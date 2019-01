Snížení platu za neomluvenou absenci nestačí, tvrdí šéf sněmovny Vondráček

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček je přesvědčený, že poslanci by měli chodit do sněmovny častěji a jejich jednání by mělo být efektivnější i rychlejší. | Foto: Jakub Plíhal

Poslaneckou sněmovnu čekají debaty, které by mohly skončit zatím největšími změnami v jejím fungování za posledních 25 let. První změnu, která má trestat poslance za to, že bez omluvy nepřijdou do parlamentu, bude sněmovna projednávat už dnes ve čtvrtek. Další změny, které mají zefektivnit práci poslanců, přijdou na řadu v příštích týdnech. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) v rozhovoru pro Aktuálně.cz ale tvrdí, že změny musí být ještě větší.

Poslanci se chystají ve čtvrtek schválit usnesení, podle kterého ztratí nárok na polovinu platu a polovinu paušálních náhrad ten poslanec, který se bez řádné omluvy nezúčastní dvou jednacích dnů sněmovny. Pokud se neomluví ze čtyř jednacích dnů, přijde dokonce o celý plat. Pomůže toto rozhodnutí zlepšit účast poslanců na jednání sněmovny?

Jedná se o úpravu, která je v zákoně už možná 20 let, ale nikdy se nevyužila. Určený orgán sněmovny tuto překážku odstraní. Já jsem tento návrh pirátů podpořil, protože jsem rád, že se otevře debata na toto téma. Takže tento návrh podporuji, stejně jako naše hnutí ANO. Ovšem nemyslím si, že přijetí tohoto usnesení nějak výrazně změní účast poslanců ve sněmovně.

Proč?

Protože je třeba přijmout další změny, které budou podstatně zásadnější. Když jsem se s celým problémem seznamoval, četl jsem si debatu, která proběhla ve sněmovně už v roce 1996, kdy chtěl zlepšit účast poslanců ve sněmovně Miloš Zeman. On tehdy chtěl, aby neúčast poslanců řešil mandátový a imunitní výbor. Ten by posuzoval, jestli omluva poslance z jednání je oprávněná, nebo není. Tehdy k žádné dohodě nedošlo. Teď by podle návrhu pirátů měl o tomto rozhodovat organizační výbor.

Jenže bude stačit, když poslanec řekne, že se omlouvá, a už mu žádné sankce nehrozí.

Právě v tom je ten problém, který jsme stále nevyřešili. Opět se vrátím k Miloši Zemanovi, už on navrhoval zásady, jak se budou například omluvy posuzovat, a že nebude stačit pouhé oznámení, že se někdo omluvil z jednání. Stále tak platí to, že když se poslanec omluví, tak už potom nikdo nezkoumá, jestli je omluva řádná nebo není řádná. To se mi nelíbí, protože to prostě neřeší problém slabé účasti poslanců například na výborech. Nadále jich tam bude chodit zřejmě málo. Poslanci jsou ve výborech potřeba, aby diskutovali.

Ale i návrh pirátů mluví o tom, že organizační výbor bude posuzovat, jestli je omluva poslance oprávněná, nebo není.

Jenže to opravdu nestačí. Když pošle omluvu, tak se sankcím vyhne. Jestli měl poslanec skutečně pádný důvod se omluvit, to už nikdo zjišťovat nebude. A já nechci, aby šlo jen o formální změnu.

Jak to chcete udělat?

Chci, abychom změnili jednací řád sněmovny. Klíčové musí být to, že poslanci nebude stačit jakákoliv omluva k tomu, aby nepřišel na jednání celé sněmovny nebo svého výboru. Mělo by být přesně stanoveno, kdy je omluva možná. Tedy například za situace, že se musí poslanec účastnit mimo sněmovnu akce nebo jednání, na které byl vyslán parlamentní komorou nebo jejím orgánem, případně je někde, kde musí být v přímé souvislosti s výkonem mandátu. Určitě bychom ještě tyto podmínky více specifikovali, ale dokud to neuděláme a neodhlasujeme, tak znovu upozorňuji, že účast poslanců nezlepšíme.

Kdy tyto změny navrhnete?

Chci to udělat ve chvíli, kdy ve sněmovně budeme projednávat celý balíček změn jednacího řádu. Jde o balíček, který jsme připravili se zástupci všech klubů, a který se týká například toho, za jakých okolností budou možné přestávky mezi jednáním sněmovny.

Proč nenavrhnete přísnější podmínky pro posuzování omluvenek už teď?

Protože je to změna zákona, a to musí jít klasickou cestou od prvního přes druhé a třetí čtení. Zatímco návrh pirátů je jen usnesení sněmovny, což lze udělat během okamžiku.

Co dalšího byste chtěl změnit na chodu sněmovny?

My když jsme navrhovali balíček změn jednacího řádu sněmovny, upozornil jsem, že ještě vystoupím s dalšími návrhy za hnutí ANO. Jejich cílem je nějakým způsobem strukturovat debatu.

Co to znamená?

Aby byl například limit pro délku vystoupení poslanců a aby byla jasnější pravidla pro rychlejší projednávání programu. My při současném systému ztrácíme mnoho hodiny neefektivním jednáním.

Opozice ale bezpochyby bude proti tomu, aby začalo platit pravidlo o nějakém limitu pro vystupování.

Vzhledem k tomu, že se potkávám s lidmi z řady parlamentů, tak vidím, že v naprosté většině parlamentů mají nějaké omezení pro vystupování. My jsme opravdu výjimka v tom, že si poslanec může mluvit, jak dlouho chce, stejně jako není vůbec žádná lhůta pro projednávání zákona.

Ale není to omezování svobody?

Ne. Já nechci ubližovat demokratické diskusi. Ale to, co navrhuji, bude ku prospěchu. Opravdu v řadě zemí omezení existuje, například na Slovensku k tomu přikročili loni a osvědčilo se to.