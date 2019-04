Schillerová zkritizovala zprávu NKÚ. Opozice chce novou schůzi, tentokrát s Babišem

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) během čtvrteční mimořádné schůze sněmovny zkritizovala Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) za výhrady vůči kabinetu. Kontroloři by podle ní měli vystupovat v souladu se svými zákonnými pravomocemi. Schillerová se také ohradila vůči výtkám opozice, že vláda rozpouští rezervy ve státním rozpočtu, pokládá to za demagogii. ODS, piráti a lidovci nechají mimořádnou schůzi svolat znovu.

Kabinet nedávno vylepšil rozpočtovou bilanci převodem 18 miliard korun z privatizačního účtu. Schillerová zdůraznila, že zapojení peněz z výnosů privatizace bylo schváleno zákonem o státním rozpočtu a nelze je tedy chápat jako nějaké nenadálé překvapení. "Ohrazuji se proti nehorázné demagogii o rozpouštění rezerv," uvedla.

Někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) reagoval slovy, že Schillerová by mohla přednášet na vysoké škole demagogické. "Do rezerv se sahá tehdy, když je ouvej. Pouze vaše vláda do těchto rezerv sáhla tehdy, když byl přebytek. To je rozpočtový zločin a můžete se proti tomu ohrazovat ještě třikrát," prohlásil.

O zprávě NKÚ za loňský rok Schillerová řekla, že si myslela, že jde o hodnocení jiné země, nikoli Česka. Tázala se, jak může být stát "zasukovaný", když ekonomika nadprůměrně roste, je nízká nezaměstnanost, rostou výdělky, staví se dopravní infrastruktura a přibývá podnikatelů. Ministryně připustila, že státní správa má mnoho chyb, kabinet se je ale podle ní snaží napravovat.

"Nikdy jsem nezpochybňovala potřebnost Nejvyššího kontrolního úřadu. Je důležitý, ale měl by vystupovat v rámci zákonných kompetencí," uvedla. Schillerová také poukazovala na to, že zpráva NKÚ neobsahuje nápravná doporučení.

Schůzi svoláme znovu, chceme vysvětlení od Vondráčka, říká opozice

ODS, piráti a lidovci nechají znovu svolat mimořádnou schůzi sněmovny ke zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, otázce státního rozpočtu a údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Ve čtvrtek po více než tříhodinové debatě řečníků s přednostním právem poslanci neschválili program mimořádné schůze se stejnými body. Svolávající strany budou chtít slyšet také vysvětlení, zda předseda komory Radek Vondráček (ANO) věděl, že Babiš bude v zahraničí, když svolal schůzi na čtvrtek.

Předseda ODS Petr Fiala kritizoval, že na jednání ve čtvrtek dorazilo jen několik členů vlády a vystoupila pouze ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Chceme společně vzkázat panu Babišovi, ANO, panu Vondráčkovi, že takhle se to dělat neubude, předložíme nový návrh a znovu budeme žádat mimořádnou schůzi," řekl novinářům.

Šéf lidovců Marek Výborný označil čtvrteční jednání za skandální. "Vláda se chová arogantně, nepřijde. Je to ukázka arogance moci, když jsou tady tři ministři, dva z toho se střídají u kávy a chlebíčků," uvedl. Babiš se účastní setkání premiérů zemí visegrádské čtyřky a Japonska v Bratislavě. Před odletem označil schůzi za nesmyslnou.

Bartoš se chce také dozvědět, zda Vondráček pochybil vědomě, když svolal schůzi na den, kdy je premiér v zahraničí. Fiala neupřesnil, kdy by se mohla konat opakovaná schůze, o přesném datu podání návrhu se teprve poradí šéfové klubů pirátů, ODS a KDU-ČSL. Svolavatelé budou ještě zvažovat, zda ke třem bodům navrženým na čtvrtek pro příště případně přidají nějaký další.