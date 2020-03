Poslanci jednají s rouškami a v omezeném počtu, vládě schválí pomoc za miliardy

V Poslanecké sněmovně začala schůze, která nemá od roku 1989 obdoby. V dolní parlamentní komoře sedí kvůli hrozbě onemocnění korovnairem místo 200 poslanců jen 102 poslanců. Navíc jednají ve stavu legislativní nouze, takže to, co jindy schvalují měsíce i roky, můžou schválit během pouhých několika hodin. Hlavním bodem jednání je schválení výrazné pomoci živnostníkům i dalším občanům.

Budeme jednat tak dlouho, dokud Poslanecká sněmovna neschválí všech šest předpisů předložených vládou, avizoval ještě před začátkem úterní schůze předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. A podle toho se také schůze sněmovny, která začala v 11:00, odvíjí. Vše je podřízeno koronavirové krizi - omezený počet poslanců, ochranné pomůcky na ústech i mimořádná pravidla pro schvalování zákonů.

"Poslanci, kteří nejsou přítomni, jsou omluveni, protože z důvodu rizika virové nákazy jsme omezili počet přítomných poslanců," prohlásil hned na začátku schůze předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Hned po něm promluvil premiér Andrej Babiš. "Stojím před vámi v situaci, která je pro nás všechny úplně nová. Chtěl bych být dnes konkrétní a věcný. Je to nejtěžší období, jaké Česká republika zažila. Předstupuji před vámi s pokorou, abychom v této situaci zapomněli na naše hádky a spory," začal Babiš a vzápětí udělal vstřícné gesto, když nabídl opozici tři místa v Ústředním krizovém štábu.

Stejně vstřícně vystoupili také předsedové dalších stran, například předseda ODS Petr Fiala. Potřebujeme jednat rychle a věcně, návrhy vlády podpoříme. Oceňujeme, že vláda rozšířila balíček pomoci, protože lidé a firmy budou potřebovat peníze," avizoval Fiala. Zároveň ale varoval vládu, aby "nepodlehla opojení moci" a nijak neomezovala svobody, které v České republice panují.

Oceňuji, že vládní balíček je nakonec větší, než vláda navrhovala ještě minulý týden, také proto, že v něm vidíme několik našich návrhů, například odklad platby daně z příjmu, zavedení určité podoby kurzarbeitu nebo prodloužení doby ošetřovného. Pomoc lidem a firmám je nutná. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 24, 2020

Předseda Pirátů Ivan Bartoš upozorňoval na situaci lidí bez domova a další, kteří jsou v nejtěžší sociální situaci. "Měli bychom vytipovat například objekty pro lidi, kteří jsou na ulici a jsou epidemií ohroženi," řekl.

Podle dohody grémia komory by u každého zákona měl za každou stranu vystoupit jen jeden poslanec maximálně na pět minut. "Ostatní by měli schůzi sledovat v kancelářích a sejít se až k hlasování. Je tady velká ambice všech, abychom to zvládli dnes, i kdybychom měli zasedat do noci," uvedl Vondráček.

Sněmovna projedná změny v ošetřovném, dočasné pozastavení elektronické evidence tržeb a úpravu přijímacích zkoušek na střední školy a maturit. Jednat bude také o prohloubení schodku letošního státního rozpočtu či o půlročním odpuštění minimálních záloh osobám samostatně výdělečně činným na zdravotní a sociální pojištění. Vondráček řekl, že některé předpisy přikázal výborům až v pondělí kolem 21:30. Na projednání předpisů dostaly čas do dnešních 10:00, v případě státního rozpočtu do 15:00.

Některá omezení pro jednání poslanců nemají oporu v jednacím řádu a jsou založená na gentlemanské dohodě, řekl Vondráček. Hlasovat by kvůli prevenci šíření koronaviru mělo 102 poslanců, kluby dostaly kvóty podle toho, kolik mají poslanců celkově. Podle dohody by za každý klub měl vystoupit jen jeden poslanec a vejít se do pěti minut. Nikdo by se neměl hlásit k faktickým poznámkám.

Poslanci by měli také většinu schůze sledovat pouze z kanceláří na televizním okruhu. "Sešli bychom se až k hlasování a eliminovali tím rizika," uvedl Vondráček. S Faltýnkem vybídli k odložení politického boje. "Chci vyjádřit přesvědčení, že se nebudeme vzájemně předhánět, kdo navrhne vyšší kompenzace či úlevy, že si politický boj necháme na dobu, až společně všichni občané v ČR porazíme tuto pandemii," uvedl Faltýnek.