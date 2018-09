Rodinné klany ve volbách. Politici i ve velkých stranách plní kandidátky příbuznými

Velké české strany nadále inklinují k nepotismu - preferování příbuzných v politice. Týká se to v posledních letech hlavně hnutí ANO. V minulých komunálních volbách Babišovo hnutí vše vysvětlovalo jako důsledek nedostatku času a lidí u krátce založeného politického subjektu. Po sedmi letech od vzniku hnutí se však “problém” mnohde ještě prohloubil.

Praha - Kandidátka ČSSD na Praze 1 pro říjnové komunální volby vyvolává dojem rodinného podniku. Lídra Daniela Hodka, který je nyní radním hlavního města, doplňuje na 13. místě jeho bratranec Pavel Hodek a na 25. pozici manželka Klára Hodková.

Silné zastoupení Hodkových výmluvně dokládá jejich výraznou pozici v rámci celé pražské ČSSD, o níž delší dobu hovoří i mnozí funkcionáři levicové vládní strany. "Já bych byl ale velmi nerad, kdyby to bylo vnímáno tak, že ČSSD na Praze 1 nějak ovládáme, už proto, že rodina mého bratrance Pavla patří ke staré pražské sociálnědemokratické rodině, která tuhle partaj podporuje odjakživa," říká pro Aktuálně.cz Daniel Hodek.

Tvrdí, že kandidátka na Praze 1 je výsledkem demokratického procesu a rozhodování zhruba 170 členů místní organizace. Na celé věci nevidí nic divného a poukazuje na skutečnost, že vícero rodinných příslušníků je možno najít i na dalších kandidátkách.

A v tom má pravdu. Platí to jak pro ČSSD (charakter rodinného klanu měla poslední léta třeba ČSSD na Praze 10 kolem nynějšího starosty Vladimíra Nováka), tak pro další partaje, hnutí a nejrůznější sdružení. Je to daleko častější jev v malých obcích a městech, kde bývá mnohdy složité nějakou kandidátku vůbec sestavit. A také je to běžnější u různých "nezávislých" politických subjektů. V Kytíně (okres Praha-západ) při komunálních volbách v roce 2014 byla například devítijmenná nezávislá kandidátka, kterou celou sestavila místní rodina Bárových. Letos se zase do komunální politiky v rámci celé ČR dere svérázný politických subjekt nazvaný "Jauner Československo 2018", za nějž kandidují příslušníci několika vzájemně propojených rodin provozujících cirkusy a lunaparky.

Daleko více překvapí, když se rodinní příslušníci sejdou na kandidátce velkých stran ve velkých městech. Jako v případě Daniela Hodka. Ale podobné je to letos v hanáckém Prostějově. Tam za ANO vedle prvního místopředsedy Jaroslava Faltýnka kandiduje i Dagmar Faltýnková i jistá Pavlína Faltýnková.

První je podle informací Aktuálně.cz švagrová a druhá neteř druhého muže Babišova hnutí. Faltýnek se k věci nevyjádřil, ač na to byl tázán. Ani předseda prostějovské buňky vládního hnutí Jiří Rozehnal nereagoval. Široké zapojení Faltýnkovy rodiny do komunální politiky dokresluje ještě syn Jiří, který za ANO kandiduje z 9. místa do brněnského zastupitelstva.

Doklad uzavřenosti i nezájmu lidí

Podle politologa Stanislava Balíka z Masarykovy univerzity mohou tyto případy dokládat vícero tendencí: "Může to signalizovat, že strana je výrazně uzavřená a současní členové mezi sebe už nikoho dalšího nechtějí přijmout. Nebo je dokonce tak uzavřená, že ani nikdo další o vstup nemá zájem. A může to i dokládat, že partaj je v absolutní personální krizi ," vidí Balík možné příčiny. Každopádně v tom nespatřuje nic zdravého a přirozeného.

ANO mělo s rodinnými klany problém už v minulých komunálních volbách. Tehdy se na kandidátkách objevila třeba větší část rodiny nynějšího šéfa pražské organizace Jana Říčaře (vedle něj ještě rodiče). Známý je případ pražského zastupitele Jaroslava Štěpánka, jehož při volbách na Praze 10 doprovodila manželka, syn a dcera.

Tehdy zástupci ANO celou věc omlouvali tím, že hnutí je stále mladé a nebylo snadné najít naráz tolik lidí ochotných vstoupit do politiky. Po sedmi letech od vzniku ANO už ale tato "omluva" příliš nefunguje. Jaroslava Štěpánka v letošních volbách doprovází sice už "jen" dcera Tereza Hauffenová, ale náznaky nepotismu se objevují jinde.

Na Praze 13 za ANO nyní kandiduje na starostku Marcela Plesníková (zároveň zastupitelka na pražském magistrátu) v doprovodu dcery Markéty. Na Praze 1 lídra kandidátky Karla Grabeina Procházku (radní hlavního města) ze zadní části kandidátky "jistí" jeho pětadvacetiletý studující syn, také Karel. Něco podobného lze vidět na kandidátce ANO v Táboře - poslankyni Radku Maxovou doprovází syn Kryštof.

Poslanec a člen předsednictva ANO Josef Bělica, lídr ANO v Havířově, je na kandidátce zase společně s manželkou Janou. "Nevidím na tom nic divného, manželé Bělicovi u nás ANO zakládali," říká šéf havířovské buňky Babišova hnutí Ondřej Baránek.

V Jeseníku se pro změnu na kandidátce ANO sešel bývalý starosta města a nynější poslanec Adam Kalous s bratrem Romanem. Tato dvojice v nejmladším českém okresním městě působila už v končícím volebním období, přičemž Roman Kalous si mezitím vydobyl pověst silného zákulisního hráče, který ve vlivu svého výše postaveného bratra často i přesahuje. V Olomouci zase opětovně kandiduje poslanec za ANO Milan Feranec společně s manželkou Miroslavou.

Jedna manželská dvojice z komunální politiky přece jen mizí. V Jihlavě za ANO už kandiduje jen Daniel Mayer, tentokrát bez manželky Jany. Oba dříve společně zasedali i v jihlavské městské radě. Zjevným důvodem ovšem není dobrovolné omezování nepotismu, nýbrž skutečnost, že Mayerová se musela z politiky stáhnout. A to poté, co byla obviněna z trestného činu v kauze dotačního podvodu kolem farmy Čapí hnízdo.

Podobně vyklízí komunál několikadenní ministryně spravedlnosti Taťána Malá, která byla v roce 2014 lídrem kandidátky ANO v Lelekovicích u Brna (zvolena však lidmi nebyla, do zastupitelstva se dostala až jako náhradnice za odstoupivšího kolegu). Po skandálu s částečně opsanou bakalářskou a diplomovou prací se nyní drží stranou, nicméně do lelekovického zastupitelstva se teď místo ní snaží dostat její manžel Ondřej Malý, člen centrální revizní a smírčí komise ANO.

Privatizace i nezájem lidí

Redakce Aktuálně.cz o těchto případech neformálně hovořila s několika zástupci hnutí ANO. Vesměs souhlasí s názorem politologa Balíka, že vládu místních pokrevně spjatých organizací způsobuje uzavřená struktura hnutí a také nedostatek lidí. "Je to kombinace obou faktorů. Některé organizace si opravdu zprivatizovaly různé rodinné klany a zároveň se potýkají s absolutním nezájmem nových lidí. Řada lidí, kteří kandidovali v minulých volbách, už kandidovat vůbec nechtěla," říká jeden z funkcionářů hnutí a poukazuje i na osobní problémy Andreje Babiše, s nímž někteří dosavadní členové a sympatizanti už nechtějí být veřejně spojováni.

Tak jako další pozorovatelé dává za příklad klesajícího zájmu skutečnost, že šéfa ANO při poslední televizní debatě na TV Barrandov v hledišti podpořili jen dva členové, údajně k obrovskému Babišovu rozčarování.

O nedobrých poměrech v hnutí může svědčit i příklad z Plzně. Pavel Šrámek - lídr ANO z posledních komunálních voleb a bývalý poslanec - už na kandidátce není a jeho sedmadvacetiletý syn kandiduje v západočeské metropoli z třetího místa za konkurenční piráty. "Já jej v tom podporuji, na pirátech oceňuji jejich transparentnost," říká Šrámek starší na synovu adresu. S plzeňským ANO prý už nechce mít "nikdy nic" společného a útočiště zatím našel v domažlické organizaci.

Přestože ANO nyní v dosazování příbuzných na kandidátky mezi sněmovními partajemi vyniká, nelze říct, že by z jiných velkých stran tento jev už vymizel. Redakce Aktuálně.cz narazila na další zajímavý případ z olomoucké ODS. Jedničku kandidátky Martina Majora (náměstek olomouckého primátora) ze zadních pozic doplňuje jeho sestra Eliška Majorová. Stejně tak dvojka stejné kandidátky - Markéta Záleská - k sobě "přibrala" rodinného příslušníka, a to manžela Davida.

"Jsou to všechno naši členové. Berte to tak, že ti z dolní části kandidátky své blízké z horní části takto podporují," vysvětluje tuto záležitost Věra Novotná z regionální kanceláře ODS v Olomouci.