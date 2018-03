Murín vypovídal před bezpečnostním výborem. O nezávislost GIBS strach nemám, řekl Koten

AKTUALIZOVÁNO před 44 minutami

Před bezpečnostním výborem od čtvrtečního rána vypovídal šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín. V únoru ho premiér v demisi Andrej Babiš dvakrát vyzval k rezignaci.

Praha - Před sněmovním bezpečnostním výborem promluvil Michal Murín, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která vyšetřuje trestné činy policistů. Premiér v demisi Andrej Babiš po něm chce, aby ve své funkci skončil.

Po několika málo minutách však členové výboru v čele s Radkem Kotenem z SPD jednomyslně odhlasovali, že slyšení Murína před výborem bude neveřejné. S vysvětlením, že před výborem může Murín pronést některé tajné informace, vykázali média i veřejnost.

"Vysvětlil jsem členům výboru, jaká je nyní situace," řekl po skončení svého slyšení ředitel Michal Murín. Před výborem podle svých slov mluvil i o tom, jak se situace na GIBS vyvinula poté, co veřejně promluvil o žádosti Andreje Babiše, aby rezignoval na svou funkci. Více se k svému slyšení nechtěl vyjadřovat.

"Počkáme na příští týden, kdy bude na výbor pozván současný a minulý premiér. A tam vše, co jsme vyslechli, můžeme prověřit. A tehdy se dozvíme něco víc," pronesl po jednání předseda výboru Radek Koten (SPD). Před novináři zdůraznil, že nemá strach o nezávislost Generální inspekce, protože existují nezávislé kontroly. "Doufám, že jsou natolik dobré, že dokážou nezávislost GIBS udržet."

Slyšení Michala Murína za zavřenými dveřmi trvalo něco málo přes dvě hodiny. Podle členů výboru, kteří si nepřáli být jmenováni, však Murín mluvil pouze zhruba pět minut. "Celou dobu jsme se hádali mezi sebou. Murín mluvil jen o ekonomice, vysvětlil plat, odměny a kontroly a odpověděl na pár otázek, na které jsme se ptali," řekl redakci jeden ze členů výboru, který si nepřál být jmenován.

V polovině března se bude konat řádné jednání, kterého se má účastnit také premiér v demisi Andrej Babiš a bývalý premiér Bohuslav Sobotka. Oba mají mluvit o fungování GIBS v posledních letech.

Jak před týdnem zjistil on-line deník Aktuálně.cz, premiér Babiš si v únoru na Úřad vlády dvakrát pozval ředitele Murína a vyzval ho k rezignaci. Požadavek odůvodnil Babiš ztrátou důvěry. "Mluvil o ztrátě důvěry a prý si to mám přečíst v tisku," popsal Aktuálně.cz Murín.

Od premiéra údajně dostal na vybranou. "Když se dohodneme, tak to prý bude bez skandálu," odpověděl pak Murín na otázku, zda od Babiše dostal nějaké ultimátum. "Řekl, že by bylo nejlepší, abych skončil do konce února," dodal.

Murín také potvrdil informace redakce, že několik dní poté dorazila na inspekci kontrola. "Ano, v pondělí přišlo na GIBS devět kontrolorů z ministerstva financí," sdělil.