýbal sochy na Velikonočním ostrově, se chce stát europoslancem

Před 32 lety rozhýbal sochy na Velikonočním ostrově, dnes chce experimentální archeolog Pavel Pavel dobýt Brusel. Ačkoli mu jeho otec radil, aby nevstupoval do politiky, rozhodl se pro opak. A po 21 letech v komunální politice chce hájit české zájmy v Evropě za hnutí Starostové a nezávislí. Rád by využil své znalosti regionální politiky, protože „Brusel je především o regionech“, jak sám říká.

Až budou v úterý Starostové a nezávislí představovat své kandidáty do evropských voleb, bude mezi nimi muž, který je na veřejný zájem hodně zvyklý. V minulosti totiž celá země sledovala jeho počínání na Velikonočních ostrovech, kde se mu podařilo dostat do pohybu tamní starodávné kamenné sochy.

"Stále se tomuto zájmu věnuji," vrací se Pavel do minulosti, která ale vlastně trvá dodnes. Momentálně pracuje na anglické verzi své nejnovější knihy "Poslední experiment Pavla Pavla". V dohledné době ho také čeká odborná přednáška v Norsku a Holandsku.

I když si jej mnozí pamatují v souvislosti se sochami, jeho hlavní parketou je v posledních letech komunální politika. V politickém prostředí se pohybuje již od roku 1998, kdy kandidoval v komunálních volbách za ODS. Ze strany byl však vyloučen po neshodách s ostatními členy a otevřené kritice "kmotrů". V současnosti zastává pozici neuvolněného radního za Jihočeský kraj.

Ve hře o kandidaturu do Evropského parlamentu byla také ODS. Podle jeho slov "však nenašli společnou řeč". Ke spojenectví se starosty ho přivedla dlouhodobá komunikace s hnutím v krajském zastupitelstvu. "Starostové měli o naši spolupráci zájem a podle mě má tato strana občanům co nabídnout," uvedl Pavel ke své kandidatuře za STAN.

Ačkoli o svém možném působení v Evropském parlamentu nemá jasnou představu, rád by přispěl k racionálnímu unijnímu vývoji. "Evropská unie by podle mě měla pokračovat, ale měla by se přizpůsobovat současným trendům a novým podnětům," představil svou vizi o budoucnosti jednotné Evropy.

Z kolikátého místa bude Pavel Pavel kandidovat, ještě není známo. V příštích dnech si totiž zástupci STAN teprve sednou s TOP 09, s níž chtějí uzavřít společnou kandidátku, a budou se na přesném pořadí domlouvat. Půjde tak trochu o alchymii, protože na kandidátku se musí vejít členové TOP 09, STAN a také regionálních sdružení, která se STAN spolupracují. Tedy například i sdružení, ve kterém je zastoupený Pavel.

Předseda STAN Petr Gazdík ale už teď říká, že Pavel Pavel bude mít podle něj šanci se do Evropského parlamentu dostat.

"Pavel Pavel je výrazná osobnost v rámci regionální politiky a zároveň je to člověk, jehož vědecká práce je vysoce hodnocena. Jsme proto rádi, že přijal naši pozvánku na evropskou kandidátku, myslím, že má reálnou šanci být europoslancem. V čase, kdy si všichni stěžují na nedostatek osobností, se ukazuje, že osobnosti naše země má, a my jako starostové je chceme přivádět z regionů do celostátní politiky. Pavel Pavel je jednou z nich," míní Gazdík.

Světový úspěch

Pavel Pavel dosáhl světové proslulosti v roce 1986. Bylo mu tehdy devětadvacet let. Už léta předtím však přemýšlel nad záhadou, jak mohli dávní lidé na Velikonočním ostrově přesunovat sochy, zvané moai, které váží obvykle kolem deseti tun. Ovšem ty největší jsou vysoké až 22 metrů a váží desítky tun.

Úspěchu na Velikonočním ostrově, kdy se mu jako prvnímu podařilo sochy "rozhýbat", předcházelo několik experimentů. V roce 1981 s hrstkou přátel vyrobil 20 tun těžký betonový model, se kterým se pokusil pohybovat pomocí lan ovládaných malou skupinkou lidí. Svůj pokus pak zopakoval se sochou moai v roce 1986, kdy ho na Velikonoční ostrov pozval experimentální archeolog Thor Heyerdal.