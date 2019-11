Bartoš: Nejsem politik, který používá gesta a patos jako ODS. Chceme vyhrát poctivě

Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš patří k mladé generaci politiků, kteří byli v roce 1989 ještě dětmi. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o tom, jak vnímal například Václava Havla a proč měl strach o zdraví Miroslava Kalouska. "Nechci se ohlížet příliš do minulosti, chci dělat politiku, která bude mít vliv na Českou republiku za dvacet let," tvrdí.

Vzpomenete si, co jste ve svých deseti letech začal jako první vnímat po sametové revoluci v roce 1989?

Samotný přerod jsem možná zaznamenal v tom, že jsme najednou s rodiči jeli za známými do Belgie nebo jsme letěli do Španělska, zatímco dřív jsme jezdili jenom do východního Německa či Polska. Změnu systému jsem moc nevnímal kromě onoho cestování. Ale moře jako moře - jen jedno bylo teplejší a druhé studenější.

Takže jste vnímal hlavně možnost cestování.

Jako desetiletý kluk ano.

A kdy jste začal vnímat změnu politického systému?

Vnímal jsem ji hlavně v oblasti kultury, protože ta mě zajímala hodně, od šesti let jsem byl muzikant, hrál jsem na harmoniku. Najednou jsem měl kazety, první desku Psích vojáků, desku Kocába Tango Ropotámo, bylo super, že začaly také vycházet punkové desky. Takže přibližně do 18 let jsem vnímal změnu politických poměrů jako společensko-kulturní změnu zejména v oblasti hudby.

Kdo měl na vás v dospívání největší vliv?

Naprosto zásadní vliv na mě měla maminka, učitelka na střední škole, díky ní jsem získával vztah k literatuře či ke svobodě. Můj učitel akordeonu Radko Fukal, který mě učil v osmi letech hospodské písničky nehledě na osnovy základní umělecké školy, Benjamin Mlýnek, jablonecký husitský farář, i díky němu jsem šel studovat kromě jiného teologii, Honza Hornych, který byl můj šéf v americké firmě Monster Worldwide, který mě naučil systematičnosti a odpovědnosti a posledních pět let moje manželka. A samozřejmě na mě měla vliv spousta dalších lidí.

A pokud jde o politiky, měl jste nějaký vzor, byl vám někdo blízký?

Martin Luther King.

Čím si vás získal?

Touhou po svobodě a bojem proti společenské nerovnosti. To je stále aktuální, vnímám velké nerovnosti také u nás, ať už se to týká barvy kůže, názorové diskriminace, nebo polarizace Praha-venkov.

A co čeští politici?

Vnímal jsem je nejdříve spíš zprostředkovaně přes mou maminku. Z těch negativních naprosto vyčníval Miroslav Sládek, který občas ještě teď vystrčí růžky, a pak to byli ti dominanti polistopadové politiky. Klaus, Zeman i Kalousek. Následně Paroubek.

Ty všechny jste vnímal negativně?

Já jsem dnes v politice kvůli polistopadovému vývoji. Kdyby Česká republika skutečně nabrala liberálnědemokratický směr v 90. letech, nejen v těch slibech, ale i v kvalitě života, například v porovnání se západním Německem, tak bych třeba do politiky nemusel vůbec vstupovat.

Nejsme projekt 2020, spíš 2050

Skoro jako bych slyšel Andreje Babiše, když říká, jak ho zrodily tradiční parlamentní strany. Nebýt jejich politiky, tak by údajně nikdy do politiky nešel.

Nechci se bavit o Andreji Babišovi.

Ale mně vaše slova v tomto znějí podobně jako jeho. Snažím se zjistit, kde se vzal váš negativní pohled na období po roce 1989, který občas prezentujete.

Ale na rozdíl ode mě byl Andrej Babiš součástí tehdejšího systému. On je fenomén, kdyby nebyl on, tak by přišel do politiky někdo jiný.

Nezískáváte voliče na kritice 90. let, podobně jako on?

Ale on přece s těmi politiky kšeftoval, celý Agrofert, Perimex a další byly za vlády jedné či druhé politické strany. Většinou měli tehdejší byznysmeni nastrčené nějaké politiky, které "uměli", viz pan Gross a celá tehdejší politická elita, ať sociálnědemokratická, nebo ODS. A Andrej Babiš v určité chvíli pochopil, že už se nemusí doprošovat nějakých politiků a bude pro něj lepší být přímo v politice. S tím, že si tento stát velmi efektivně zprivatizuje.

Ale nepoužíváte podobnou taktiku k získání voličů jako on? Například Miroslava Kalouska jste umístil na pirátský "vězeňský" autobus, podobně jako bývalého předsedu ČSSD a premiéra Bohuslava Sobotku.

Podle mě nemáte pravdu. Osoby, které se po roce 1989 podílely na politice, dostaly zemi do nějakého stavu. A my piráti jsme vznikli proto, že jsme nebyli spokojeni se stavem naší země. Lidsky přeji panu Kalouskovi jen to dobré, měl jsem o něj obavy, když měl zdravotní problémy. Ale on reprezentuje politiku, s kterou já nesouhlasím, stejně jako to byl pan Paroubek a je to pan Babiš. Lidé jako pan Kalousek svou šanci měli a já myslím, že svou šanci nevyužili dobře a využili ji k prospěchu svému nebo někoho jiného.

Nicméně pan Kalousek ani pan Sobotka nebyli za nic odsouzeni ani z ničeho obviněni a vy jste z nich udělali vězně.

Na našem autobusu seděli všichni v civilu. Samozřejmě že tam byla jistá nadsázka, chtěli jsme poukázat na kauzy lidí, kteří znovu usilují o hlasy občanů s tím, že to oni budou dělat jinak.

Mně je čtyřicet a já chci dělat politiku, která bude mít vliv na Českou republiku za dvacet let. My nejsme projekt 2020, ale spíš 2050. A takový projekt nemůžou nést lidé minulosti.

Proč?

Protože na to měli třicet let. Šel jsem dělat politiku, protože jsem dostal na CzechTeku od pana Paroubka vodním dělem a slzným plynem (Jiří Paroubek byl v době zásahu proti účastníkům CzechTeku v roce 2005 předsedou vlády, pozn. red.). Ale já se nechci ohlížet do minulosti. Ve vší úctě mi řekněte, proč se bavíme o panu Kalouskovi?

Zajímá mě váš pohled na minulost a to, jak se může promítnout do vašeho jednání v politice.

My piráti se rozhodně chceme dívat do budoucnosti a ne do minulosti, stejně jako nejedeme v žádném případě na vlně nenávisti. Na historii se koukám jako na věc, ze které je nutné se poučit a neopakovat chyby. Ale vnímám lidi, kteří po roce 1989 čestně podnikali nebo se vypracovali do různých mezinárodních struktur, teď je jim padesát, vrátili se do Čech a nemůžou tady žít.

Proč?

Protože jsou liberální, prozápadně smýšlející lidi, kteří jsou ze zahraničí zvyklí, že když potřebují něco zařídit, tak nemusí nikoho podmáznout. A tady to přece furt je, pořád se nosí doktorům flašky za to, že vás ošetří, což je jeho byznys nebo povinnost. A tito lidé se vrátili a říkají, jak si mysleli, že s rokem 1989 tyto praktiky skončily.

Havel lavíroval mezi Klausem a Zemanem

Ještě jsme se vůbec nezmínili o Václavu Havlovi. Vy jste se zmínil, že vám utkvěli v paměti politici jako Sládek, Klaus, Zeman, Kalousek. Co prezident Havel a jeho ideály? Říkají vám něco?

Možná jsem byl v mladším věku k němu kritičtější, ale když jsem vyjmenoval onu sadu politiků, tak Václav Havel ve mně zanechává pozitivní pocity. Určitě byl v devadesátkách i dnes symbol. Bohužel ale nebyl jediný, který politiku v České republice utvářel. Když se podíváme na dokument Občan Havel, tak vidíme silnou roli třeba pana Zemana nebo pana Klause a to, jak musel Václav Havel lavírovat mezi jednotlivými mocenskými křídly.

Jak jste ho tedy viděl?

Když to srovnám na historickém vývoji za třicet let, tak i teď, kdy si dokážu oddělit, co je politická role a co jsou třeba i nějaké pomluvy, tak hodnotím Václava Havla jako prvního polistopadového prezidenta celkově kladně. Jeho role je naprosto zásadní v historii České republiky.

Jestliže vy jste ale k devadesátým letům vesměs kritický, je něco, co se vám na jeho politice nelíbilo?

Dlouho se tradovaly určité informace o bombardování Jugoslávie a o tom, že to bylo jeho rozhodnutí. O tom ale nerozhodoval on, ale vláda v hlavní roli s panem Zemanem. Jako mladší jsem tento rozdíl nedokázal oddělit. Kriticky jsem vnímal to, že získal jedno volební období navíc. Jak ale člověk stárne a studuje i historii České republiky, tak si myslím, že některá má hodnocení byla dost nevyzrálá.

V čem nevyzrálá? A jaká hodnocení?

Podívejte se, osoby veřejného a politického dění hodnotíte nějakou optikou, která je přiměřená informacím, které vy máte, ke kterým se můžete dostat, ale i věkem. A pokud se tomu nevěnujete, když je vám prostě dvacet let a děláte hudbu, tak kloužete po povrchu nějakých informací. Vytvoříte si nějaký obrázek historické postavy, aniž byste měl vůbec čas se zabývat tím, co je pravda.

Myslíte, že kdyby Václav Havel žil, tak by měl k vám pirátům blízko?

Piráti vznikli na aktivismu a z občanské společnosti. A sametová revoluce byla kromě jiného nesena občanskou společností, nejen studenty. V jistém smyslu vidím piráty jako určité rebely, kteří se snaží systém nějakým způsobem opravit a jsou daleko lépe vybaveni než první politici v polistopadové éře.

A co by Havel říkal na piráty?

To nedokážu odhadnout. S Havlem a dalšími politiky určitě sdílíme hodnoty jako vztah ke svobodě, humanismu a demokracii. Přesto je zde jistý rozdíl. Tyto hodnoty nejsou doménou nějaké omezené skupiny lidí, která si předává výsadu ovlivňovat politiku v České republice. Jsou to hodnoty zcela lidové a jejich nositelem nemusí být jenom osoby, které se pohybují v akademickém, kulturním či nějak sociálně odlišném prostředí. Tyto hodnoty může prosazovat každý, kdo se snaží žít v pravdě. Zjednodušeně řečeno, může to být nějaký kluk a holka z vesnice. A já si myslím, že právě tuto zemitost a kořeny máme i my piráti.

Řekl jste, že vaše dřívější hodnocení období po roce 1989 byla v lecčems nevyzrálá. Když se díváte na polistopadový vývoj teď, z pohledu čtyřicátníka, co vám vadí nejvíc?

Celá otázka privatizace. Moje oblíbená spisovatelka byla Zdena Frýbová, která kromě knížek o jezevčíkovi Robinovi napsala knížky Mafie po česku a Mafie po listopadu, což někdo hodnotí jako dost tendenční.

Pamatuji si, když ty knížky vyšly. Nebyly hodnocené jako příliš seriózní a faktograficky přesné.

Nesouhlasím se všemi obrazy, které v knihách ukazuje, nicméně řada lidí takto polistopadový vývoj vnímala a možná i toto stojí za úspěšným nástupem hnutí ANO před sedmi lety. Protože lidé nezapomněli, že tady byly sliby od vládnoucí ČSSD a ODS, které nebyly naplněny.

Babiš si adoptoval část našeho programu

Vy jste teď s ODS do určité míry na jedné opoziční lodi. Stejně jako s TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Jak chcete porazit Andreje Babiše a jeho ANO?

Chceme ho porazit především prací.

Ale jak konkrétně?

My jsme vstoupili před deseti lety do politiky se zcela jasným étosem a programem transparentnosti, bojem proti klientelismu, bojem proti nepotismu, požadavkem na důsledné auditování veřejných zakázek. Toto všechno byla naše témata.

S tím přišel i Andrej Babiš.

Já jsem se s ním potkal dva roky předtím, než ANO zakládal. On si tento náš program adoptoval a k tomu narval sto milionů do kampaně. A vyhrál.

Takže byste řekl, že vy jste mu nepřímo poradil program?

Jemu nemusíte nic říkat, on má na všechno aparát, který sleduje vše včetně našeho pirátského fóra. Ale moje setkání s ním je uvedeno v zápise lobbistických kontaktů. Takže on vzal tuto antikorupční rétoriku, ukázal, že "Kalúsok je zdroj všeho zla", ne ti sociální demokraté, s kterými dělal byznys, využil toho, že pana Kalouska lidé skutečně nemají rádi, a bylo to. Řada lidí si dokonce myslela, že piráti budou bojovat proti korupci s Andrejem Babišem.

Dlouhodobě ale máte o polovinu méně voličů než on. Změníte něco v politice pirátů?

Jsem přesvědčený, že jsme nejaktivnější politická strana v České republice.

A to stačí?

Bude to stačit. Vezměte si, že jsme začínali před deseti lety úplně zespoda, bez sponzorů, bez Bakaly, bez nějakých darů jsme se dostávali do sněmovny. Co máme teď? Vedeme tři největší města v České republice, otvíráme tato města, jedeme výběrová řízení, rušíme staré smlouvy na úrovni měst. Máme 22 poslanců, máme tři europoslance, máme senátory.

Ale jste opozice, která ze svého programu neprosadí téměř nic oproti tomu, kdyby byla vládní strana.

Ale Andrej Babiš se veze na vlně hospodářské konjunktury. Já chci vyhrát poctivě. Když jsem měl jednou strach o zdraví pana Kalouska, tak on mi pak říkal: "Vy jste se o mě bál, pane Bartoši?" A já mu řekl: "Pane Kalousku, já vás chci porazit zdravého."

Ale je pro vás Kalousek ten soupeř?

Není. Vy jste se na něj v tomto rozhovoru ptal.

Vy jste ale vzpomněl Kalouska, že ho chcete porazit.

Mně je Kalousek úplně volný, on není v české politice důležitý. Já bych o něm nezačal mluvit, kdybyste se mě na něj nezeptal. Podle mého názoru pan Kalousek tzv. protibabišovské opozici škodí, protože on redukuje veškerou racionální kritiku vedení tohoto státu Andrejem Babišem na souboj Babiš-Kalousek.

Od opozičních stran už vícekrát zaznělo, že pokud chtějí po volbách vládnout, musí spolupracovat. Nedáváte vy sám příliš najevo, že vlastně o nějakou spolupráci nestojíte, když říkáváte, že piráti nemají potřebu nějakého "sbližování" s jinými stranami proti Andreji Babišovi?

To není pravda. V Brně, Ostravě i v Praze jsme koalici s některou z opozičních stran vytvořili. Já jenom nejsem politik, který by sekal gesty. Různých gest a patetických vyjádření jsem viděl spoustu, stejně jako kampaně ve stylu ODS třicet let svobody, kdy se bijí politici do hrudníku a vzpomínají. Ostatně slavný demokratický blok vznikl na schůzce, kterou jsem svolal já, aby došlo ke spravedlivému rozdělení funkcí ve sněmovně.

Je možné, že Andrej Babiš volby v roce 2021 vyhraje a bude si vybírat, s kým vládnout. Řeknete voličům dopředu, jestli byste s ním vládli v případě, že by to matematicky šlo?

My voličům řekneme, že s Andrejem Babišem do vlády nepůjdeme.

Ani s hnutím ANO bez Babiše ve vládě?

Já věřím, že budeme mít jako piráti kolem dvaceti procent hlasů, pokud vydržíme pracovat tak, jako pracujeme dosud. Budeme mít před volbami povolební strategii, ve které řekneme, s kým potenciálně budeme vyjednávat o koalici nebo co budeme podporovat a za jakých podmínek.

V roce 2014 jste oznámil odchod z vedení strany a jako důvod jste mimo jiné uvedl únavu a vnitřní rozpory v pirátské straně. V jaké se teď cítíte kondici? A neohrozí stranu vnitřní rozpory, jako byla nedávno kauza kolem chování Jakuba Michálka?

Vypadám unaveně?

Ne, naopak. Jen se ptám.

Cítím se v naprosto nejlepší kondici. Pět měsíců chodím ráno třikrát týdně běhat a cvičit, na venkovním nářadí už začínám rukama přimrzat.

Mě spíš zajímá chuť, motivace, pocity z atmosféry ve straně.

Jsem přesvědčený, že strana je v dobré kondici, máme suprový tým lidí tady ve sněmovně i na úrovni krajských týmů. V kampani do evropských voleb před pěti lety v hodnotě pouhopouhých 400 tisíc korun jsem jezdil s naším lídrem Marcelem Kolajou po celé zemi, stavěl jsem si pódia, spal po gaučích nebo u kamarádů. Byl jsem unavený. To už dávno nemusím. Cítím v sobě spoustu elánu. Jsem šťastný z toho, jakou mám možnost se každý den učit a vzdělávat, a to nejen v rámci strany, ale i tím, s kolika zajímavými lidmi se můžu potkávat.

Nejste stranou jednoho muže? Nepadli by vaši piráti o několik procent dolů, kdybyste nebyl předseda?

Může to mít nějaký vliv, ale nemyslím, že zásadní. My jsme seznámili veřejnost s celou řadou kvalitních členů pirátské strany. Rozhodně nejsme strana, která stojí a padá s Ivanem Bartošem. Já ale určitě neplánuji, že bych to v politice zabalil příštích deset dvacet let.

Dvacet let? Dovedete si představit sedět tolik let ve sněmovně?

Tak já doufám, že půjdeme výš.

To znamená?

Mě zajímá například fungování ministerstva pro místní rozvoj. Věřím, že dozrajeme do chvíle, kdy budeme kompetentnější než současní ministři.

Přemýšlíte nad tím, jak to udělat, aby vedle vás vyrostl někdo, kdo by byl podobně výrazný jako vy?

Dnes a denně. Děláme například velmi mnoho pro to, aby se naši členové dál a dál vzdělávali a velmi na sobě pracovali. Určitě nepatřím k těm lídrům stran, kteří zastiňují cíleně jiné spolustraníky. Nemám rád, když se píše piráti Ivana Bartoše. Když to chce někdo napsat, říkám: prosím, nedávejte tam toto spojení, nejsme piráti Ivana Bartoše.