Vondráčkův koncert ve sněmovně se řešit nebude, zastalo se jej ANO, KSČM, SPD i ČSSD

Měl by rezignovat, je to neomluvitelné. Poslanci reagují na vystoupení Vondráčka ve sněmovně | Video: Radek Bartoníček | 01:53

Začátek pátečního jednání sněmovny patřil debatě o chování předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z ANO kvůli tomu, že ještě jako řadový poslanec zpíval s kytarou na předsednickém stole v hlavním jednacím sále sněmovny. Pravicové strany navrhly do programu jednání sněmovny bod, aby se jeho chování řešilo, ale nezískaly podporu většiny sněmovny.

Nejdříve si poslanci v pátek minutou ticha připomněli výročí smrti téměř 3800 československých občanů, které nacisté zavraždili v Osvětimi z 8. na 9. března 1944, a potom už se poslanci přeli kvůli chování předsedy sněmovny Radka Vondráčka.

K mikrofonu přišla poslankyně ODS Miroslava Němcová a žádala zařazení nového bodu na program sněmovny, který nazvala "hudební produkce předsedy Poslanecké sněmovny v památkově chráněném prostoru jednacího sálu sněmovny".

Němcová poukázala na fotografie, které ve čtvrtek zveřejnil web Seznam Zprávy a na nichž předseda sněmovny Radek Vondráček z ANO stojí na předsednickém stole společně s poslancem ANO Miloslavem Janulíkem a oba hrají na kytaru.

"Během staletí bylo toto místo svědkem mnoha událostí, které se staly mezníkem v naší historii. Sídlo dnešní sněmovny je navíc národní kulturní památkou," argumentovala mimo jiné Němcová, proč by se měla sněmovna událostí zabývat, a zajímalo ji i to, jak se Vondráček a další účastníci "večírku" do jednacího sálu dostali. "Neumím si představit jiné parlamenty ve světě, kde by bylo něco takového tolerované," dodala.

K ní se přidal i předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, který kritizoval první reakci Vondráčka na zveřejněné fotografie, kdy celou věc zlehčoval. "Když jsem včera viděl ty fotografie, tak jsem očekával omluvu od pana předsedy. Dočkal jsem se slov, že je na to hrdý, a že by to dokonce rád zopakoval," podivoval se Stanjura.

Nelíbilo se mu ani to, že poslanci ANO Vondráčka na sociálních sítích omlouvali například tím, že v době vystoupení nebyl předsedou sněmovny. "Znamená to, že 'nepředseda' Poslanecké sněmovny, kterýkoli z nás, může vyskočit na předsednický pult a hrát tam na kytaru?" ptal se Stanjura.

Němcová se svým návrhem nakonec neuspěla, protože se proti jeho zařazení postavily dva kluby, hnutí ANO a KSČM. Následně se pokusila dostat na program stejné téma místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která svůj bod nazvala "ostudné chování předsedy Poslanecké sněmovny". Ani ona ale neuspěla, protože její návrh podpořilo jen 46 poslanců. Podle hlasovacího protokolu to bylo 20 poslanců ODS, 9 pirátů, 9 poslanců KDU-ČSL a po dvou zástupcích TOP 09 a STAN.

Kováčik: Chování pravice je pokrytecké

Pravicoví poslanci opakovaně naléhali na ostatní poslance, aby alespoň umožnili debatu o této věci, ale nebyli vyslyšeni. Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik označil chování pravice za pokrytecké, nelíbilo se mu, že v minulosti neodsoudili červené trenýrky nad Pražským hradem nebo vystoupení Pussy Riot v ruském pravoslavném chrámu.

"Protože všechno má jakýsi svůj účel, tak i tomuto nevěřím, že je to vedeno ušlechtilou snahou o ochranu historické památky, kterou tento sál je. A já si osobně myslím, že náš čas bychom neměli nad podobnými věcmi utrácet," tvrdil tento poslanec KSČM.

Předseda Vondráček byl v pátek ve sněmovně, ale projednávání této věci se neúčastnil. Ve čtvrtek své jednání nejdříve komentoval s humorem, později se ale omluvil. Hájil se mimo jiné tím, že v době "večírku" byl sál v rekonstrukci a nesloužil k jednání poslanců.

Nepřítomnosti Vondráčka využil Kováčik, který se pravicových poslanců zeptal: "Honosíme se tady kdekdo demokratickými přístupy, demokratickým étosem a já nevím, čím vším. A takovou tu minimální zásadu slušnosti, když už se nějaké slušnosti dovoláváme, že bychom měli jednat za přítomnosti toho, jehož se ta věc tak bytostně dotýká, to si jaksi nepřipouštíme?"