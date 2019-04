před 4 minutami

Doplňovací volby do Senátu v Praze 9 vyhrál scenárista David Smoljak (za STAN). Dostal 59,5 procenta hlasů. Poražený starosta Prahy 9 Jan Jarolím z ODS získal 40,49 procenta. K urnám přišlo v sobotním druhém kole 11,45 procenta voličů. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Díky vítězství Smoljaka bude senátorský klub STAN nejpočetnější v horní komoře. Šedesátiletý Smojlak nahradí v Senátu Zuzanu Baudyšovou (za ANO), která koncem ledna rezignovala na mandát ze zdravotních důvodů. Senátorem bude Smojlak do října příštího roku, kdy by vypršelo řádné funkční období Baudyšové.