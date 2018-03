Na zásahu policistů v roce 1989 nebylo nic špatného, prohlásil předseda KSČM Vojtěch Filip

AKTUALIZOVÁNO před 41 minutami

Předseda KSČM Vojtěch Filip se také zastával poslance Zdeňka Ondráčka. Proti jeho zvolení do čela komise pro kontrolu GIBS se chystají demonstrace.

Praha - Předseda KSČM Vojtěch Filip nechápe důvody demonstrací proti zvolení Zdeňka Ondráčka (KSČM), který před listopadem 1989 zasahoval proti odpůrcům tehdejšího komunistického režimu. Ondráček byl v pátek na pátý pokus těsně zvolen do čela komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Kritici prý nejsou demokraté a nerespektují pravidla občanské společnosti, uvedl v neděli Filip v pořadu Partie televize Prima. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek v pořadu naopak právo demonstrovat hájil.

"Nechápu, proč by se měly organizovat nějaké občanské demonstrace," řekl Filip. Demonstrace se chystá v pondělí na Národní třídu v Praze. Ondráček byl podle předsedy KSČM zvolen jako každý jiný poslanec a má prý pro funkci nejlepší předpoklady.

Kritici podle Filipa "nerespektují nic, co by v občanské společnosti mělo být" a "jenom prokazují, že nejsou demokraté". Bělobrádek naopak uvedl, že demonstrací lidé vyjadřují svou svobodnou vůli. "To je demokracie," uvedl.

Protesty proběhnou v 11 městech

Protesty se mají konat v pondělí večer v celkem 11 městech po celé České republice. Archy s podpisy organizátoři ve středu předají sněmovnímu petičnímu výboru, sdělila za organizátory Lucie Kohoutová. "Občanský protest sbírající podpisy pro volbu nového předsedy vznikl původně jako akce čtyř přátel se záměrem petičního happeningu na piazzettě pražského Národního divadla. Díky vzedmuté vlně spontánní podpory se nicméně přesouvá na pražské Václavské náměstí," řekla Kohoutová.

Akce na Václavském náměstí se podle facebookové události chce zúčastnit zhruba jedenáct tisíc lidí, další 31 000 uživatelů má o událost zájem. Potvrzené účasti ve facebookových událostech ovšem poté často neodpovídají skutečnosti. Organizátoři přesto očekávají, že se protestů zúčastní desetitisíce lidí.

V Praze budou petiční archy připravené už v 17:00. "Akce vyvrcholí krátkým happeningem v 19:00, jež bude mít podobu pozvednutí petičního listu či bílého listu papíru, srolovaného do symbolického bílého obušku," sdělila Kohoutová. Protesty se uskuteční také v Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni, Písku, Jihlavě, Českých Budějovicích, Liberci, Hradci Králové a Rožnově pod Radhoštěm.

Bělobrádek: Ondráčkovi chybí sebereflexe

V souvislosti s kritikou protestů se předseda KSČM Filip nechal také slyšet, že nevidí nic tak špatného na zásahu policejního pluku proti demonstrantům v roce 1989. Policisté podle něj jen zajišťovali bezpečnost. "Já opravdu nevnímám to, že by tohle mělo být něco špatného, protože my potřebujeme, aby se lidé cítili bezpečně a policie fungovala," prohlásil v nedělní Partii.

Filip také hájil Ondráčka tím, že policejním pohotovostním plukem musel projít každý policista. Ondráček podle předsedy komunistů konal jen svou povinnost, nejednal nad rámec rozkazu. Předseda KDU-ČSL Bělobrádek poznamenal, že i nacisté se vymlouvali, že jednali podle rozkazu a zákonů. Poznamenal, že Ondráček nad svým působením za totalitního komunistického režimu nevyjádřil žádnou sebereflexi. Poukázal na to, že Ondráček byl do čela komise zvolen hlasy faktické sněmovní koalice ANO, KSČM a SPD.

Působení u komunistické policie Ondráček nelituje. "V profesním životě bych žádné věci neměnil. Já se domnívám že jsem nikdy neporušil zákony této země," uvedl v pátek po zvolení Ondráček. Zdůraznil, že byl v roce 1990 prověřován, že se stal policejním vyšetřovatelem a byl příslušníkem protikorupční policie s prověrkou Národního bezpečnostního úřadu.

Dolejš: Komunistické represe potlačovaly svobodu

Proti chystaným protestům se naopak neohradil Filipův kolega, místopředseda KSČM Jiří Dolejš. V Otázkách Václava Moravce v České televizi uznal právo veřejnosti demonstrovat, byť s důvodem protestů nesouhlasil.

Podle nedělního Dolejšova vyjádření v ČT Ondráček "neřekl, že mlátit lidi je v pořádku", jeho vyjádření ale místopředseda KSČM pokládá za nedostatečné. Represe na náměstích byly potlačováním politických svobod a křečí konce bývalého režimu, konstatoval v neděli Dolejš.

Podle Gazdíka Ondráčkovy výroky dokazují, že se KSČM nezměnila a je stejnou stranou jako předlistopadová KSČ. "Zpětně mě velmi mrzí, že jsme historicky ani v ODS nenašli odvahu komunistickou stranu po sametové revoluci zakázat," uvedla Udženija.

Zvolení Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS budí pozornost v souvislosti s informací, že premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) vyzval v únoru dvakrát jejího ředitele Michala Murína, aby se vzdal funkce. Babiš uvedl, že v něho nemá důvěru a pochybuje o jeho morální a profesionální integritě. Pochyby má také o hospodaření inspekce. Murín rezignovat nehodlá.

Video: Spolupráce s KSČM a SPD? Ve vládě určitě ne, není to preferovaná varianta, říká Babiš