Sněmovna nedokončila debatu o nominačním zákonu. Příště bude čelit zamítnutí, vláda má svůj návrh

Praha - Sněmovna ani napodruhé nedokončila úvodní kolo debaty o uzákonění pravidel pro výběr lidí do řídicích a kontrolních státních a polostátních společností, jak je navrhla skupina poslanců v čele s piráty. K předloze se dolní komora vrátí nejdříve na příští řádné schůzi, která začne koncem června. Nynější schůze ve středu v souladu s dřívější dohodou skončila, sněmovna, byť po debatě o proceduře, vyřadila z programu zbylé neprojednané body.

Návrh nominačního zákona, který podle pirátů směřuje proti politickým trafikám, bude čelit návrhu na zamítnutí v prvním čtení. Už koncem května jej přednesl Adam Kalous (ANO).

Kabinet ANO v demisi schválil ve středu vlastní návrh nominačního zákona. V porovnání s poslaneckou předlohou pirátů je mírnější. Nominace by sice podle obou předloh posuzoval pětičlenný vládní výbor, vládní návrh ale nevyžaduje výběrová řízení do dozorčích orgánů firem. Doporučení výboru na jmenování kandidáta nebo kandidátů do funkce by podle vládní verze navíc nebylo pro ministerstvo závazné. Návrh kabinetu by neuzákonil ani vlastnickou politiku, liší se i dalšími detaily.

"To je bezzubý zákon," komentoval vládní předlohu předseda pirátů Ivan Bartoš. Předseda pirátského klubu Jakub Michálek v této souvislosti zmínil údajný požadavek KSČM na místa v dozorčích radách firem za toleranci vznikající menšinové vlády ANO a ČSSD. Proti poslaneckému návrhu se postavil předseda SPD Tomio Okamura, podle kterého jde o dobrý záměr, ale z pohledu praxe o nelogický paskvil, když by zákon v některých částech podle něho nebylo možné naplnit.

Debatu o tom, jak postupovat dál, vyvolal požadavek předsedy frakce KSČM Pavla Kováčika na přestávku pro poradu komunistických poslanců před hlasováním o návrhu na zamítnutí, který KSČM původně podle něho nechtěla podpořit, a následná žádost ČSSD o pauzu do konce jednacího dne. Nakonec se na Kováčikův návrh hlasovalo o ukončení schůze, pro který zvedlo ruku 87 ze 139 poslanců, 30 poslanců - zejména z řad pirátů a lidovců, bylo proti. V obvyklých případech se o ukončení schůze hlasuje ve shodě.

Iniciativa Rekonstrukce státu uvedla, že nezávaznost personálních doporučení vládního výboru je "velkou slabinou" návrhu kabinetu. "Výbor tak bude zárukou kvality uchazečů jen tehdy, pokud ho budou respektovat ministři, což je poměrně slabý mechanismus," sdělil za iniciativu v tiskové zprávě Lukáš Kraus. Iniciativa zastává názor, že sněmovna by neměla pirátský návrh zamítat, ale měla by hledat mezi oběma předlohami konsenzus.

Sněmovna se sejde tento týden ještě ve čtvrtek. Z iniciativy části poslanců je svolána mimořádná schůze k záměru ministerstva práce a sociálních věcí upravit dávky na bydlení.